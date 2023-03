Desde hace un tiempo, la ausencia de Peter (Adolfo Chuiman) en la décima temporada de “Al fondo hay sitio” hacía que los fans de la popular serie de América Televisión se pregunten si acaso está cerca el final de uno de los personajes más queridos de la ficción peruana.

Los cuestionamientos comenzaron apenas días después de estrenada la última entrega de la serie. Peter se ausentó por varios capítulos luego que Francesca (Yvonne Frayssinet) descubriera que su fiel mayordomo compró la casa de los Gonzáles que está frente a su mansión.

Descubierto, Peter intenta explicarle que lo hizo para protegerla de Diego Montalbán, de quien sabe, solo está interesado en su dinero y que se ha dado cuenta que los Gonzáles le hacen bien a ella. Sin respuesta positiva por parte de Francesca, Peter decide renunciar y alquila un departamento lejos de su antigua “familia”.

Adolfo Chuiman en "Al fondo hay sitio". Foto: Captura de pantalla

Varios capítulos después, Peter vuelve a la serie pero las cosas no volverían a ser como antes. En una emotiva escena, el mayordomo toma su viejo papel y sorprende a Francesca con su clásica copa de coñac.

Yvonne Frayssinet y Adolfo Chuiman en "Al fondo hay sitio". Foto: Captura de pantalla

Juntos nuevamente, Peter le explica a Francesca que ha decidido viajar a Estados Unidos a vivir con su hijo Manolo (César Ritter) y ella acepta su decisión. Tras despedirse de sus compañeros de trabajo de la casa de Francesca, Peter se aleja definitivamente de su ‘Madame’.

“La voy a extrañar muchísimo”, le dice Peter a Francesca a lo que ella responde que “lo extrañará todos los días de su vida”.

Tras la despedida de Francesa, Peter cambia de opinión y decide no dejar nuevamente sola a su ex jefa y acude a Don Gilberto. “¿No habrá espacio para otro Gonzáles aquí?”, le dice Peter al personaje interpretado por Gustavo Bueno.

Más adelante, enterado Diego Montalván del regreso de Peter, lo amenaza con matarlo si le dice a Francesca lo que sabe de él.

Giovanni Ciccia y Adolfo Chuiman en "Al fondo hay sitio". Foto: Captura de pantalla

A solas, Peter sufre por el amor no correspondido de Francesca mientras mira el anillo que nunca se atrevió a darle. Resignado a esta realidad, el mayordomo está decidido a desenmascarar a Diego Montalván.

Adolfo Chuiman en "Al fondo hay sitio". Foto: Captura de pantalla

Es así que Peter decide seguir el auto de Diego en busca de la verdad. En el camino, llama a Francesca y le dice que tiene que decirle algo “muy importante” luego de ver a Montalván entrar a un misterioso edificio.

Una vez que ve que Diego sale del edificio, Peter aprovecha en entrar y descubre que es Claudia Llanos, la antigua enemiga de Francesca quien vive ahí. Pero parece demasiado tarde, “Victoria”, como ahora se llama el personaje interpretado por Úrsula Boza lo amenaza con un arma.

Adolfo Chuiman en "Al fondo hay sitio". Foto: Captura de pantalla

Después de esta escena, lo que solo podemos ver de Peter es parte de su cuerpo tendido en el suelo mientras ‘Victoria’ parece pensar en su próximo paso.

Francesca y Don Gilberto, por su parte, están preocupados por el paradero de Peter ya que no se ha comunicado con ellos en varias horas.

¿Peter está muerto?

Lo que sigue es ver a Victoria escribirles a los conocidos de Peter por su teléfono. “Estoy camino a Estados Unidos, decidí finalmente ir a vivir con mi hijo”, les dice. Después de esto, volvemos a ver a ‘Victoria’ quemando “el rastro de su encuentro con Peter”, como ella dice.

Úrsula Boza en una escena de "Al fondo hay sitio". Foto: Captura de pantalla

Esta frase ha generado en los fans de la serie una serie de teorías respecto a la supuesta muerte de Peter.

Teorías acerca de la ‘muerte de Peter’

La supuesta muerte de Peter ha generado una serie de reacciones en redes sociales. Muchos de los fans no creen que ese pueda ser el fin del querido mayordomo y otros no están de acuerdo con la forma en que el personaje debe salir del programa.

Cabe destacar que hasta el momento no hay un comunicado en el que se confirme el alejamiento definitivo del personaje interpretado por Adolfo Chuiman de la serie. En febrero pasado, en entrevista con El Comercio, el actor habló sobre el final de Peter que le gustaría que este tenga. “Yo no sé qué es lo que va a pasar con él. Si finalmente se va, regresa, se casa con ‘Madame’, o se consigue otra ‘madame’. Lo que me gustaría es que tenga un final digno”, dijo.

Asimismo, el actor hizo saber que si bien es pesado para él viajar hasta Pachacamac todos los días a grabar la serie, lo acepta porque es parte de su trabajo. Por otro lado, dijo sentirse bien de salud y hasta reveló un par de proyectos que tiene en camino: una película y una nueva serie.

En cuanto a las teorías respecto al final de Peter, se dice que este personaje no habría muerto ya que no hay certeza de su deceso. Sin embargo sí significarīa una pausa para el actor o un giro en su trama que lo traiga de vuelta con fuerza y logre cerrar definitivamente la trama de Claudia Llanos y la de Diego Montalván. O en todo caso, le de esperanza a su personaje de ser correspondido por su amada Francesca.

Cabe destacar que “Al fondo hay sitio” se ha caracterizado por generar una intriga que tenga a todos sus seguidores en vilo para después revelar que nada es lo que parece.

¿Y tú que crees? ¿Peter está muerto?.

¿Dónde ver en streaming “Al fondo hay sitio”?

Todos los capítulos de “Al fondo hay sitio” están disponibles en América TVGo. Sin embargo, puedes ver pequeños clips de la serie en la cuenta oficial de Youtube del programa en este LINK.

