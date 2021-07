Conforme a los criterios de Saber más

A más de 1000 kilómetros al norte de Lima, lejos del frio invernal que por estos días envuelve a la ciudad, se encuentra la playa El Ñuro, una caleta que la mayor parte del año está bendecida por un clima cálido. Este paradisiaco destino, ubicado a una hora de Talara, en Piura, es conocido además por su gran diversidad de fauna marina: permite la posibilidad de avistar especies como peces mariposa, peces ángeles, caballitos de mar, entre muchas otras, a través de la práctica de snorkeling.

Bajo esa atmósfera natural, Valeria Martínez Álvarez ha implementado el primer Bravecamp del país, un concepto que combina una serie de actividades –deportivas, de meditación y entretenimiento- para un grupo reducido de personas. La fitness coach e influencer explica que, en el último tiempo, esta propuesta viene siendo muy demandada debido a que el ciudadano de a pie puede encontrar en un solo lugar todo lo que necesita para ejercitarse y consentir la mente y cuerpo.

“El peruano se encuentra buscando espacios para relajarse y que además de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, cuenten con un rol de actividades deportivas, recreativas y de sanación, ya que el estrés producto de la coyuntura viene afectado seriamente a más uno”, sostiene Valeria. “La idea de este tipo de iniciativas es justamente lograr que se desconecten del mundo caótico y citadino para conectar con su mejor versión en pocos días y con todas las comodidades”, complementa.

El ticket promedio para ser parte innovadora alternativa de viaje es de aproximadamente S/1,800 soles. (Foto: Difusión)

Los bravecamp cuentan con fechas estacionales para su realización durante todo el año. Un staff de profesionales de alto nivel asesora a los participantes a en el proceso de encontrar el tan ansiado equilibrio personal, en un lapso de cinco días. “Esta primera edición la hemos denominado el ‘despertar valiente’ y hemos contado con una inscripción de una docena personas, ya que al ser una experiencia 100% personalizada lo ideal es que los expertos puedan dedicar calidad de tiempo a cada uno”, comenta la fitness coach.

—¿Cómo surge la idea de Bravecamp?

A raíz de que me trasladé al norte por la pandemia, no por un tema de huir, sino que tenía que irme para realizar algo diferente a los demás, ya que en Lima hay muy buenos entrenadores. Estando acá se me ocurrió hacer que la gente venga, que se desconecte de la civilización, de la sociedad, de lo que hoy nos genera mucho estrés, angustia, ansiedad. La idea es desconectarnos para conectarnos con nosotros mismos. Esta idea, en realidad, se basa en los Bootcamp que se hacen en otros países como México y EE.UU. En vez de ir hasta allá y gastar, porque no mejor hacerlo en nuestro lindo Perú, en locaciones hermosas y brindando todo lo necesitan las personas para desconectarse para conectar y encontrar sobre todo su lado más valiente. Si uno no se arriesga, uno nunca va a aprender a vivir la vida, nunca va a aprender a disfrutar de los buenos momentos.

Bravecamp, una propuesta para combinar actividades deportivas frente al mar. (Foto: Difusión)

—¿Qué es todo lo que se puede hacer durante la estadía?

Es un campamento todo incluido, a excepción del pasaje de avión. Desde que yo misma te recojo y te dejo, para no perder la emoción ya que hay personas que me quieren conocer, y yo conocerlos a ellos, porque virtualmente he podido tener otro público de clientes, de seguidores. Luego, durante la estadía, muy aparte de tener programado el itinerario (excursiones, buceo, ceremonia holística, yoga, entrenamiento guiado conmigo- que es lo que más piden- static dance y concierto), también hay un tiempo donde nos podemos relajar, podemos disfrutar de la piscina, conectarnos y ser libres, la idea es relajarse.

—¿Cómo ha sido el proceso de implementar los protocolos sanitarios?

Hoy en día las personas están con toda la disposición para respetarlos. Yo lo primero que resalté cuando me pedían información, era poder sacarnos una prueba del COVID-19 un día antes del campamento para evitar contagios y mantener el respeto por la salud de los demás. Entonces, para poder participar del campamento, es necesario sacarnos una prueba de descarte del virus, y gracias a Dios todos han estado con la disponibilidad de hacerlo, no hemos tenido casos positivos. En la camioneta de recojo, mantenemos la distancia social, tomamos la temperatura y desinfección. Además, un día antes y el mismo día horas antes de iniciar el campamento, realizamos la fumigación del hotel. Incluso al finalizar el campamento también es requisito una prueba de descarte del virus, para proteger a los familiares.

—¿Qué significado tiene para ti El Ñuro?

Fue en un día de paseo con mi enamorado, con su familia, que me enamoré de la playa del Ñuro. Hay poca gente y se siente una paz y tranquilidad indescriptible. Verdaderamente en el Ñuro se puede disfrutar del mar, lo que otras playas del norte no tienen. El siguiente camp lo haré también aquí en el Hotel Coco Box Eco Lodge, por temas de vista, comodidades y accesibilidad, y así también iremos buscando más lugares donde encontremos paz y tranquilidad alrededor del país.

La experiencia es durante 5 días con todas las actividades incluidas: conciertos, excursiones, buceo, yoga, reiki, static dance, ceremonias holísticas, desayunos, almuerzos y cenas y más.

—¿Qué tan importante es desconectarse e ir en busca de un lugar que nos de paz mental en estos tiempos de pandemia?

Es más que importante, es sumamente importante el salir de la civilización y desconectarte. Hoy en día muchos peruanos sufrimos de crisis de ansiedad, de impulsividad, problemas psicológicos por estar encerrados, sobrepeso, comer en exceso, a pesar de que ya se están levantando algunas restricciones. Hay varios lugares donde podemos conectar con el mar, el mar es vitamina pura, así como el sol, oler las plantas, la naturaleza es vital para el cuerpo y para la salud mental.

—¿Tienes planeado llevar el proyecto a otras ciudades del país?

En otros años he tenido la oportunidad de viajar, y hay lugares que sí me gustaría llevar a un grupo no tan amplio para respetar los protocolos y además de asegurar la exclusividad de que todos reciban la misma atención, y por supuesto apoyar al turismo. Lógicamente la propuesta debe cambiar según el clima y la altura de la locación. //

Los datos

El ticket promedio para ser parte innovadora alternativa de viaje es de aproximadamente S/1,800 soles.

Este monto cubre la experiencia all exclusive durante 5 días y 4 noches con todas las actividades incluidas.

Las actividades incluyen conciertos, excursiones, buceo, yoga, reiki, static dance, ceremonias holísticas, desayunos, almuerzos y cenas, entrenamiento personalizado y hospedaje en hotel temático con piscina y frente al mar en el balneario del Ñuro.

También incluye los traslados al aeropuerto ida y vuelta.

Este presupuesto no cubre el pasaje de avión, ni viáticos adicionales.

