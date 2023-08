“El orgullo de Gamarra” —como lo bautizaron al inicio de su carrera— está de regreso. Jorge Luis Salinas (51), ha anunciado su retorno a las pasarelas y por la puerta grande con una colección inspirada en la danza festiva del huaylas. Tras una pausa de siete años que lo llevó a explorar emprendimientos en agricultura fuera de la capital, el diseñador peruano se encuentra decidido a conquistar nuevas generaciones y destacar su nombre una vez más en el panorama nacional.

“Después de participar en el New York Fashion Week [en 2015], mi papá fue diagnosticado con cáncer. Ahí decidí que tenía que tomar una pausa. Acompañarlo hasta superarlo”, recuerda Salinas, sobre la vivencia que lo llevaría a dejar la moda de manera indefinida. “Cuando pensé en volver, llegó la pandemia. Luego, la incertidumbre política y la inestabilidad económica. Puse freno nuevamente y me enfoqué en la agricultura cultivando uvas y paltas, algo que también me siento orgulloso de haber heredado de mis padres”, agrega.

LA NUEVA COLECCIÓN DE SALINAS ESTARÁ DEDICADA A SU MADRE A TRAVÉS DEL HUAYLAS, DANZA TÍPICA QUE ELLA AMABA BAILAR CUANDO ERA JOVEN. (Foto: Alessandro Currarino - Somos) / ALESSANDRO CURRARINO

Pero no se puede huir del destino por mucho tiempo. Si bien Salinas hace moda profesionalmente desde los 22 años, este es un mundo que lo ha acompañado desde pequeño, al crecer viendo las calles del jirón Gamarra repletas de telas, aplicaciones y prendas de vestir. “Mi papá es de Trujillo y mi mamá de Andahuaylas. A muy temprana edad, como muchos, tuvieron que migrar. Se establecieron en el 421 de Gamarra, y abrieron un pequeño puesto de confección: ella diseñaba, cortaba y cosía y mi papá era la mente maestra en las ventas”, comparte.

Así, desde que tiene uso de razón, Salinas recuerda vívidamente que su mamá lo llevaba para todos lados en el emporio, cargado cerca de su pecho cuando era pequeño y de la mano cuando creció. “Me decía vamos a comprar acá y acá. Yo miraba fascinado todo. Ella compraba sus revistas, fajos de tela, se inspiraba y diseñaba”, comenta.

-MODA DEMOCRÁTICA-

Salinas es recordado por acercar diseños memorables a todos los bolsillos. De hecho, podría afirmarse que él fue de los primeros diseñadores peruanos en contar con piezas en el mercado ‘retail’, en tiendas conocidas como Falabella y Ripley. Colaboraciones que, hoy por hoy, se ven regularmente. “Lo logré luego de muchos portazos en la cara. No quería trabajar para otras marcas, quería ser yo mismo. Hacía mis diseños y producía una colección chiquita, luego me iba a vender mis prendas con mucha convicción. Primero me compraron diseños para hombre, luego pude ingresar al mercado femenino”, dice Salinas, sobre los inicios de la marca que marcó una época: Emporium.

Jorge Luis Salinas está seguro de que no habría llegado tan lejos sin el apoyo incondicional de sus padres. Con su esfuerzo, el talento del peruano se formó tan bien que logró reconocimientos en Alemania, en 1998, en el Concurso Internacional de la Semana de la Moda Masculina. (Foto: Alessandro Currarino - Somos) / ALESSANDRO CURRARINO

En este camino, el diseñador se topó también con un estereotipo que aún sigue vigente y continúa luchando por combatir: “Aún hay quienes relacionan a Gamarra con la mala calidad, la impuntualidad y otros defectos. Pero en el emporio hay mucho talento, hay peruanos que quieren salir adelante y mejorar su país”, defiende. En ese sentido, Jorge Luis Salinas no solo se encuentra enfocado en el flamante regreso de su marca homónima, sino que también está trabajando en iniciativas para potenciar aquel lugar que lo vio crecer. “Continuamente capacitamos a los comerciantes de las galerías que tenemos a cargo en Gamarra, animándolos a innovar, a sorprender al cliente con nuevas prendas. Otro de mis objetivos es habilitar un espacio para dar clases a los talentos del emporio, darles herramientas para superarse y brillar en la industria”, concluye.

Sobre la caída que viene sufriendo el emporio comercial en los últimos años —por causa de la coyuntura política, económica y climática— el diseñador precisa que los comerciantes están tomando acción para recuperar las pérdidas de aquí en adelante: “Las próximas producciones serán de ropa ligera, de media estación. Además, estamos potenciando nuevos diseños que sean más vanguardistas, llamen la atención y eleven las ventas. Esperamos que así sea”, suma. El emporio más grande de Sudamérica está listo para volver a ver brillar a su hijo en las pasarelas. La cita exacta para el debut de Salinas será compartida en sus redes sociales (@jorgeluissalinas, en Instagram), e incluso, podría sorprender con una pasarela de talla internacional. //