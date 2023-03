Aaron Picasso, quien le dio vida a ‘Jaimito’ durante las primeras temporadas de la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, aprovechó que el rap ‘El Gringo Atrasador’ se volvió tendencia en redes, para presentar su propia versión de la canción. Sin embargo, no fue muy bien recibida por los seguidores de la serie.

El actor lanzó algunos adelantos en sus cuentas de Tiktok e Instagram, hasta que estrenó la versión completa en su canal de Youtube. En la canción, que parece más una ‘tiradera’ contra sí mismo, se puede escuchar que admite sentirse desplazado a raíz de haber sido cambiado por Jorge Guerra Wiesse para interpretar a su personaje.

“Desde las redes llega el origen y el frustrado. Tú no quitar el papel, no atrasar, no quitar chamba”. “Esta vez yo vengo solo, vengo acá frustrado, sin nada más, ni nada menos que mis guiones pasados, que como un Jaimito he fracasado”, fueron las referencias que lanzó el actor desde un estudio de grabación.

“Que no sabes actuar, que ahora solo busco brillo (…) Ya no doy la hora, dicen que pase de moda, que hago todo para que me pongan, pero ya nadie me da bola. Es un engreído, no tiene gracias, mantenido, un chiquillo entrometido”, expresó en la letra.

SEGUIDORES NO RECIBIERON BIEN LA VERSIÓN DEL ACTOR

Pese a que la parodia que realizó el actor estaba cargada de chistes y referencias, algunos internautas no recibieron de buena manera la canción y comenzaron a atacarlo, tal como menciona en su canción, alegando que ya debe dejar ir la idea de volver a la serie.

“Amigo ya supéralo ya, reinvéntate en lugar de estar rogando chamba”; “Ya supéralo”; “Ya supéralo tienes más habilidades que ser Jaimito”; “Me duele la desesperación de volver a ‘Al Fondo Hay Sitio’. Sin embargo, hubo otros que alabaron la creatividad del actor al tener la capacidad de burlarse de sí mismo: “No entiendo hasta ahora por qué no te contrataron en la nueva temporada”.