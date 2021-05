Conforme a los criterios de Saber más

El reencuentro del elenco de “Friends” ha revivido la nostalgia por la que es considerada una de las mejores series de comedia de todos los tiempos, aunque el primer puesto siempre ha estado peleado con otros títulos igualmente populares y queridos: “Seinfeld” y “How I Met Your Mother”. Estrenada en 2005, la comedia de la CBS se ganó rápidamente un lugar en los corazones de una generación más joven que la de “Friends”. Y siempre está el debate de cuál fue la mejor de ellas. Hoy nos planteamos esa pregunta y este es nuestro balance.

“Friends” (Estados Unidos 1994-2004)

(Por Patricia Castañeda Alva)

Al escuchar la canción “I’ll Be There For You” de la banda estadounidense The Rembrandts, es inevitable pensar en alguna escena icónica de “Friends”. Esta ficción se estrenó en 1994, duró 10 temporadas y tuvo 236 episodios. A pesar de ser una serie de los noventas logró conquistar a diversas generaciones son sus bromas bien hechas, grandes interpretaciones e historias románticas.

“Friends” es quizás la sitcom (comedia de situación) más famosa y grande de la historia, con el permiso de “Seinfeld”. Esta ficción perdura en el tiempo, gracias a sus múltiples re-emisiones en servicios de streaming y en la televisión. La historia creada por Marta Kauffman (”Grace and Frankie”) y David Crane (”The Class”) aborda conflictos reales con grandes cuotas de humor. Cualquiera podría sentirse identificado con alguno de los personajes. Esa, considero, es una de sus grandes virtudes.

"Friends" se estrenó en 1994 y tuvo 10 temporadas exitosas. (Foto: NBC)

La historia

La serie narra la vida de seis amigos de Manhattan (Nueva York), que se encuentran en sus últimos años como veinteañeros, cada uno con diferentes personalidades, sueños y costumbres. Algunos con deudas, otros con carreras ya consolidadas y una empezando de nuevo.

Rachel Green, personaje que lanzó a la fama a Jennifer Aniston, es una joven con dinero que tras dejar en el altar a su novio llega a vivir con una vieja amiga de la secundaria, Mónica Geller (Courteney Cox). Al regresar a la vida Mónica, conocerá a nuevos amigos Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) y Joey Tribbiani (Matt LeBlanc); y volverá a ver a Ross Geller (David Schwimmer), hermano mayor de Mónica y Chandler Bing (Matthew Perry).

En cada episodio se narra la vida cotidiana de cada uno de ellos. Con guiones sencillos de entender y bromas elocuentes, las risas (o al menos sonrisas) están aseguradas. Los 20 minutos que dura cada capítulo son suficientes para relatar momentos hilarantes o dramáticos, porque si bien esta ficción entra en la categoría de comedias es más de un episodio las interpretaciones y diálogos nos van a hacer lagrimear.

Vigencia

Si bien hay algunos temas que las actuales generaciones han criticado, se debe tener en cuenta que la serie es de los noventa, y que es una muestra de la realidad de aquella época. Y si lo pensamos mejor, fue una ficción progresista. Se tocaron temas poco hablados en los noventa como el matrimonio homosexual, el embarazo subrogado, ser transgénero, entre otros. Además, Rachel, Mónica y Phoebe siempre mostraron sororidad entre ellas, y se apoyaron para que cumplan sus sueños.

Personajes

Los seis personajes son igual de importantes para la armonía de la serie. Si bien, al inicio parece que la ficción es protagonizada principalmente por Raquel y Mónica, al transcurrir los episodios, vemos que el rol de la hippie y vegetariana Phoebe es relevante porque es la contra parte de Green y Geller. Las tres actrices son capaces de manejar la comedia, un género que considero muy difícil de dominarlo, son éxito.

Jennifer Aniston en rol de Rachel, logra un personaje completo, que va evolucionando con el transcurrir de las temporadas. Es divertida sin mucha naturalidad y es quien más crece a nivel profesional. Por su parte, Mónica Geller es un personaje de sostén para todo el grupo. Es la mamá gallina que se preocupa por todos y de personalidad avasallante.

"Friends" es una de las series más famosas de Estados Unidos.

En el caso de los personajes masculinos, Ross es el intelectual y el que busca el amor incansablemente. Es un poco torpe y por momentos irritante para el grupo y para la audiencia. Chandler es el bromista del grupo pero también el más estable mentalmente. Es un aliado y buen amigo para todos en el grupo. Finalmente, Joey es el que más suerte tiene con las chicas y el menos inteligente del grupo. Su mayor cualidad: ser persistente hasta lograr su mayor sueño, nos hará empatizar con él.

