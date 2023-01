¿Quién pensaría de que existiría una serie que en la actualidad sobrepase a las gigantescas empresas como Marvel Studios y DC? En esta ocasión estamos hablando de “The Boys”, que es considerada por millones de personas como la mejor serie de superhéroes jamás adaptada.

Según las cifras publicadas por Nielsen, los usuarios de Amazon Prime Video que vieron “The Boys” llegaron a 10,600 millones de minutos reproducidos, convirtiéndola así en la serie más vista de esta categoría en el año 2022 y número 11 en la tabla general.

Por otra parte, tanto las series de Marvel Studios estrenadas en Disney Plus como “Moon Knight”, “Ms. Marvel” y “She-Hulk” no entraron en competencia porque se quedaron muy por debajo, así como también su competencia directa, DC, que con el estreno de “Peacemaker” habían alcanzado su pico aunque la serie de John Cena no consiguió estar en el top mundial.

¿Cuándo se estrenará la Temporada 4 de “The Boys”?

Todavía no hay una fecha estimada para el estreno de la Temporada 4 de “The Boys” pero con los videos crípticos que sacan se empieza a rumorear que será para inicios del 2024.

