¿Puede hablarse de un tema serio, como lo es la ansiedad o la depresión, a través del humor y las redes sociales? El tiktoker peruano Roberto Herrera Saldarriaga (más conocido en redes como Beik) ha demostrado que sí. Satirizando los problemas del día a día e incluso su propia relación con la ansiedad o la depresión, este jovencito natural de Marcona, Ica, ha logrado hacerse un espacio en el corazón y las redes sociales de muchos. Pero, lo que es más importante, es que ha naturalizado hablar de la salud mental y sus efectos sin ningún tipo de tabú.

“El boom fue inesperado. Fue una mezcla de muchas cosas. Recuerdo que el primer video que grabé se volvió viral. Y, aunque para muchos es gracioso, naturalmente era yo, en un estado emocional que parecía un limbo. Estaba saliendo de una relación muy larga, y a la vez dejando poco a poco la cuarentena por pandemia. Probé haciendo un video sobre cómo me sentía —los episodios vergonzosos y la ansiedad de todo lo que me pasaba— y al día siguiente era viral”, nos cuenta.

Y aunque en ese momento no lo tuvo claro, el éxito residía en que miles se sentían identificados con él. No son pocos los jóvenes que se sienten tristes o estresados. Algunos han empezado a ir a terapia y otros —con ayuda médica— han aprendido que los tratamientos para combatir la depresión o la ansiedad pueden y deben verse con más naturalidad. “Siempre me he tomado esto muy en serio. Mis tiktoks no se quedan en la risa o la broma. Me gusta brindar herramientas que los demás puedan utilizar, y hablo de cosas que nos pasan a muchos y que aún son un tabú en la sociedad. A través del humor, cuento lo importante que es tener ayuda profesional siempre que sea posible”, indica Beik.

Sus videos, insiste, tienen por objetivo que sus seguidores se vean reflejados con total normalidad. .”Con mis videos, quiero que puedan pensar, ‘oye, tranquilo, hay más como tú. Viviendo y sintiendo eso que tú también”.

Con sus creaciones, Beik ha logrado colaborar con marcas importantes como Netflix Latinoamérica, Cartoon Network y Vice en español. Asimismo, en más de una oportunidad ha destacado en los rankings de creadores de contenido que realiza MTV en sus redes sociales.

COCINANDO VIRALES

Su curioso nombre en redes sociales nació naturalmente. Roberto Herrera, más conocido en el mundo tiktoker como Beik, eligió su alias por una jerga musical. “Cuando uno se sumerge en hacer música, componer y crear, se emplea la frase I’m baking something, que hace referencia a ‘hornear’. Me quedé con esa idea, pero la escribí tal cual se pronuncia. Por eso soy Beik”. Y aunque solo algunos más cercanos lo saben, lo cierto es que Beik estuvo ‘horneando’ música desde que era muy pequeño.

Su pasión por este arte lo llevó a cantar desde los 10 años en serenatas, eventos, quinceañeros y verbenas de Ica, alentado por el amor de su madre y su abuela. “La música siempre ha estado conmigo. Ha gravitado a mi lado, es mi pasión. Sé que es difícil vivir de ello; por eso mi proyecto en redes sociales se ha convertido en mi trabajo, en algo que disfruto”, sostiene.

Hoy lo siguen 300 mil personas en TikTok y casi 165 mil en Instagram. Beik — quien no es un especialista en salud mental, sino un creador de contenidos— todavía se encuentra en la búsqueda de ese balance sano que tanto se anhela en momentos de inestabilidad. “El año pasado fue una locura, pero me sirvió para parar, respirar y ver las cosas de forma organizada. Tengo algunos haters, pero felizmente no son muchos. Creo que eso último es porque uso mis propios defectos y problemas para hacer humor. A pesar de que me siento cómodo así, siempre procuro mantener un equilibrio y ponerme límites para que este oficio tampoco llegue a afectarme”, concluye.

¿Ya escuchaste las creaciones de Beik? De seguro te sentirás identificado con más de una situación. Después de todo, aprender a reírse de uno mismo también es una gran terapia. //