Veredicto

“Friends” es una serie completa, con algunos clichés, pero bien estructura, con buenas interpretaciones de los seis protagonistas y de los actores que pasaron por el set como invitados. Es muy divertida y perfecta para disfrutar un episodio por día, al final de una larga jornada laboral, o verla en maratón sola o en compañía. Los personajes van creciendo, madurando en cada temporada, y quienes la vean junto a ellos.

Calificación de la autora: ★★★★.

How I Met Your Mother (Estados Unidos, 2005-2014)

(Por Alfonso Rivadeneyra García)

Cuando me propusieron participar en este versus, no lo dudé ni un segundo. Necesitaba una excusa para ver otra vez, aunque sea por unos minutos, algún episodio de “How I Met Your Mother” y recordar por qué me gustó tanto en su momento, una época previa a Netflix donde la alternativa era ir a Polvos Azules y comprar los DVD o, si tenías una velocidad de internet decente, aventurarte entre los torrents.

“Friends” tiene su gracia, pero nunca terminó por convencerme; no por ser mala, que no lo es, sino por ese aire de buena onda que, con cada episodio, destila; por ello no sorprende que James Corden, la bonachonería hecha carne, presentara el especial de HBO Max.

“Friends” nació a mitad de los años 90, en plena era Clinton cuando, parecía, había futuro para las libertades en Estados Unidos. O al menos esa es la imagen que el gobierno vendía al mundo en aquel entonces. Con los atentados del 11 de septiembre del 2001, las series cambiaron; se volvieron más violentas, más cínicas. Y no me refiero solo a los dramas.

De izquierda a derecha Lily (Alyson Hannigan), Marshall (Jason Segel), Ted (Josh Radnor), Robin (Cobie Smulders) y Barney (Neil Patrick Harris); el quinteto protagonista de "How I Met Your Mother". Foto: CBS.

“How I Met Your Mother” aparece justo a mitad de la era Bush con un elenco que, en muchos aspectos, es paralelo a “Friends”. Ambos grupos representan a la familia que uno tiene antes de tener su propia familia, que son los amigos; tienen un punto de reunión común (el MacLaren’s Pub) y las relaciones sentimentales entre ellos no faltan; amor romántico (y por momentos hasta empalagoso) que, como indica Jorge Carrión en un muy informado texto para The New York Times, se ha visto reemplazado en las series recientes por las llamadas redes de afectos.

Otro paralelo entre ambas: lo extensas que fueron, 10 temporadas en “Friends” y 9 en “How I Met Your Mother”; donde incluso esta última llevó las cosas al extremo cuando estiró, como un chicle, su temporada final para que abarcase los sucesos de una boda. Sí, 24 episodios para adaptar un fin de semana de locos en la vida de los personajes.

Es en las diferencias donde yace la gracia. Mientras “Friends” es sobre los amigos que te acompañan hoy, “Hoy I Met Your Mother” es sobre los amigos del pasado. Es la historia de Ted Mosby (Josh Radnor), que le cuenta a sus hijos del futuro cómo conoció a su madre (y que llega a ser odioso por sus indecisiones). Cada episodio es un recuerdo, no el cómo ocurrieron las cosas, sino cómo Ted las recuerda o incluso cómo elige recordarlas, incluyendo la censura de detalles que podrían no ser del todo correctos de contar a hijos adolescentes. Los lentes de la nostalgia colorean todos desde el tema de apertura; en esa selección de fotos donde Ted, Barney (Neil Patrick Harris), Lily (Alyson Hannigan), Marshal (Jason Segel) y Robin (Cobie Smulders) aparecen felices en los viejos, buenos tiempos.

Además, “How I Met Your Mother” es una serie abiertamente friki, con referencias a la cultura popular que se sienten orgánicas, no como su contemporánea “The Big Bang Theory”. Ted, Marshall y los demás son hijos de las historias que han consumido y lo muestran, algo bastante adecuado cuando protagonizan una serie que trata de cómo narrar sin revelar el secreto durante una década. “Twin Peaks” no soportó dos temporadas sin mostrar sus cartas; “Lost”, solamente seis.

De tanto escribir de “How I Met Your Mother”, tengo ganas de que la próxima reunión sea la de este elenco. Sería injusto tener que esperar 17 años para que todos se vean las caras. Aunque sea por Zoom, ya qué importa. Aunque esto último haría que el justo y necesario revival del ‘slapsgiving’ sea algo… anticlimático.

Calificación del autor: ★★★★ y ½

TE PUEDE INTERESAR: