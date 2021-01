Conforme a los criterios de Saber más

No es exagerado afirmar que la llegada de una mascota cambia por completo la vida de quien la adopta: nos enseñan a ver el mundo con otros ojos y también a recorrerlo a otro ritmo. No en vano el 49% de los hogares peruanos cuentan por lo menos con una mascota: perro o gato según un estudio de la consultora Kantar División Worldpanel. Pasa en cada familia y el caso de Luisa Mayorga no fue la excepción. Hace un par de años que una chihuahua de nombre Zsa Zsa acompaña a la diseñadora de modas de 28 años. “Desde mi profesión sentí que tenía mucho que aportar y con mi novio, que también es parte del proyecto, vimos una oportunidad de negocio con el tema de las mascotas porque ellos son los nuevos bebés”, explica.

Empezaron con bandanas y dijes para los collares de las mascotas. Como ya tenían experiencia en el rubro de moda por una marca de ropa para mujeres -que desarrollaron tiempo atrás- quisieron aplicarlo a estos lares de cuatro patas. “Hicimos un estudio sobre los materiales que las mascotas necesitan. También investigamos sobre las tallas y así creamos una tabla de medidas especial para la marca. Somos conscientes que son animales y deben tener comodidad para cuando corran o salten. […] No trabajamos con nada sintético porque sabemos que sería perjudicial. Mantenemos esos estándares de calidad para ellos”, agrega Luisa.

La colección de este verano incluye camisas, polos y tops para todas las tallas. (Foto: Zsa Zsa World)

Así fue como oficialmente Zsa Zsa World lanzó su primera colección en noviembre del 2019 en el hotel Aloft, en Miraflores, con parte de la comunidad de mascotas que los seguía en Instagram. “Ya con ese ingreso, abrimos la página web. Nuestra primera apertura al público fue cuando estuvimos en la Feria Navideña del Jockey”, recuerda la diseñadora. La marca cuenta con 12 tallas. Las prendas son de algodón y fibra de lino, que permite cuidar la piel del animal.

Los clientes de Zsa Zsa World ven a sus mascotas como parte de su familia, de su vida. Uno como dueño sabe perfectamente cuándo se sienten cómodas y cuándo no. La finalidad es engreír a la mascota", dice Luisa Mayorga. (Foto: Zsa Zsa World)

DEJANDO HUELLA

La marca, vale decirlo, le fue bastante bien. La pandemia, si bien afectó el tema logístico, no melló la producción de Zsa Zsa World. La diseñadora lo atribuye al trabajo anticipado de cada colección. “Tenemos un calendario de producción y un calendario artístico. Las colecciones salen primavera-verano y otoño-invierno, que son las más fuertes. A la par tenemos colecciones cápsula: Navidad y, próximamente, San Valentín. El hecho de tener una página web también facilitó mucho. Ha sido una herramienta fundamental para mantener el orden de calendario de producción”. Las entregas en Lima se realizan al día siguiente de validado el pedido con un transporte propio de la empresa. “Para otras ciudades, también contamos con un transporte privado y la llegada los pedidos a los clientes es muy buena porque llega a la puerta de su casa”.

"Ningún perrito se va a poder sentir mal, incómodo porque las tallas están diseñadas para su cuerpo", agrega la diseñadora. (Foto: Zsa Zsa World)

Parta este verano han lanzado la colección Zsa Zsa Shore. Está inspirado en la playa y el mar. “Es muy fresca, ligera, queremos dar esos aires de verano a las mascotas”. Puede ver más prendas (bandanas, mantas, moños, ropa) y accesorios para consentir a su hijo de cuatro patas en https://zsazsaworld.com/ o comunicarse vía WhastApp al 914 206 493. //

VIDEO RECOMENDADO

Hombre es viral luego de pasear a sus animales con trineo en calles de Madrid