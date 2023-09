Apple presentó un nuevo tráiler de la película “Killers of the Flower moon”, cuyo reparto es encabezado por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Lily Glastone. Este film es dirigido por Martin Scorsese, quien ha revolucionado el cine de gánsteres y tiene una carrera cinematográfica casi perfecta.

Su tan esperado estreno en los cines a nivel mundial será el próximo 20 de octubre de la mano de Paramount Pictures. También incluirá una versión par IMAX, para lo cual la película será remasterizada digitalmente. Esto creará un entorno único que hace que el público se sienta como si estuviera dentro de la película.

Vale resaltar que tras su paso por las salas de cine, la película llegará en exclusiva a Apple TV+ en una fecha que todavía está por concretarse.

“Killers of the Flower Moon” está ambientada en la década de 1920 en Oklahoma y narra los asesinatos en serie de varios miembros de la nación indígena Osage, la cual ocupaba el terreno donde se había descubierto una gran fuente de petróleo, y previamente se les otorgó el derecho de explotación de parte de esos depósitos. El FBI intervino con una investigación dirigida por J. Edgar Hoover y el ex ranger de Texas Tom White.

OTROS ESTRENOS

Cabe señalar que este no será la única película que se estrenará en los cines de todo el mundo en los próximos meses antes de llegar a Apple TV+: El ‘Napoleón’ de Ridley Scott lo hará el 24 de noviembre de 2023 de la mano de Sony Pictures, mientras que el ‘Argylle de Matthew Vaughn lo hará el 2 de febrero de 2024, en esta ocasión de la mano de Universal Pictures.