Camila Cabello sabe que los programas de talentos son algo más que un mero entretenimiento. A ella le consta que estos formatos tienen un poder transformador y que pueden cambiar vidas, como le ocurrió a ella en el 2012 cuando hizo una audición para “The X-Factor” y fue elegida para formar parte del hoy desaparecido grupo Fifth Harmony. Es por eso que cuando le ofrecieron ser ‘coach’ de la temporada 22 de “The Voice”, el formato de ‘show talents’ más famoso del mundo, lo pensó varias veces antes de aceptar.

“Estos programas tienen el potencial de cumplir sueños y de cambiar vidas y esa es una responsabilidad que no me puedo tomar a la ligera, era algo que me preocupaba porque al final somos humanos y las decisiones que tomamos en el programa son impulsivas, pero lo evalué mucho y me dije que tenía mucho que aportar no solo por mis 10 años de carrera, sino también por mi experiencia en un show como este”, destacó la artista en una rueda de prensa virtual con medios de diferentes países de América Latina, entre ellos “Saltar Intro” de “El Comercio”.

La cantante de 25 años dijo que más allá de técnicas vocales o trucos para pasar audiciones (aunque también dio algunos como elegir canciones totalmente diferentes a tu registro natural para ofrecer versiones únicas), quiere darles a sus participantes la posibilidad de ser auténticos y, sobre todo, motivarlos a ser íntegros, una palabra que lamenta no está muy asociada a las carreras artísticas.

Camila Cabello nos habla de "The Voice". (Fuente: Saltar Intro)

“Para mí lo que hacemos es una cuestión de integridad, pero vivimos en una cultura en la que muchos quieren meterse a esto por las razones incorrectas, la gente quiere ser famosa y están dispuestos a hacer lo que sea para tener esos minutos de fama que ahora son posibles por TikTok y las redes sociales. Y eso también puede ser bueno, porque hay gente que ahora tiene esa oportunidad para mostrar su talento, su esencia y su personalidad, pero también es importante hablar de la integridad. Al final del día tienes que ser verdadero contigo mismo, trabajar en ser la versión más auténtica de ti. Eso seguramente te llevará a un camino más lento para llegar a donde quieres, no tendrás esos dos minutos de fama rápidamente, pero así es como se hace una carrera duradera y la forma en la que se construye una comunidad que de verdad te entienda”, expresó Cabello.

Camila Cabello y Blake Shelton en "The Voice". / NBC/ Difusión

Para lograr mantener el foco en lo que realmente importa, Camila confiesa que también ha tomado alguna medidas en su propia vida, como eliminar todas las redes sociales de su teléfono móvil que ahora usa principalmente para grabar notas de voz de melodías para canciones o escribir letras de próximos temas.

“Hay que protegerse de las cosas que tientan a tu ego y los comentarios negativos y positivos son iguales. No es bueno tampoco solo escuchar a quienes te dicen que eres lo mejor. Tienes que crearte una burbuja y rodearte de gente que tenga la misma pasión que tú por la música y que estén allí por razones puras. Yo borré todas las redes sociales de mi teléfono, ver comentarios me quita el foco para crear y ser artista, escribir letras en mi celular es más productivo que leer lo que la gente dice de mí, nada de eso es real. No es saludable para ninguna persona tener opiniones sobre nosotros todo el tiempo. Si no vienen de alguien cercano a ti o alguien que tú respetas, no es necesario”, afirmó.

Los rostros de "The Voice", temporada 2022. / NBC/ Difusión

La vida como ‘coach’

La intérprete de “Havana” dijo que así como ella actualmente será la ‘coach’ de una decena de jóvenes talentos, todos tenemos nuestros propios ‘coach’ en la vida. En su caso, mencionó a sus padres en lo personal, a la autora Elizabeth Gilbert en lo espiritual y en lo artístico a algunos nombres conocidos.

“Hay gente de la que he aprendido antes viéndolos y que ahora son mis amigos. Alejandro Sanz es hoy como un hermano mayor para mí, Ed Sheeran me ha dado muchos consejos y Taylor Swift me ha apoyado mucho”, mencionó. “Yo puedo acercarme y hablar con algunos de mis héroes, pero creo que todos tenemos ‘coaches’ en la vida”, afirmó.

Camila Cabello habla de las redes sociales. (Fuente: Saltar Intro)

Cabello también destacó la admiración que siente por los otros artistas con los que comparte el crédito de “entrenadora” de esta temporada de “The Voice”: Gwen Stefani, John Legend y Blake Shelton, el más antiguo en los asientos del ‘reality’.

“Nos llevamos muy bien. En el backstage se vive lo que ven en televisión pero multiplicado, porque no tenemos filtros, nuestros chistes son más groseros. Nos reímos demasiado, porque después de comer a eso de las 5 de la tarde, ya todos tienen un poquito de tequilita y la fiesta real es en el backstage”, explicó.

Talento latino

Camila, que hizo su audición en “The X- Factor” con el tema “R.E.S.P.E.C.T” de Aretha Franklin, contó que si tuviera que pasar un nuevo cásting en la actualidad lo haría con “Frío, frío” de Juan Luis Guerra, una demostración de lo presente que tiene actualmente su cultura latina en su propuesta.

En esta temporada de “The Voice” también hay una importante presencia de latinos entre los participantes, los hay de origen cubano y mexicano, como la adolescente de 13 años Reina Ley que fue elegida cantando el tema “Cielito lindo” y pasó a ser parte del equipo de Cabello.

Aunque Camila le hizo la sugerencia a Reina de continuar haciendo temas del estilo mariachi, la artista dice que le dará libertad a su equipo de interpretar los géneros que deseen en el idioma que quieran.

“Como ‘coach’ yo estoy allí para hacer que los artistas se sientan representados y sean la versión más auténtica de sí mismos, no la versión más auténtica de mí. No puedo llevar a sus performances lo que yo quiero hacer o haría. Yo puedo hacer sugerencias y si a ellos les inspira la idea, lo haremos. Pero en mi carrera y en mi música sí van a haber ritmos latinos”, afirmó.

Finalmente, la artista también recordó la reciente visita que hizo a América Latina como artista invitada en la gira de estadios de Coldplay. Mencionó los shows que dio en el Perú, en Chile, en Colombia y Brasil y agradeció el amor que recibió de sus fans. ¿Volverá pronto en solitario? Ella mostró la disposición a que así sea. “Les agradezco todo el amor que me dieron y ya estoy muy emocionada para regresar. Los quiero mucho”, culminó.

The Voice- Universal+ ¿Dónde ver? El programa de talentos se puede ver en América Latina de manera exclusiva por Universal reality, parte del paquete premium de Universal+ al que también se puede acceder por streaming. ¿Horarios? Martes y miércoles 20:30 horas (México, Colombia, Perú) y 22:30 horas (Argentina).