“Ted” es una invención del cómico Seth MacFarlane, quien personificó al oso de peluche más irreverente del mundo en 2012. Universal+ está listo para regresar al público a 1993, cuando el “osito” conoce a su mejor amigo, John Bennett. La plataforma ya confirmó la fecha de estreno en un avance oficial.

“Tiene lugar en los 90, pero más allá de momento cronológico del contexto de esta serie, intentará dejar demostrada la verdad irrefutable que tener 16 no es nada genial, al contrario, ¡apesta!”, dijeron los guionistas y showrunners de la serie Seth MacFarlane, Paul Corrigan (”Modern Family”) y Brad Walsh (”King of the Hill”). “La única cosa que lo hace tolerable esa época es pasar esa etapa en compañía de un amigo, y si ese amigo es un oso de peluche mágico, malhablado y proclive al uso de drogas, mucho mejor”.

MacFarlane estrenó la primera película de “Ted” en 2012 y la segunda en 2015. Junto con la primera cinta, ambas tuvieron buena acogida como un entretenido momento del fin de semana. Además, la producción logró buena recaudación en el cine al contar la historia de una pareja de amigos inseparables.

¿De qué trata la nueva serie de “Ted”?

En las películas anteriores, Ted (Seth MacFarlane) es el mejor amigo de John Bennett (Mark Wahlberg), un joven que ve cómo su oso de peluche se convierte en un juguete parlanchín. Usuales consumidores de cannabis e inmaduros en sus relaciones, crecen juntos y pasan por decisiones que les obligan a ser personas cada vez más maduras, como la convivencia o el trabajo a tiempo completo.

"Ted, la serie se transmitirá por Universal+. Esta es una fotografía del primera episodio, donde aparece Ted con la encargada principal Bernard (Penny Johnson Jerald).

En la serie, los hechos ocurren más de 10 años antes de los sucesos de las películas. En 1993, Ted vive en Massachusetts (Estados Unidos) junto a la familia de su mejor amigo, John Bennett, un joven de 16 años. Sus padres, Matty y Susan, y su prima Blaire tendrán que soportar las ocurrencias del travieso y desvergonzado oso hablador en la casa, el colegio y el vecindario.

Seth MacFarlane hace la voz de Ted, Max Burkholder es John, Scott Grimes es Matty, Alanna Ubach es Susan, Giorgia Whigham es Blaire en "Ted, la serie".

En el trailer oficial de “Ted”, el personaje vive junto a John su primera experiencia con la marihuana. Además, el adolescente está desesperado por tener su primera experiencia sexual, aunque, por su lado, su mejor amigo felpudo ya tiene una vida libertina y sin filtros. Se verá mucho humor negro al respecto.

"Ted, la serie" estrena por Universal+.

Fecha de estreno de “Ted”

Ted y John, los “relampamigos por siempre”, como se llamaban por la canción favorita que cantaban durante las noches de tormenta, regresan con muchos momentos de comedia el 11 de enero de 2024. La serie se transmitirá por Peacock en Estados Unidos y por Universal+ en América Latina.

Para anunciar las nuevas aventuras de “Ted”, Universal Plus presentó un diálogo del popular “osito de peluche Teddy” consigo mismo. En el video, se ve al personaje escribiendo una carta en la cocina, donde predice el futuro desde 1993 hasta el 2023.

Trailer de “Ted, la serie”

Elenco

Ted - Seth MacFarlane (”Family Guy”)

John Bennet - Max Burkholder (”Parenthood”)

Susan Bennet (padre de John) - Alanna Ubach (”Euphoria”)

Matty Bennet (madre de John) - Scott Grimes (”Oppenheimer”)

Blaire (prima de John) - Giorgia Whigham (”The Punisher”)

El dato

La suscripción para Universal+ cuesta 30 soles, y se puede adquirir por el servicio de Claro Perú.