Los rulosos y encantadores Emiliano y Catalina, de dos años, son la inspiración permanente de Ricardo Morán. Y desde el principio de su historia, un motivo de lucha para el famoso conductor de TV y productor, quien quiso ser papá desde que tiene recuerdo. El deseo lo concretó en Estados Unidos, donde ambos fueron concebidos producto de una fertilización in vitro con óvulos donados en un vientre surrogado. Pero la batalla la libra en el Perú, donde Reniec no reconoce su inscripción para obtener una partida de nacimiento o DNI porque no existe una madre que figure en la ficha (en nuestro país, un hombre solo no puede registrar a un menor, se necesita también el nombre de una mujer). El famoso juez de Yo soy, también miembro de la comunidad LGTBQ+, espera una última respuesta de esa entidad. Lo más probable es una nueva negativa, por lo que ya tiene planeado judicializar el caso para proteger los derechos constitucionales de sus mellizos. “Veremos qué dice un juez e iremos hasta el final hasta que nos den la razón”. Somos conversó con él.

–¿Tenías una idea de lo duro que iba a ser esto?

No la tenía. Lo cierto es que Reniec no es el cuco acá. Ellos no pueden operar sobre los márgenes de la ley y el problema es la ley que dice que un padre solo no puede inscribir a sus hijos.

–Reniec ha dicho que está trabajando un proyecto de ley que permita que eso pase.

Estarán muy ocupados con el registro de los votantes para las elecciones… Te voy a ser sincero. A cualquier lado que he volteado, o cualquier persona persona gay, lesbiana, trans, bisexual o intersexual o queer, se le ha contestado lo mismo en los últimos 30 o 40 años: “hay otras prioridades”. Siempre es lo mismo. ¡¿Cuándo no se no va a dar un espacio?!

–Ninguno de los candidatos que han peleado la presidencia ha expresado su interés en los derechos LGTBQ+.

Ninguno. Esa es una de las razones por las que yo manifesté mi rechazo a votar por cualquiera de las dos candidaturas. Ahora, no era siquiera que no tuvieran una agenda para atender los derechos humanos de casi el 10% de la población, que somos la comunidad LGTBQ+, sino que además poseen una agenda contraria. El grupo de Keiko, que tiene además, el apoyo de la iglesia evangélica, lleva una agenda contraria. Y el grupo de Pedro Castillo no sabemos qué agendan tienen. Pero sus diferentes miembros han estado en contra del reconocimiento de nuestros derechos. Entonces, no hay escape.

–Volviendo a tu caso, ¿te estás peleando entonces con leyes antiguas?

Sí. La ley que estoy batallando es una que se impuso en 1984, copiada de 1936, que se hizo, no porque quienes la elaboraron fueran personas homofóbicas, sino porque en ese momento no existían las terapias de reproduccion asistida. Nuestro código civil no contempla la fertilización en vitro, el reconocimiento de dos madres o dos padres, a pesar de que la constitución dice que todos tenemos derecho a un proyecto de vida, el cual incluye la formación de una familia.

PARA ADELANTE. El conductor de TV y productor de 47 años junto a sus mellizos Emiliano y Catalina. Ambos fueron concebidos hace poco más de dos años a través de una fertilización in vitro con óvulos donados en un viente surrogado. Los tres han formado una familia que se extiende en la feliz y caótica convivencia con Mariana, hermana de Ricardo; el hijo de esta; dos cuidadoras; un perro y dos gatos. Foto:© Victor Idrogo / Iconica

–¿Qué limitaciones tienen tus hijos?

Lo de salir del país no es un tema prioritario. El tema es que ellos son hijos de un padre peruano y deberían poder tener partida de nacimiento peruana y un DNI. De hecho, su ingreso al Perú fue el 19 de junio del 2019 con visa de turista para norteamericanos por seis meses. Eso se agotó el 4 de noviembre de ese año, así que ellos son inmigrantes ilegales. Esa es una condición que nadie desea para sus hijos porque no deberían tenerla. Son mis hijos. Estoy enredado en un infierno burocrático.

–¿Nadie ha querido respaldar la modificación de la ley?

Hubo un intento de Alberto de Belaunde de hacerle una modificación a la ley que no prosperó. Nadie más ha querido. Las mamás solas que quieren registrar a sus hijos lo pueden hacer, pero los papás no. Nadie quiere comerse ese sapo porque una gran cantidad de votantes de este pais, y ha quedado demostrado en las elecciones, son conservadores.

–¿Recibes agravios por tu decisión de formar la familia que tienes?

No, nadie me ha amenazado. Lo que he recibido son muchísimos cuestionamientos, a veces, expresados de forma agresiva. El 90% viene de hombres, lo cual es un fenómeno interesante de estudiar pues en el Perú muchos de ellos son quienes históricamente no se han hecho cargo de sus hijos no reconociéndolos o delagando todas las labores de la crianza a las mujeres.

–Te han incluido en esta campaña “Chapa tu caviar”, en la que se conmina a hostigarte hasta que te vayas del país.

