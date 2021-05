Conforme a los criterios de Saber más

Desde chico, José Soto (45) vio a sus padres emprender. Se dedicaban al rubro ganadero. Criaban reces en el canal de Yerbateros, en el Centro de Lima, para después distribuirlos a hospitales cercanos. Eran mediados de la década de los 80 y el panorama empezó a complicarse: con la inflación, en el primer gobierno de Alan García, sus papás pidieron préstamos para mantener el negocio a flote. “Con Fujimori, todo se tenía que arreglar de una”. Lo que le debían a su padre, pasaron a ser centavos. Lo que él debía pagar; sin embargo, era con el cambio anterior. El negocio, lamentablemente, quebró en 1993. Ese mismo año, –“gracias a Dios”, enfatiza– les otorgaron la visa de residencia a Estados Unidos, que venían pidiendo bastante tiempo atrás. “Mi mamá tiene un hermano en Nueva Jersey. Fuimos para allá a empezar de cero. Yo, un peruano de 17 para 18 años, sin inglés, en un estado frío (a diferencia de El Agustino, donde vivió hasta su adolescencia) tenía que adaptarme a una cultura totalmente nueva”.

Se inscribió a un curso de inglés para poder defenderse. Ya más confiado, empezó a recorrer el país. Viajó con su hermano a Miami y se enamoraron del lugar, pero sobre todo del clima, que les hacía recordar a su primer hogar. Se quedaron y, luego de cuatro años, se tituló en la Universidad de Barry en la carrera de Tecnología de la Información. “Con esa base, fui asalariado como ingeniero de sistemas en distintas empresas. Cuando llegué a los 30 y algo, vi límites en mi propia profesión y quise ser mi propio jefe. Quería experimentar cómo mi padre pudo ser emprendedor en Perú. Lo peor que podía pasar era volver a trabajar [en una empresa]”.

Exploró con la venta de autos de segunda. Se percató que además del capital para el negocio, necesitaba invertir en anuncios. “Si no le pagábamos a Google el anuncio, nadie nos conocía. Puedes tener el website pero sin el tráfico, eres nadie”. Siguió explorando y empezó a entender las perspectivas del cliente y el emprendedor. “Vi que en Estados Unidos se dedicaron más a los productos: Amazon, comprar productos; Walmart, comprar/vender productos y los servicios los dejaron de lado. Hay plataformas que te lo ofrecen, pero las comisiones -a los mismos trabajadores- son altas. El beneficio siempre iba para alguien más”. Recordó cuando su mamá, allá por los 80s, pedía taxi y el conductor sabía cuánto cobrar, incluyendo distancia, paradas y gasolina. Incluso podía negociar el precio. Si bien aún se mantiene por estos lares, el servicio de taxis por aplicativo ha cobrado más prevalencia. “Al taxista le cobran una comisión. Si la tecnología la usamos para oprimir, para sacar ventaja de otros, ahí estamos mal”.

"En Chambea, los trabajadores puedan tener su propio negocio virtual totalmente gratis, con la ventaja de gestionar sus propios horarios, precios y distancias”, comenta José Soto.

Desde la perspectiva del cliente, entendió que los usuarios buscan rapidez, efectivad, pero también a un proveedor de servicio que esté alineado con su necesidad. Quiso desarrollar una plataforma que ofrezca lo mencionado y sin afectar el bolsillo de nadie. Así nació, allá por el 2018, ‘A la volada’. Al poco tiempo cambió de nombre y quedó como ‘Chambea’, la plataforma que conecta a los proveedores de servicios con los clientes a través de una aplicación. La propuesta, vale decirlo, ha sido realizada por desarrolladores peruanos. Para eso, vino a Perú hace dos años y, de paso, aprovechó en visitar a su madre. “Ella me ayudó. Antes de firmar el contrato, me hizo un recorrido por todo Lima. Me pidió ayudar a todos los emprendedores que veíamos en las calles”, cuenta con nostalgia. Su madre falleció hace poco más de un año y el proyecto -junto a la promesa de su última visita- se hizo más personal.

La plataforma permite que usted decida la cantidad de horas de trabajo y el lugar desde dónde va a hacerlo. “Con el covid-19 aceleramos una tendencia que ya existía: traerlo a casa. Eliminó la necesidad de ir a lugares. Si estoy en Lima, trabajo en Lima; en Piura, trabajo en Piura. La idea es empoderar a los emprendedores”. En ‘Chambea’, puede publicar una chamba o buscar alguna oferta de empleo. La idea es que ambos ganen tiempo.

“A veces, para encontrar el servicio adecuado, explicamos el problema cinco-diez veces y ya perdimos tempo”. Si, por ejemplo, se malogra su auto, publica el anuncio: se necesita mecánico. El auto de modelo A, del año B, no prende. Tiene C tiempo de uso. Los mecánicos que postulan tienen dos opciones: si saben el problema, brindan el precio. Si no, pueden hacer un estimado-gratis. Es decir, hacer el diagnóstico (presencial o en videollamada) gratis y en base a ello, poner su tarifa. “Uno puede decir ‘no voy a trabajar gratis’, pero me ha pasado cuando vienen, explican y son honestos, cojo el servicio. Estoy seguro que muchos van a valorar eso”.

LEE TAMBIÉN: Conoce a la científica peruana con más inventos y patentes registrados en el país

Los ‘chambeadores’ pueden elegir entre las más de 100 subcategorías que tiene la plataforma. Entre los campos a llenar por los emprendedores está, cómo no, la sección de salud: pueden subir examen de descarte de covid-19 o su carnet de vacunación (en caso hayan recibido ambas dosis). “Si hay personas que cocinan bien y quieren vender sus platos, no pueden salvo que paguen a las grandes empresas para que aparezcan como opciones. Chambea no es una plataforma donde hay un hombre en medio, que se aprovecha del esfuerzo de otro. Es para beneficiar directamente a los chambeadores”. //

DATO:

La plataforma también estará disponible para Latinoamérica, España y Estados Unidos. Si le interesó, visite https://www.chambea.la/ o descárguela en la App Store y Play Store. //

VIDEO RECOMENDADO

Negocios rentables en Covid-19