No la mamá es uno de los mejores nombres que una cuenta que aborda temas de paternidad tiene el Internet local (y el internacional). Ronald Heredia (33), esposo de Claudia y padre de Bruna (4) y Dara (seis meses en panza), decidió llamar así al proyecto que administra desde el 2017 porque es de la generación que, en los 90, cenaba viendo en el canal 5 la mítica comedia “Dinosaurios”, en la que ese apelativo era usado constantemente por uno de sus personajes más queridos: el bebe Sinclair. No la mamá es, pues, un influencer divertido, creativo, amoroso con su familia, leal con sus miles de seguidores y, por sobre todo, servicial. Un dato no menor que se agrega al inusual perfil que se dibuja sobre él: es, a su vez, oficial de la Fuerza Aérea del Perú.

¿Eso quiere decir que da de comer a su pequeña o hace unboxings con el uniforme camuflado para compartirlo en sus redes? Sí y no. “Mis contenidos tienen que ver solo con la experiencia de mi paternidad. Con mi vida con Bruna y, ahora, con Dara. Mi trabajo no sale en historias o posts porque creo que así es lo correcto. Jamás muestro mi oficina, aparezco muy poco en uniforme... Pero sí grabo lo que pasa en casa, en el parque, lo que dijo el odontopediatra, la última sesión familiar de fotos de Navidad...”, le cuenta Ronald a Somos. Igualmente se puede encontrar en sus cuentas consejos para lidiar con los berrinches; información de nutrición; datos de marcas, tanto de empresas consolidadas como de mamás emprendedoras, y más.





El limeño, nacido en 1988, señala que la idea de pertenecer a las Fuerzas Armadas surgió de chico al estar en permanente contacto con familiares y amigos que habían decidido tomar ese camino. “Siempre visitaba las villas. Me gustaba mucho el estilo de vida que se siente allí: todos se conocen, se llaman ‘tíos’. El calor de esa comunidad siempre me ‘jaló'. Además se está en contacto permanente con el deporte. Yo soy muy puntual... Y, claro, demás está decir que es un honor brindar servicio a la patria”, afirma Heredia, quien labora en el área de abastecimiento de la FAP. Entre sus tareas de incluyen ver la compra de material aeronáutico, evaluar contrataciones y administrar servicios.

“Yo empecé escribiendo sobre mi paternidad cuando Bruna tenía unos 3 o 4 meses. Estaba contento, pero asustado a la vez. Lo hice en un blog, pero luego pasé a Facebook. Ahora tengo muchas más presencia en Instagram y estoy que le doy a Tik Tok como ‘chibolo’. Los contenidos han ido evolucionando con el tiempo, ahora hablo de más cosas y, bueno, me alegra que haya gente que se divierta conmigo y se sienta acompañada en esta travesía de ser responsables de la vida de otros”, puntualiza quien hace poco superó el COVID-19 en grado moderado, situación por la que tuvo que estar hospitalizado varios días.

El capitán FAP tiene claro que la idea que se asocia al militar impenetrable, estricto y quizás distante de los chicos, no se ajusta necesariamente a la realidad del siglo XXI. “Al inicio temí que en el trabajo me dijeran algo, pero nunca ha sucedido. Debe ser porque lo respeto mucho. De hecho, primero me comenzaron a seguir esposas de militares. Y luego esos militares. Me di cuenta que los de mi promoción, por ejemplo, eran tan o más cariñosos que yo. Compartíamos mucho. Por otro lado, me siguen muchos civiles que se sienten identificados conmigo, pero les da vergüenza bailar o cantar con sus chicos. Todos vamos exteriorizando nuestras alegrías y miedos entorno a la crianza. Creo que por eso funciona”, narra.

(Foto: Elías Alfageme)

Ronald subraya que en su ya ganado rol de influencer no lo atormenta el estar contando likes. “Si subo un video es porque a mí me ha dado risa. A mí me divierte hacer esto, pero en el camino he ido encontrando causas. Hace un tiempo, por ejemplo, promoví un hashtag que decía: #nosotrostambiéncambiamospañales, para que los centros comerciales pusieran cambiadores en nuestros baños. Tuvo repercusión en medios y se habló del tema. Eso es de lo que más valoro de todo esto: ser útil”, remata el comprometido papá. Síganlo, no hay pierde. //

¿Dónde encontrar a Ronald en Internet?

Puede colocar en los buscadores la cuenta @nolamama2017. Está en Instagram (22 mil seguidores), Facebook (9 mil) y recientemente en Tik Tok (mil). También publica contenidos en www.nolamama.pe. Asimismo edita una revista virtual en la que comparte artículos, particularmente utilitarios, relacionados a la familia.