En un primer momento lo tomé a la ligera, pero algunos amigos periodistas me hicieron notar que sí debía tener una mirada más crítica y cuidadosa. Ahora, el hecho de que me preocupe de un posible ataque a mi familia, no ha generado que cambie mi posición política o que deje de exponerla. No hay que darle cabida al miedo.

–¿Alguna vez has sido testigo de este nivel de violencia?

El solo decir que se tienen que respetar los resultados ha hecho que uno de los lados, el que ha perdido, haya hecho evidente un odio masivo, sin sentido, desbocado, que lamento mucho. Lo que quisiera para todos los peruanos es que pudiéramos reconciliarnos, pero con las brechas tan grandes que hay esto va a ser muy difícil. Lo que creo que está pasando ahora es que la existencia de las redes sociales han amplificado el alcance de estas manifestaciones que tienen que ver con el reclamo, la sensación de ofensa que hay en un país donde las oportunidades no son iguales para todos y eso le ha caído por sorpresa a los que somos privilegiados. El resto del Perú, históricamente dejado de lado, tiene hoy los medios tecnológicos para hacer un justo reclamo. Ahora, yo desearía confrontar ideas, pero lo que está ocurriendo es que nos estamos enfrentando todos contra todos.

–Sobre tu salud mental. Tomaste este año para descansar. ¿Te ha venido bien?

Ese es un camino lleno de altibajos, con avances y retrocesos. Yo siento que estoy mejor, que por ahora me hace mucho bien no estar en la televisión. Espero que este año sabático no pase de diciembre. Y sí, tengo que poner límites. Pero esta crisis me ha dado tiempo de estar con mis hijos en una etapa en la que están floreciendo. Ahora tienen opinión, pueden discutir contigo y decirte que sí o no. Son seres humanos independientes que están buscando su propio camino. Son sumamente disfrutables y hoy puedo hacer mucho por ellos. Estoy feliz.

INVOLVIDABLE. Ricardo durante el nacimiento de sus hijos en Estados Unidos. Para él, ambos son lo mejor que le ha podido pasar. (Foto: IG)

–¿Qué reconoces de ti en ellos?

Uff. Todo. Yo siento que me partieron a la mitad y le dieron una a Catalina y otra a Emiliano. Ella es intensa, reclama atención, se vincula con la gente. No hace nada para ella, todo lo hace para compartirlo contigo o para mostrártelo a ti. Y tiene un gusto obsesivo por los libros. Emiliano, por el contrario, es mi otro lado. Es introspectivo, tremendamente concentrado. Le gusta armar, construir y tiene muy buen oído musical.





–¿Qué es lo más extraordinario y lo más retador de la paternidad para ti?

Creo que lo primero que he aprendido es a escuchar los consejos de los demás, filtrarlos y llevarme por mi propio instinto. Qué desafiante es, en la paternidad y en la vida, desarrollar una verdadera escucha. Oír al otro de verdad. Es fundamental parar la oreja para saber qué cosa quieren tus hijos. Yo he querido llevar a mis hijos a comer un helado y no han querido porque son bebes de pandemia. Yo pensaba que era lo mejor para ellos, pero no quieren. Ahorita lo que quieren es estar con la gente que los quiere: su papá, con su primo, con su perro. Eso es un reto diario escucharlos.

–El podcast que tienes con tu hermana, Moránmente Incorrectos, sigue siendo un éxito.

Ese es un regalito que la vida nos ha dado a mí y a Mariana. Este es un espacio que me permite no ser el jurado antipático y serio de “Yo soy” que te critica si te pareces o no a la Muñequita Sally. Aquí puedo hablar casi de cualquier tema con total libertad. Para mi hermana, creo yo, ha significado un espacio donde se ha encontrado con ella misma, donde se ha autodescubierto y se ha potenciado. Estamos muy felices los dos. Es un verdadero oasis en este desierto.

PROYECTO SALVAVIDAS. Junto a su hermana Mariana, Ricardo conduce el exitoso podcast "Moránmente Incorrectos", en el que tratan con desinhibida honestidad de todo tipo de temas. (Foto: Moránmente Incorrectos)

–Finalmente está este pequeño gran concurso en línea en el que participas como juez: Casa Talentos.

Hay varias cosas bonitas con Casa Talentos. Casa con “s” porque es como una casa que alberga, que acoge. Es un concurso que se emite por Internet hecho por ACNUR, la rama de las Naciones Unidas que se encarga de tratar los temas de los migrantes, refugiados y desplazados. ACNUR Perú lo inventó para darle espacio tanto al talento del refugiado como al que lo ha acogido. El que participa puede bailar, componer, pintar y en ese momento fue evaluado por un jurado peruano. Ahora esto se ha extendido a América Latina y el Caribe. Ninguno de los participantes tiene que salir de su casa para participar, todo es online. De pronto voy a ver un cantante salvadoreño, una bailarina argentina o un dibujante peruano. Estoy muy feliz con este proyecto. Con esto queremos promover la empatía con el otros ser humano, esa que tanto nos falta.

