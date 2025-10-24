El próximo martes 28 de octubre, Universal+ estrenará “Matthew Perry: A Hollywood Tragedy”, un revelador documental acerca de los últimos días de la recordada estrella de “Friends”.

Dirigido por Robert Palumbo, esta propuesta incluye una serie de entrevistas a personajes clave del círculo de Perry, entre los que destacan Morgan Fairchild (quien interpretó a la madre del actor en Friends), el fiscal federal Martin Estrada, el ex Detective del Departamento de Policía de Los Ángeles Greg Kading, entre otros.

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 a causa de una sobredosis de ketamina en su vivienda de Pacific Palisades, en Los Ángeles.

Palumbo muestra un contrapunto entre el ascenso al estrellato de Perry y la terrible historia de sus últimos días vivo.

Cinco elementos que verás en este documental de Universal+ son los siguientes:

-La importancia de la publicación de las memorias de Matthew Perry

-La hospitalización de cinco meses que sufrió el actor en el año 2018.

-La disyuntiva que le generó “Friends”: éxito, pero también dolor, al luchar contra las adicciones en pleno rodaje de la serie.

-El dolor de sus amigos de la serie tras su muerte.

-Los culpables que según la justicia tuvieron incidencia en el deceso de Perry.

Matthew Perry nació el 19/8/1969 en Williamstown, Massachusetts, y fue criado en Ontario, Canadá. De chico quiso ser tenista, hasta que descubrió su pasión por la actuación.

En 1993 protagonizó la sitcom “Home Free”, pero sería su papel en “Friends” el que lo dotaría de fama mundial.

Su carrera en el cine cuenta con películas como Fools Rush In junto a Salma Hayek, en The Whole Ten Yards con Bruce Willis, y en 17 Again con Zac Efron.