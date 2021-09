Conforme a los criterios de Saber más

Si el tercer episodio de “What If...?” de Marvel Studios ya era siniestro al mostrar la muerte de los Vengadores, el cuarto no se queda atrás al desarrollar un tema manido; pero que aún así consigue diferenciarse de las múltiples veces que lo hemos visto en cine y televisión.

A continuación, SPOILERS de “What If…?” 1x04, “¿Qué pasaría si… el Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos?”.

LA TRAMA

Cada episodio de “What If...?” responde una pregunta: ¿Qué pasa cuando un solo hecho cambia en la historia? En el cuarto episodio, a diferencia de la película “Doctor Strange” (2016), aquí Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) no va solo en su vehículo a la gala, sino que invita al amor de su vida, Christine Palmer (Rachel McAdams). Esto sella el destino de la doctora, quien pierde la vida en el accidente de auto. Esta pérdida es la que motiva al cirujano a especializarse en artes místicas y, eventualmente, salvar al mundo de Dormammu.

Pero Strange sigue dolido por esta pérdida y, con el Ojo de Agamoto, que es la Gema del Tiempo; viaja al pasado para salvar a su amada. Una y otra vez lo intenta, pero una y otra vez fracasa; pues la muerte de Christine es un evento inamovible. Strange descubre que necesita más poder para salvarla, así que durante siglos absorbe el poder de criaturas mágicas, incluyendo al Campeón de Hydra, que ya había aparecido en el episodio inicial.

Con el poder de las bestias, este Doctor Strange malvado tiene que enfrentarse al… Doctor Strange. Por obra del Ancient One (Tilda Swinton), dos versiones de Strange conviven en un mismo universo, y el Hechicero Supremo recibe el trabajo de frenar sus propios planes. Pero fracasa ante el llamado Doctor Strange Supreme, el “malo”, quien tampoco gana. En cambio, solo puede observar mientras Christine, así como el resto del Universo, desaparece. Y el vigilante, ese ser que solo se limita a observar los acontecimientos, le niega su ayuda. Todo se disuelve en la negrura. Y aparecen los créditos.

LA CRÍTICA

La trama del viaje en el tiempo para arreglar los errores del pasado son un tópico muy utilizado, pero todo depende de cómo se ejerza para darle frescura. “Avengers: Endgame” lo consiguió al mezclarlo con el “atraco”, mientras que este episodio lo hace al combinarlo con el drama. Y si quieres drama, allí entra el talento de Benedict Cumberbatch. La última vez que lo vi en un rol que requiera tanta intensidad, al dar vida a una persona tan talentosa y al mismo tiempo tan vulnerable, fue cuando interpretó a Stephen Hawking en 2004.

La fatalidad persigue al Doctor Strange en el cuarto capítulo de la serie "What if?...".

Lo demás es secundario. ¿Humor para compensar con los momentos dramáticos? Muy poco. Cumberbatch ya hace un trabajo muy poderoso con el drama, su interpretación es plausible y no necesita más. De ahí que la aparición del otro Strange, el “bueno”, quede colgando. Más parece la justificación para ver una batalla que para enriquecer el episodio.

Salvo este problema, estamos ante un episodio muy sólido, sea por la animación; así como por darse el lujo de presentar un último giro: que Stephen Strange sea consciente de la presencia del Vigilante (Jeffrey Wright), destinado a observar las múltiples variaciones de la realidad, pero jamás intervenir. Esta ocasión no es distinta, pues prefiere dejar que un universo desaparezca. Marvel siempre tiene luz en sus historias, incluso en las más oscuras. De ahí que este “What If…?” sea tan inusual. Y por ello, refrescante.

CALIFICACIÓN

★★★★☆

Te puede interesar