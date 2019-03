Alessandra De Osma: "LIF Week me parece una plataforma increíble"

Alessandra de Osma conoce, respira y convive con la moda casi desde que llegó al mundo. Su madre fue modelo y ella misma llegó a ser imagen de algunas marcas locales antes de instalarse definitivamente en Madrid. De eso parece que ha pasado toda una vida, pero solo lo parece: la abogada nacida en Lima tiene 30 años y lleva uno casada con Christian de Hannover, hijo de Ernesto de Hannover e hijastro de Carolina de Mónaco. Desde entonces es alteza real y ostenta el título de princesa. A todo ello acaba de sumarle también el de diseñadora.

De Osma reside en España desde 2014 junto a su esposo. Han pasado cinco años de eso, pero ella conserva su acento peruano intacto: es adrede, insiste. Una manera de mostrar siempre su identidad. Somos conversó en exclusiva con la princesa de Hannover a propósito del lanzamiento de su marca de carteras junto a la diseñadora chilena Moira Laporta (la han bautizado sencillamente como Moi&Sass). En su primera entrevista también con El Comercio, Alessandra De Osma aprovechó para reflexionar sobre el auge de la moda peruana y el rol como embajadora del Perú en el mundo que nunca pidió, pero que asume con mucho respeto.

¿Cómo surgió la idea de comenzar una marca?

Moira y yo nos conocimos en un almuerzo de amigas en común, todas latinas, aquí en Madrid. Surgió la idea y le fuimos dando vueltas. Ahora estamos empezando la segunda colección y vamos a introducir tres modelos más [a los dos que conforman la primera]. Buscamos que nuestros diseños sean, sobre todo, funcionales.



Para la primera colección de Moi&Sass se inspiraron en la Montaña de los Siete Colores. ¿La peruanidad es un rasgo característico de la marca?

Siempre nos vamos a inspirar en algo latino, peruano o chileno, pero conservando nuestro estilo, que es minimalista. Cuando uno se inspira en un país o una cultura, la interpretación no siempre tiene que ser tan literal. No se trata de reproducir un telar cusqueño tal cual, por ejemplo. Más bien, lo que hicimos fue ver los colores de la montaña –es muy curioso cómo están distribuidos– y escogimos algunos según lo que queríamos con esta colección.



La prensa española suele referirse a ti como ‘Princesa de los Andes’. ¿Te gusta o te disgusta?

Prefiero no opinar sobre eso. Definitivamente, hay una percepción diferente del Perú ante los ojos del mundo, ya sea por la gastronomía, la moda o el arte. El Perú está de moda y es lo que noto no solo en España, sino en ciudades cosmopolitas como Londres o Nueva York. Son muchos los peruanos que han hecho cosas para potenciar nuestra cultura: Juan Diego Flórez, Gastón Acurio o Mario Testino han abierto el camino para mucha gente.

Has usado desde Chanel o Carolina Herrera hasta Zara. ¿Qué diseñadores peruanos son tus favoritos?

Tengo una amistad con las chicas de ESCVDO. Justamente hacen eso bien: interpretan una cultura, un lugar, y lo transforman en prendas que cualquiera puede usar y que pueden competir con la moda en otros países. Es moda peruana pensada para el mercado internacional. Justamente, el concepto de Isidra (la tienda que tengo en Lima junto a Mónica Gallese, Isabel Miró Quesada y Daniela Chávez-Molina) es el de potenciar a los diseñadores peruanos que muchas veces no se pueden permitir tener un espacio de venta al público. La plataforma ha permitido que mis socias y yo creemos un vínculo estrecho con muchas marcas; en ocasiones aportamos ideas y opiniones sobre las colecciones o colaboraciones.



Está por empezar la próxima edición de LIF Week. Muchos diseñadores internacionales han venido como invitados, incluido Jorge Vásquez, quien diseñó tu vestido de novia para tu enlace religioso en Lima.

Ha habido mucho intercambio entre España y Perú. LIF Week me parece una plataforma increíble, siempre la sigo a través de la página web de El Comercio y siempre es interesante ver las nuevas propuestas y talentos. Falta mucho por hacer, por supuesto; creo que hay otros países latinos que están delante de nosotros, como Colombia. Muchos diseñadores allí venden en tiendas por departamento, por ejemplo. Seguir el camino de Colombia es algo que los peruanos deberíamos trazarnos. Así como empezamos con el boom gastronómico, el boom de la moda también es un camino largo. Hace 10 años nadie tenía idea de qué era un cebiche; ahora vas a Japón o India o Italia y todos lo conocen. Lo interpretan a su manera, pero saben que es una ‘marca’ peruana.



¿Crees que tienes algo que ver con este pequeño boom de la moda peruana en el extranjero?

Pienso que es un conjunto de fuerzas de muchas partes. Perú, por ejemplo, acaba de ser el país invitado de ARCO, lo cual es un esfuerzo que involucra tanto al Gobierno como a personas particulares. Todos ponen su granito de arena. Si desde mi posición puedo ayudar a promocionar mi país y hacer que la marca Perú suena más –en otros lugares y otros ámbitos–, voy a ser la primera en asumir ese rol de manera muy responsable.

