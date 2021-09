Conforme a los criterios de Saber más

Los muertos vivientes recuperaron popularidad este siglo, primero gracias al trabajo de cineastas como Danny Boyle (“28 Days Later”) y Zack Snyder (“Dawn of the Dead”); luego por el escritor Robert Kirkman, autor del cómic y posterior serie “The Walking Dead”. En estos años hay quienes han hecho lo posible para innovar con historias como “In The Flesh” en el lado del drama; y “Warm Bodies” en comedia y ahora tenemos el quinto episodio de “What If…?”; que incluye los superhéroes en la ecuación.

A continuación, SPOILERS de “What If…?” 1x05, “¿Qué pasaría si… ¡hubiera zombies!?”

La trama

El viaje de Hank Pym al Reino Cuántico para recuperar a su esposa no sale como se planeó, pues el primer Hombre Hormiga libera en el mundo la enfermedad zombie, por la que sus víctimas pierden parte de la conciencia y empiezan a devorar a otras personas, que a su vez se convierten en muertos vivientes. Varios miembros de los Vengadores también caen víctimas de este mal.

Los héroes sobrevivientes reciben una señal de auxilio que los lleva con Vision, el cual tiene la clave para detener a los muertos vivientes: la gema de la mente. Pero hay un problema cuando se descubre que él no ha podido matar a la Bruja Escarlata, ahora convertida en zombie, quien utiliza sus poderes para atacar. Los héroes escapan rumbo a Wakanda, que en teoría tiene los recursos necesarios para esparcir la cura por todo el mundo. Pero allí los espera un Thanos zombie con cinco gemas del infinito.

La crítica

¿Es posible convertir en comedia una historia donde los héroes que has conocido por años mueren y se alzan de nuevo como criaturas hambrientas de carne humana? La respuesta es sí, pero solo cuando empleas humor en todo momento. La técnica funcionó en el episodio donde los Avengers mueren a manos de Hank Pym, también en la dramática transformación del Doctor Strange y ahora aquí, con múltiples bromas por minuto mientras el mundo se sumerge en el caos. Como dice el meme, es un hechizo simple, pero efectivo.

El episodio se acerca más a la locura de “Ash vs. Evil Dead” que a “The Walking Dead”, no solo por las bromas, sino por situaciones que van más allá de los muertos vivientes, como la aparición de la cabeza sin cuerpo de Scott Lang; en clara referencia a “Futurama”, y todo lo referente al uso de los poderes por parte de los muertos vivientes, que amplía las posibilidades a sitios donde otras historias del género no podrían llegar.

Tony Stark, muerto viviente. Foto: Disney+.

Pero la mayor fortaleza de “What If...?” 1x05 es también su mayor debilidad. ¿No se supone que los muertos vivientes pierden toda conciencia? ¿Cómo así, entonces, pueden utilizar herramientas complejas como los repulsores de Iron Man o hechizos como Wong? Aquí la incredulidad se suspende.

Si ignoras la contradicción, el episodio te recompensa con más humor y otros tópicos del género, como los infaltables sacrificios por el bien mayor y la sangre abundante. Pero también incluye momentos de calma, donde los personajes hacen el esfuerzo por expresar sus sentimientos con sinceridad. En particular, destacan los diálogos de Spiderman sobre la gente a la que ha perdido, en un inesperado momento de desarrollo de personaje; y las palabras de Vision (Paul Bettany) sobre Wanda Maximoff, en una vuelta de tuerca a la trama de “WandaVision”; y también el sacrificio de Hope Van Dyne (Evangeline Lilly).

Otro problema del episodio es, nuevamente, que ciertas voces no parecen adecuadas para los personajes en pantalla, a pesar de que los actores originales sean quienes las proporcionan. Lo vemos nuevamente con el Black Panther de Chadwick Boseman y la Okoye de Danai Gurira. En contraposición, tuvieron un trabajo vocal notable Scott Lang como Paul Rudd, que dijo sus líneas con el desparpajo que lo caracteriza, y el Spiderman de Hudson Thames, cuya excelente imitación de Tom Holland es razón suficiente para darle más trabajo a actores especializados en voz.

El final abrupto, que deja todo listo para un episodio secuela, es fiel con el género. Marvel le niega a su audiencia una conclusión al apocalipsis, pero la recompensa con adrenalina en otro episodio que justifica la existencia de esta ficción.

Calificación

★★★★☆

