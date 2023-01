Vix+ publicó el primer tráiler de “Montecristo”, la nueva serie protagonizada por William Levy en la que el actor encarna al protagonista del popular cuento de venganza de Alexandre Dumas, “El Conde de Montecristo”.

Producida por Secouya Studios de España, “Montecristo” sigue a Alejandro Montecristo, una figura misteriosa cuyo pasado y considerable fortuna se desconocen.

Montecristo es el fundador y director ejecutivo de una exitosa empresa de nueva tecnología que ha despertado el interés y la envidia de muchos, incluido Fernando Álvarez Mondego (interpretado por Robert Enríquez, “El cocinero de Castamar”), un empresario con estrechos vínculos con la aristocracia española que está interesado en adquirir la startup Montecristo. Poco sabe que Montecristo es alguien a quien agravió hace décadas y cuyo regreso se basa puramente en la venganza.





“Estoy extremadamente orgulloso de lo que hemos logrado con ‘Montecristo’. La producción es de clase mundial y es el resultado del arduo trabajo y la dedicación de un elenco y equipo excepcionales, y de nuestros socios Secuoya Studios y ViX+”, dijo Levy en un comunicado. “Creo firmemente que el valor de esta producción premium, el universo, los personajes y los temas explorados en ‘Montecristo’ repercutirán profundamente en una audiencia global”.

El tráiler comienza en una playa de Cuba, donde un joven Montecristo está descansando con su novia. Un rival celoso hace que lo enmarroquen y lo encarcelen por cargos de asesinato. Para su suerte, este logra escapar y emerge 18 años después en Madrid como el misterioso y rico Montecristo, y comienza a buscar venganza contra las personas que lo traicionaron.

1. Adaptación contemporánea

“Montecristo” es una adaptación contemporánea ambientada en La Habana, Miami y Madrid. La producción estará a cargo de William Levy Entertainment, la nueva productora del actor cubano junto con junto con Pantaya, el servicio premium de streaming de películas y series en español y la española Secuoya Studios.

Cabe destacar que la productora de Levy ya ha producido títulos como “Killing Sarai” y la comedia “The Last Canadian Virgins”. la decisión de producir por cuenta propia, según el actor, responde a que Hollywood no le ha respondido como él hubiese querido. “Me decían que era demasiado rubio para ser latino, demasiado latino para ser americano. Sí, hay más oportunidades, pero son para los que tienen un aspecto que responde a los estereotipos existentes”, indicó Levy en una entrevista a EFE en agosto de 2020.

2. Equipo técnico

“Montecristo” es un thriller dramático de seis episodios, adaptados por la guionista Lidia Fraga (Método Criminal) y Jacobo Díaz (Método Criminal). La dirección estará a cargo de Alberto Ruiz-Rojo, (Templanza, Caronte). La serie es producida por David Martínez, (Secuoya Studios) y Sergio Pizzolante. Levy y su socio Jeff Goldberg son los productores ejecutivos.

“Contento de finalmente poder compartirles nuestro próximo proyecto. Llamado “MONTECRISTO” les puedo contar que me da mucha alegría poder interpretar el personaje de Edmundo Dantes ( Alejandro Montecristo ) dado a que es uno de mis personajes favoritos, una historia que he amado desde pequeño. Hemos estado en conversación desde que yo me encontraba grabando " Café con Aroma de Mujer " en Colombia. Hoy gracias a Dios ya les puedo decir que dentro de poco ya estaré por España 🇪🇸 grabando para ustedes " MONTECRISTO " love you all !!! @streampantaya @secuoyastudios @jeffxgoldberg @instapizzo📸: @crissjaramillo_photography”, declaró Levy el 13 de enero de 2021.





3. Vix+, la plataforma de streaming elegida

“Montecristo” se estrenará en Vix+ plataformas en español de Univision y Televisa. ViX+ se lanzó en julio de 2022 con el objetivo expreso de ofrecer más de 10 000 horas de contenido premium, incluidas más de 50 series y películas originales de ViX+ en su primer año. Estos incluyen originales y contenido de biblioteca de Univision y Televisa. También incluye hasta 7,000 horas de deportes en vivo, incluyendo fútbol de la Liga MX y la Liga de Campeones de la UEFA.

Vix+ está disponible en América Latina y Estados Unidos.

4. El papel de Levy

William Levy interpretará en “Montecristo” a Edmundo Dantes, el personaje creado por Alejandro Dumas en 1844. En esta adaptación, el protagonista será un acaudalado hombre, dueño de una empresa bien posicionada, cuya fortuna generará intriga entre la gente pues se desconoce el origen de esta. El personaje, además, tendrá como enemigo principal a Fernando Álvarez Mondego, un aristocrático español que quiere adquirir la empresa Montecristo.

5. Expectativas

“Desde temprana edad me fascinó “El conde de Montecristo”. Es un personaje enigmático impulsado por la venganza y la justicia. Estos son temas universales que también son relevantes hoy. Estoy feliz de participar en la presentación de esta novela de una manera que no lo he hecho”, declaró Levy en una entrevista con Deadline Gateway a inicios de este año.

Por su parte, Mario Almeida, Jefe de Contenido de Pantaya, declaró a este mismo medio: “Montecristo es nuestra nueva serie clásica premium modernizada. Esta historia de venganza y pasión tiene personajes inolvidables en su núcleo, y la nueva versión de esta historia atemporal está brillantemente concebida. Sentimos que no hay mejor asociación para servir la venganza con frialdad”.

Oriundo de La Habana, Cuba, William Levy, de 41 años de edad, ha protagonizado 5 telenovelas de Televisa desde 2010. Fue el modelo del video “I’m Into You” de Jennifer López en 2011 y formó parte de “Resident Evil: The Final Chapter” en 2017 junto a Milla Jovovich y ahora interpreta a Sebastián Vallejo, el amor de Teresa Suárez, conocida como “la Gaviota” de la historia.

DATOS ViX+ está disponible en los EE. UU., México y la mayor parte de América Latina de habla hispana mediante suscripción, en línea en vixplus.com .



