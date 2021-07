Conforme a los criterios de Saber más

Anahí de Cárdenas aprendió a patinar para grabar el videoclip de su nuevo single, Show up. Ambos se estrenarán el 23 de julio. Con la confianza robustecida después de tanta caída, la artista se pasea con pericia bajos las luces de colores de la mítica discoteca Vale Todo Downton (cerrada por la pandemia, excepto por un área que hoy es un minimarket). La canción tiene que ver con vivir el hoy. Presentarse. Estar ahí.

Estos son, además, mantras que ella misma trata de aplicar en su vida, hoy llena de proyectos de trabajo tras superar el cáncer de mama el año pasado. Planes que, en su mayoría, ella misma ha creado, liderado y ejecutado. Poco después de firmar un contrato con Cerro Music Group- Nueva York, compañía líder en la representación dentro del mercado de la música y el entretenimiento, ella conversa con Somos sobre los procesos creativos en los que constantemente está inmersa, así como la reinvención que las actrices y actores peruanos tienen que hacer de sí mismos en las omnipotentes redes sociales.

Dignidad fue el nombre de la canción que estrenó en abril pasado.

–El 14 de junio cumpliste 38 años. Escribiste que los últimos doce meses fueron de los más maravillosos de tu vida.

Así es. Ha sido un año de crecimiento y aprendizaje. Cada año que estamos en esta tierra es motivo suficiente para estar agradecidos.

–¿En qué punto exacto estás en tu recuperación del cáncer?

Yo tengo que llevar un tratamiento hormonal por los próximos cuatro años. Y ya. Estoy en remisión si es que el cáncer no vuelve.

–¿Cómo lograste sobrellevar el estar sometida a un tratamiento médico tan complicado y, a la vez, tener que lidiar con una pandemia mundial? ¿Llegó a ser irremediablemente abrumador?

Como todo el mundo lo afronté con miedo. Un día a la vez. Estaba en la mitad de mi quimioterapia, hablé con mi doctor y la suspendimos un tiempito hasta saber un poco más de lo que iba a ocurrir. Como estaba inmunosuprimida no salía a la calle para no exponerme. Eso hasta que supimos que era un poco más seguro ir a la clínica. Lo retomé con todas las precauciones del caso. Ya desde antes, la verdad, me la pasaba en casa bastante. Ahora... sí, tener en la cabeza estas dos preocupaciones me hacía mirar al cielo y decir un poco: “¿En serio? ¿Es en serio? ¿Qué más me vas a mandar...?”. Pero todo pasa. Somos seres humanos, animales de costumbres y nos adecuamos.

–Has dicho que, sin ser imprudente, uno tiene que darse tiempos para disfrutar de la vida ahora. Y de eso se trata la nueva canción que vas a lanzar.

Sí, se llama Show up y trata precisamente de estar presente, de estar ahí.

–¿Es esta perspectiva lo que más has rescatado de todas tus luchas?

Sí. Si el mundo es una fiesta, lo único que tenemos que hacer es asistir.

Esta imagen también forma parte del videoclip de la canción Show up. (Video: Difusión)

–¿Por eso decidiste participar recientemente en el programa concurso de Gisela Valcárcel?

Volver a la televisión ha sido un placer gigante. Y, además, siempre es rico estar en un escenario. Por más que no teníamos público en vivo, el set estaba lleno de gente. Los camarógrafos, productores, directos, el jurado. Y los miles de televidentes nos acompañaban desde sus casas. Tener contacto con la gente es un lujo. Ha sido lindísimo y agradezco todas las semanas que pude ir a ensayar y participar. He podido estar celebrando mi arte.

–¿Te costó trabajar en ese proyecto con la nueva normalidad?

Hay cosas que me cuestan aún. El hecho de estar con la mascarilla todo el tiempo o cómo saludar… hasta ahora no me acostumbro al ‘puñito’. Yo agarro todo el puño, como si fuera una manija de puerta (suelta a reír). La gente pensará que estoy loca.

–Volviendo a la música, ¿ese esta una arista de tu carrera en la que vas a enfocarte prioritariamente en el futuro próximo?

No tengo plan en este tema. Yo voy a hacer lo que me salga del alma. Ir con lo que estamos viviendo. Como artistas nosotros vamos con la corriente y con lo que el universo nos da. Trabajamos con eso. En vez de estar esperando que alguien me llame, estoy autogestionando mi propio trabajo. Si escribir música me va a generar oportunidades, seguiré. También estoy creando una serie, si la logro vender, ‘mostro’. Y si no, a lo siguiente. No dejo de crear…

–Sin importar género o tipo de arte…

Así es. No me gustan mucho las etiquetas o decir que me voy a dedicar solamente a una cosa. Yo definiría mi ocupación como la de “artista”, porque me interesan varias cosas. Hago varias cosas. Cuando se siguen refiriendo a mí como “la modelo” o “la actriz”.., no sé. Me parece estar tratando de hacer mucho más. Creo música, personajes, textos …

–O contenidos en las redes sociales. Hoy actores o cantantes hacen incluso publicidad en sus propias cuentas. Son nuevas plataformas de trabajo.

Claro, lo hacemos porque el mundo y el mercado han cambiado. Tenemos que adaptar nuestro trabajo. A mí me gusta publicar contenidos realmente pensados, honestos, interesantes, ricos de leer. Ahora, uno no siempre está inspirado y eso es un reto. Pero es bacán porque me obliga a estar creando siempre. La clave está en la constancia. Salvando las distancias, es como el escritor que tiene que sentarse todo el día a escribir. El proceso creativo es parecido porque hay que crear continuamente. A veces te inspiras de las mismas redes. Hay que estar atento y seguir las tendencias, lo que es viral. Hay que estar un poco en la ola de lo que dicta la misma red social. Eso sirve porque da luces de lo que deberías estar haciendo. Luego, claro, lo vas adaptando a ti, a tu esencia, a tu público.

¿Vas a estar en películas este año?

Así es. Una es No me digas solterona 2, que se quedó por estrenar debido a la pandemia. Espero que esto se haga apenas abran los cines. La otra es una comedia romántica que se llama Prohibido salir, junto a Renzo Schuller. Esta cinta se hizo en pandemia y tiene que ver un poco con lo que estamos viviendo. También debería ser lanzada en pantalla grande, pero vamos a ver cómo se pone la cosa.

–Además estás promocionado un curso en línea de introducción a la actuación que tú misma has creado.

Sí, lo he creado junto a la plataforma de cursos on-line Crehana. Son 22 clases de entre 4 y 15 minutos, cualquiera puede comprar el paquete y verlas cuando desee. Lo he enfocado para cualquier persona que quiera aprender a interpretar personajes haciendo uso particular del cuerpo y la voz. Hay una tarea al final del curso que me pueden enviar, yo les doy el feedback. La experiencia de armar el curso ha sido bravaza. Debe quedar claro que no enseño técnicas de nada. Yo comparto desde mi experiencia, lo que he aprendido con los años. Si algo me ha servido a mí, también puede funcionar con ustedes//.

