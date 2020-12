Conforme a los criterios de Saber más

Ambas se conocieron hace dos años en la clases de recuperación pos parto que impartía Cristina Señorán. Emilia Drago había dado a luz a su primera hija, Luna, y como consecuencia padecía una severa diástasis abdominal (afección en la que se separan los músculos rectos de la zona del estómago). Culminadas las sesiones de ejercicios, que siempre estaban acompañadas de mensajes de autoestima y empoderamiento, la fitness coach y la actriz se quedaban conversando por minutos de estos temas que a las dos les interesaba a profundidad. Pronto se harían amigas.

Una noche, Cristina le envía un mensaje por Whatsapp a Emilia diciendóle que había tenido una revelación. Que debían escribir algo juntas. “Me pareció una idea formidable. Salió una lluvia de ideas que casi resultó en el índice. Contactámos a la editorial al día siguiente y así empezamos”, cuenta Drago, mamá también de Lara. El resultado del anhelo: ‘Este cuerpo no es mío. Una guía práctica para convertirte en una mujer saludable y una mamá feliz’ (Planeta, 2020).

“Todas las mamás pensamos que somos las únicas a las que nos pasan las cosas y no es así. A todas nos ocurren, pero nos da temor compartirlas y nos quedamos calladas. Sucede también que a veces tampoco tenemos el acceso a la información y no indagamos. Me involucré en el proyecto porque me parece importante discutirlo. Este libro va a acompañar a mamás primerizas, y las que no, porque hay muchos datos relevantes que una puede desconocer”, explica ella.

Señorán agrega: “La idea del libro es que se logre conciliar el lado maternal con el de mujer. Hace falta hablar más de eso. Tras leerlo, me gustaría que las lectoras se queden con la sensación de que no están solas y de lo están haciendo bien. Este es un camino de altas y bajas, pero si tenemos las herramientas adecuadas puede que sea mucho más amigable”.

Las autoras: Cristina Señorán y Emilia Drago. (Foto: Planeta)

Las autoras, a continuación, comparten con Somos 10 sugerencias para tener una salud emocional y física en la maternidad.

1. CONFÍA EN TI.

“Si estás cerca a tu parto confía en que lo harás genial. Si ya eres mamá, confía en que eres la mejor que puede tener tu hijo o hija”.

2. HABLA, las mujeres estamos para sumarnos.

“Muchas veces nos ocurren cosas, tanto física como psicológicas en esta etapa de la maternidad y nos quedamos calladas porque pensamos que a otras mamás no les ocurren y que ellas son perfectas. Pero siempre habrá otra mujer que ya pasó por lo mismo que tú y puede guiar, animarte u orientarte”.

3. PIDE AYUDA / DÉJATE AYUDAR.

“Mucho se habla de que la mujer puede estar en modo multi tarea, pero la verdad es que esto muchas veces lo que nos genera es ansiedad y la sensación de no poder con todo, sobre todo si eres mamá. Entonces, recuerda que no eres menos mamá por pedir ayuda. Pídela y aprende y recibirla”.

4. SIÉNTETE ORGULLOSA DE TU PARTO

“Alrededor de la maternidad nos encontramos con muchas mujeres con vergüenza por su cesárea, por no haber logrado el ansiado parto vaginal. Pero como mencionamos en el libro, ambos son tipos de partos y ambos son formas hermosas de traer vida al mundo”.

5. TUS TETAS SON TUYAS, ELIGE QUÉ HACER CON ELLAS

“Siéntete libre de decidir dar lactancia materna exclusiva. Siéntete libre de decidir dar lactancia asistida (cuando te extraes la leche y se la das en biberón). Siéntete libre de no dar el pecho si así lo deseas”.

(Foto: Shutterstock)

6. MANDA A CALLAR A QUIEN NO SUME

“Nunca dejes que nadie te haga sentir mal por como lo estás haciendo. Nadie mejor que tú sabe cómo cuidaros a ti y al bebé en cada momento. Así que atrévete a callar a esas personas que te dicen cosas que no suman y solo escucha tu corazón o pide ayuda a un especialista”.

7. NO ERES UNA MODELO, ERES UNA #SÚPERWOMOM

“Entendido esto, recuerda que lo más importante es que seas saludable, no flaca. Un abdomen plano no da la felicidad. Un cuerpo saludable, sí”.

8. NO HAGAS DIETA, CAMBIA TUS HÁBITOS.

“Si tras dar a luz estás animada a cambiar tu alimentación, te recomendamos que busques como incorporar hábitos saludables a tu nuevo ritmo de vida. Si una dieta no se puede mantener para toda la vida, porque es una de esas ‘dietas estrictas’ entonces no entra dentro de un estilo de vida saludable”.

9. INFÓRMATE SOBRE LOS EJERCICIOS MÁS ADECUADOS

“Estar embarazada o ser mamá debería ser una motivación para que quieres mantenerte más saludable. Te invitamos a investigar sobre ejercicios como el abrazo del bebé, la técnica hipopresiva HFI.. y como puede sumarte en cada etapa”.

10. UNA #SÚPERWOMOM NUNCA SE DEJA EN ÚLTIMO LUGAR

“¿Te has parado a pensar el rol tan importante que tienes en tu familia como mujer, mamá…? ¿Qué pasaría si por dejarte en último lugar te enfermas? Trata de sacar al menos 15 minutos al día para ti, para bañarte, para moverte, para leer, para hablar con amigas, para no hacer nada…”.

(Foto: Shutterstock)

VIDEO RELACIONADO

Bebé de dos meses se vuelve viral luego de hablar con su mamá:

Derrochando ternura: Bebé de 2 meses se vuelve viral luego de hablar por primera vez con su mamá