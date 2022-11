El esperado concierto de Harry Styles en Lima llegó. El cantante y actor británico se presenta en el Estadio Nacional este 29 de noviembre como parte de su gira mundial “Love on Tour” en la que seguramente deleitará a sus fans con temas como “As it was”, “Watermelon sugar”, entre otros.

Mientras esperas asistir al concierto del ex One Direction o en todo caso, quieres disfrutar después del trabajo de Harry en cines, te decimos dónde verlas en streaming.

This Is Us (2013)

One Direction: Where We Are The Concert Film (2017)

Plataforma: Apple TV para alquiler