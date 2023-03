Estrenada en enero, la décima temporada de “Al fondo hay sitio” ha desembocado en la inexplicable muerte de Peter (Adolfo Chuiman) y en la próxima boda de Don Gilberto (Gustavo Bueno) con Eva (Diana Quijano) y en la de Jimmy (Jorge Ernesto Guerra Wiesse) con Kimberly. ¿Quién podrá resolver todo este enredo? Todo parece indicar que la querida Doña Nelly (Irma Maury).

En el último avance, vemos a Jimmy a punto de casarse con Kimberly, esperanzado en que llegue Alessia (Karime Scander) a rescatarlo. Mientras esto sucede, Don Gil, es su habitación, parece haber recibido la esperada señal que pedía Tere (Magdyel Ugaz) en capítulos pasados, que impida la unión de su ‘papito’ con ‘esa mujer’.

“¡Gilberto!”, se le escucha decir a Doña Nelly, a lo que este responde” “¿Eres tú mi palomita?” Es entonces cuando su viuda le reclama: “¿Eres sordo?”

¿Vuelve Doña Nelly?

El solo hecho de escuchar la voz de Doña Nelly en la décima temporada de “Al fondo hay sitio” desató una serie de comentarios en redes sociales. La mayoría de fans pide que el popular personaje vuelva en la forma que sea, recordemos que este murió en la historia.

En conversación con Saltar Intro, Gigio Aranda, guionista principal de “Al fondo hay sitio”, este aclaró los rumores del supuesto regreso.

“No hemos hablado con Irma (Maury) para su regreso a la serie porque hace buen tiempo nos dejó muy en claro que ella no volvería a interpretar a Doña Nelly”, dijo Aranda, a pesar de lo mucho que le gustaría que el personaje vuelva a ser parte de la historia de los Gonzáles y los Maldini.

“A mí me encantaría que regrese doña Nelly por supuesto, eso es de cajón. Tengo su regreso pensado hace muchos años. Lo tengo listo, así que si Irmita quiere, ‘plim’”, dijo el guionista en junio de 2022, en entrevista con Cuarto Poder.

Por su parte, la actriz Irma Maury, hasta el momento no se ha pronunciado sobre la expectativa que hay sobre su posible regreso a la ficción de América Televisión.

¿Cómo murió Doña Nelly?

El personaje de Doña Nelly murió en la sexta temporada de “Al fondo hay sitio”, cuando descubre que se ganó el premio mayor de la lotería. Emocionada por semejante noticia, la flamante millonaria sufre de un infarto fulminante justo encima de la lápida de su ex esposo Juan Gonzáles.

Doña Nelly en se velatorio, en la sexta entrega de "Al fondo hay sitio".

Las razones que llevaron a terminar con el personaje de Doña Nelly en “Al fondo hay sitio”, según palabras de Maury, fue “el excesivo trajín y trabajo” que exigía grabar la serie. “...Y al final de cuentas ¿para qué?, mañana me enfermo y de nada me sirvió la plata que he hecho, si lo más importante soy yo”, dijo la actriz en entrevista a Diario Correo en 2021.

¿Dónde ver en streaming “Al fondo hay sitio”?

Todos los capítulos de “Al fondo hay sitio” están disponibles en América TVGo. Sin embargo, puedes ver pequeños clips de la serie en la cuenta oficial de Youtube del programa en este LINK.

