Martin Scorsese es uno de los grandes nombres de la industria cinematográfica. Es por ello que hay gran expectativa de cara a su próximo estreno: “Killers of the Flower Moon”, que está basada en el libro “Killers of the Flower Moon: the Osage Murders and the Birth of the FBI” (“Los Asesinos de la flor de la Luna: las muertes de los Osage y el nacimiento del FBI”), del autor David Grann.

Leonardo DiCaprio será el protagonista de la historia que muestra el caso de los miembros de la nación indígena estadounidense de los Osage, quienes a principios del siglo XX se convirtieron en las personas más ricas de la Tierra y tras ello empezaron a aparecer asesinados.

Sinopsis de “Killers of the Flower Moon”

Esta es la sinopsis oficial de la película producida por Apple Studios:

“A principios del siglo XX, el petróleo trajo una fortuna a la Nación Osage, que se convirtió de la noche a la mañana en uno de los pueblos más ricos del mundo. La riqueza de estos nativos americanos atrajo de inmediato a los intrusos blancos, quienes manipularon, extorsionaron y robaron todo el dinero de los Osage que pudieron antes de recurrir al asesinato. Basada en una historia real y contada a través del improbable romance de Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone), ‘Killers of the Flower Moon’ es una épica saga criminal occidental, donde el amor real se cruza con una traición indescriptible. También protagonizada por Robert De Niro y Jesse Plemons, ‘Killers of the Flower Moon’ está dirigida por el ganador del Premio de la Academia Martin Scorsese a partir de un guión de Eric Roth y Martin Scorsese, basado en el libro más vendido de David Grann.

Tráiler oficial

Este es el tráiler oficial subtitulado al español:

Fecha de estreno

“Killers of the Flower Moon” se estrenará en cines de América Latina, incluido el Perú, el jueves 19 de octubre.

Tras ello, estará disponible en streaming a través de Apple TV+ en fecha todavía no anunciada.

Elenco

Proveniente de Apple Studios, “Killers of the Flower Moon” es producida junto con Imperative Entertainment, Sikelia Productions y Appian Way. Los productores son Martin Scorsese, Dan Friedkin, Bradley Thomas y Daniel Lupi, con Leonardo DiCaprio, Rick Yorn, Adam Sommer, Marianne Bower, Lisa Frechette, John Atwood, Shea Kammer y Niels Juul como productores ejecutivos.

Estos son los actores que protagonizan el filme:

Leonardo DiCaprio

Robert De Niro

Jesse Plemons

Lily Gladstone

Tantoo Cardinal}

Cara Jade Myers

JaNae Collins

Jillian Dion

William Belleau

Louis Cancelmi

Tatanka Means

Michael Abbot Jr.

Pat Healy

Scott Shepard

Jason Isbell

Sturgill Simpson