Una de las repentinas apariciones y vueltas a escena en la serie de televisión “Al fondo hay sitio” que más sorpresa trajo esta semana es la aparición de Lucecita Ceballos para interpretar a su personaje ‘Dalila’. ¿Qué es lo que dijo la artista sobre su regreso a la pantalla chica? En esta nota te contamos todo lo que la colombiana mencionó en una reciente entrevista que le hicieron.

QUÉ DIJO LUCECITA CEBALLOS SOBRE SU REGRESO A AL FONDO HAY SITIO

En una entrevista para un medio de comunicación, Lucecita Ceballos se refirió sobre el regreso de su personaje en la serie de televisión “Al fondo hay sitio”.

“Estoy contentísima y súper feliz de haber regresado a la serie después de dos meses, tiempo en que el personaje se fue de la vida de ‘Joel’, pero regresé porque todos merecemos una segunda oportunidad. Te hablo como ‘Dalila’, así que vamos a ver lo que pasará. La hemos visto tranquila en su regreso y con ganas de querer llevar todo en son de paz”, dijo sobre su regreso a la serie de televisión Lucecita Ceballos.

Además, Lucecita Ceballos adelantó que su personaje ‘Dalila’ estaría trayendo cosas muy interesantes para la audiencia de “Al fondo hay sitio”.

“[Ella] ya se disculpó con él, quiere atraer cosas buenas, así que tal cual. Está decidida a que ‘Joel’ la perdone’. Ha sido una linda experiencia regresar, vuelvo a ese elenco tan maravilloso y feliz porque me siento muy cómoda en la serie. Me pone muy feliz hacer lo que me apasiona, tal como es la actuación”, expresó Lucecita Ceballos.

QUIÉN ES LUCECITA CEBALLOS

Lucecita Ceballos es una joven colombiana que nació el 4 de abril de 1977 y que brilla de talento en Perú, gracias a su carisma y múltiples apariciones en la televisión peruana. Desde 1993 es modelo. Sus primeras apariciones en la farándula local fueron como conductora de programas de televisión y de radio, además de incursionar en el mundo de la actuación.

Fue gracias a ello que Lucecita Ceballos fue invitada a participar en programas cómicos y luego en series de televisión, hasta llegar a la serie de televisión “Al fondo hay sitio”.

Sobre la ahora actriz se sabe que tiene más de 936 mil seguidores en la red social de Instagram. En este espacio ella publica constantemente fotografías de su trabajo y de actividades cotidianas como una rutina de ejercicios o posando para el lente de la cámara.

QUÉ ES AL FONDO HAY SITIO

Al Fondo Hay Sitio es una serie de televisión peruana de comedia, drama y suspenso, creada y producida por Efraín Aguilar para el canal América Televisión.

Al Fondo Hay Sitio es la primera serie de televisión producida en Perú en abordar la comedia, el drama, el suspenso, la acción y la tragedia en simultáneo, siendo el suspenso el género en que más destaca. Además, la serie ha logrado tener la mayor duración y el mayor éxito de entre otras series producidas a nivel nacional.

Al Fondo Hay Sitio se estrenó el 30 de marzo de 2009 y finalizó el 5 de diciembre de 2016 contando con 8 temporadas. Sin embargo, luego de 5 años, el 16 de diciembre de 2021 se confirmó que fue renovada para una novena temporada, la cual se estrenó el 22 de junio de 2022.

Al Fondo Hay Sitio ha recibido un total de 9 nominaciones y 22 galardones de los Premios Luces, otorgado por el diario El Comercio.

La novena temporada de Al Fondo Hay Sitio, es creada por Gigio Aranda y es protagonizada por Mónica Sánchez, Erick Elera, Guadalupe Farfán, Jorge Guerra, David Almandoz, Magdyel Ugaz, Rodrigo Barba, Gustavo Bueno y László Kovács, y antagonizada por Yvonne Frayssinet, Luis Ángel Pinasco, Adolfo Chuiman, Giovanni Ciccia, María Grazia Gamarra, Karime Scander, Franco Pennano e Iván Queirolo.

La novena temporada de Al Fondo Hay Sitio fue estrenada el 22 de junio de 2022.

Cinco años después, en Al Fondo Hay Sitio, la familia Gonzales tienen como nuevo lugar de residencia, una casa a medio construir ubicada en Las Nuevas Lomas, una zona residencial en la Lima Metropolitana, en la cual también vive Francesca Maldini, cuyos miembros de su familia se desintegraron tras la muerte de Isabella a manos de Carmen.

El regreso de Al Fondo Hay Sitio a la pantalla chica se marca con el crecimiento de la familia Gonzales, con la llegada de July, la sobrina de Charo. Por otro lado, aparece “La Mujer de Negro”, cuya identidad anónima guarda una misteriosa relación con Claudia Llanos, y además planea continuar con la venganza de los Llanos hacia Francesca Maldini, cuya misión en esta nueva etapa será “eliminar” tanto a los Maldini, la antigua familia de Francesca, como a los Montalbán, la nueva familia de Francesca.

Los Montalbán son una familia ambiciosa, clasista, arrogante y arribista de nivel socioeconómico alto, conformada por Diego, Macarena, Alessia y Cristóbal; siendo Diego, el patriarca de la familia.

Los Montalbán tienen actitudes y costumbres similares a los Maldini; quienes, junto con Francesca, que ahora está casada con Diego, les harán la vida difícil a los Gonzales hostigándolos y atentando contra sus vidas, a excepción de Macarena, quien es la integrante menos malvada de dicha familia.