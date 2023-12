Colette Olaechea no solamente es una talentosa chef peruana. También es una apasionada mamá de tres niñas, cuya crianza ha ido compaginando con deliciosos platillos que las ha acompañado en cada etapa. “Me impulsaba crear platos más balanceados, adaptando recetas y rescatando tradiciones sin perder el eje saludable y delicioso para ellas”, comenta a Somos.

Actualmente, una comunidad de más de 19 mil personas siguen sus consejos y recetas en redes sociales (@mamachefcoletteolaechea en Instagram), pues ha conquistado no solo al público local, sino también a personas de Ecuador, México y Colombia.

“Al principio, sentí mucha presión. Pero luego me di cuenta de que estaba ayudando a mucha gente. Me llegaron muchos mensajes de mamás que compartían mis recetas, que leían mi blog en El Comercio y mensajes bonitos que me alentaron a seguir”, añade Olaechea. Actualmente, es columnista de Provecho, el espacio digital de El Comercio dedicado a la gastronomía.

En 2019, publicó el libro “Mis mejores recetas para bebés”, de editorial Planeta, y se encuentra trabajando en otro proyecto editorial, “80 recetas para todos los días”. También ha participado en el libro “Hambre cero: Recetas y consejos para un Perú más fuerte” de la ONU, y en el recetario del MIDIS para Cuna Más.

A continuación, Olaechea comparte tres recetas ideales para sumar a la cena de Año Nuevo.

Ensalada Thai (para 6 u 8 personas)

Ingredientes:

1 bolsa de lechuga mixta

2 unidades de pimiento de diferentes colores cortados en juliana fina

1 taza de tomates cherry cortados en 2 o en 4

1/2 taza de cashues picados rústicamente

2 tazas de frejol chino

1 taza de zanahoria cortada en juliana fina

3 tazas de palitos de wantán frito

Para el aliño:

1 taza de vinagre de arroz

1/4 de taza de azúcar rubia

4 cucharadas de jugo de naranja o piña

1 cucharada de sillao

1/2 cucharadita de aceite de ajonjolí

1/4 de taza de aceite vegetal

Procedimiento:

Mezcla delicadamente la lechuga, los pimientos, tomates cherry, cashues, frejol chino, zanahoria y palitos de wantán. Reserva mientras preparas el aliño de la siguiente manera: empieza disolviendo y reduciendo el azúcar, el vinagre y el zumo de naranja en una ollita a fuego medio. Una vez que tome textura de almíbar o miel suelta, deja enfriar unos minutos. Fuera del fuego, agrega los demás ingredientes en forma de hilo, incorporando a la mezcla con un batidor globo. Una vez listo, se puede servir la ensalada con el aliño al gusto.

(Ilustración: Somos)

Cerdo glaseado con piña (para 6 u 8 personas)

Ingredientes:

1 pierna de cerdo sin hueso (de 1 k aproximadamente)

2 tazas de jugo de piña en caja

1 taza de néctar de piña al jugo

2 a 3 tazas de fondo de cerdo

5 dientes de ajo

2 cebollas blancas medianas

2 cucharadas de sillao

10 unidades de clavo de olor

2 ramas de romero

3 hojas de laurel

2 cucharadas de vinagre de manzana

3 cucharadas de panela

4 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharada de mantequilla

Sal y pimienta al gusto

Procedimiento:

Empieza salpimentando la pierna de cerdo y sellando en aceite vegetal por todos lados. Acompaña el paso con las cebollas cortadas rústicamente, los ajos enteros, las ramas de romero y hojas de laurel. Luego, agrega el fondo, el jugo de piña, el sillao, el vinagre y los clavos de olor, subiendo el fuego para que rompa el hervor. Después, cocina a fuego medio de 1,50 a 2 horas aproximadamente. Ve revisando la preparación y agrega un mix del néctar de piña con panela cuando la mezcla se vaya secando y dando vueltas cada 30 minutos. Finalmente, retira la pierna glaseada y cola la salsa. Ponla en una olla y caliéntala para luego montar la mantequilla antes de servir. Finalmente, coloca la salsa aparte para acompañar al gusto.

(Ilustración: Somos)

Arroz con aceitunas (6 a 8 personas)

Ingredientes:

3 tazas de arroz

2 dientes de ajo

1 laurel

2 cucharadas de aceite de oliva

1 taza y media de aceitunas botija sin pepa

1 taza y media de cebolla china cortada finita

3/4 de taza de pecanas picadas

1 cucharadita de sal

Procedimiento:

Cocina el arroz como de costumbre, con una cucharada de aceite de oliva, ajo, laurel y sal. Si es blanco, usa la misma proporción de agua que arroz, y, si es integral, por taza de arroz emplea 1,5 tazas de agua. Mientras se cocina el arroz, licúa las aceitunas y colócalas en una sartén con una cucharada de aceite de oliva, cocinándolas por cinco minutos hasta que parezca que se ha cortado la salsa. Un minuto antes de retirar la mezcla del fuego agrega la cebolla china (reservando un poco para decorar al final). Continúa colocando el arroz en una placa para agregar la salsa de aceitunas, pecanas y el restante de cebolla china, mezclando cuidadosamente. Sirve y decora con pecanas, cebolla china y aceituna picada finamente.

(Ilustración: Somos)