El último jueves el canal FX anunció las fechas de estreno de sus próximas series, donde destacan temporadas adicionales de las aclamadas “What We Do in the Shadows”, Archer”, “American Crime Story”; la ya no tan aclamada “American Horror Story”, y “Y The Last Man”.

Quiero detenerme en este último título, que durante años Hollywood ha intentado convertir en una serie, pero que terminó en el llamado ‘development hell’ (infierno del desarrollo), a donde van a parar todas aquellas series y películas condenadas, por una u otra razón, a reordenar su producción en todos los niveles. Año a año, estas series tienen menos posibilidades de nacer.

Pero hay series que escapan de allí, como es el caso de “Y: The Last Man” (“Y: El último hombre”), historieta creada por Brian K. Vaughan y Pia Guerra para el sello Vertigo de DC Comics, y que en 2007 sus derechos de adaptación fílmica fueron adquiridos por New Line Cinema para, a lo largo de los años, cambiar de equipo creativo, formato, e incluso de elenco.

¿De qué trata “Y: The Last Man”?

En esta historia, el mundo ha pasado por un hecho traumático: de un momento a otro, todos los machos del mundo, desde tu vecino hasta un león africano, mueren desangrados. Nadie sabe la causa, pero el resultado deja al mundo sin la mitad de su población. Solo sobreviven las mujeres, lo cual no es esperanzador para la especie humana, pues ante la falta del cromosoma Y, la reproducción no es posible.

Ampersand, el mono capuchino que acompaña a Yorick en sus aventuras por un planeta sin hombres. Foto: DC Comics.

Pero hay un detalle que pocos conocen: el único macho humano vivo es Yorick Brown, mago amateur que intentará descubrir, junto a la agente secreta conocida con el nombre de ’355′, la genetista experta Dr. Mann y un mono capuchino (el otro único macho de la Tierra vivo) por qué han desaparecido los hombres. Yorick también tiene otro objetivo: reencontrarse con su novia, quien estaba en Australia cuando ocurrió la tragedia.

Vaughan, quien fue guionista de “Lost”, dijo en una entrevista para conmemorar el fin de su historia que, al momento de crearla, quería mostrar que incluso si todos los hombres desaparecieran, los problemas del mundo continuarían; pero sin ofrecer una única respuesta. “Pia y yo queríamos mostrar diferentes respuestas a esto como sea posible. Intentaba mostrar diferentes puntos de vista en lugar de solo imponer nuestra única perspectiva en todos (los lectores)”.

El drama en la producción de “Y: The Last Man” duró hasta lo último, pues aparte de los retrasos propios de la pandemia del Covid-19, tres de los actores principales fueron reemplazados, incluyendo Barry Keoghan (“Dunkirk”, “The Killing of the Sacred Deer”) y Lashana Lynch (“No Time to Die”), quienes interpretarían respectivamente a Yorick y ’355′. Dichos roles ahora son copados por Ben Schnetzer (“Warcraft”) y Ashley Romans (“Nos4a2”).

La serie, que se estrenará el 13 de septiembre en Estados Unidos por el canal FX —y que debería llegar a Latinoamérica por esa misma señal, así como por el servicio de streaming Star+ de Disney—, tiene como showrunner a Eliza Clark, guionista de las aclamadas “The Killing” y “Animal Kingdom”. El tiempo dirá si tanta expectativa era o no justificada.

