Edi Mérida, tercera generación de artesanos cusqueños y artista plástico, es quien concibió el formato y guion museográfico de una de las muestras permanentes más sorprendentes del Cusco. Se trata del Museo Inkariy, una especie de Epcot Center nacional ubicado en Calca, donde están representadas las mayores culturas peruanas, desde Caral hasta los incas, en ocho pabellones y con una fidelidad fascinante. El trabajo se hizo gracias a la participación de un equipo de arqueólogos y artistas.

“A nivel artístico es un logro que nos llena de orgullo tanto a mí como a mi familia”, señala quien luego de trabajar en más de diez museos y “dar vida” a la casa real del museo Tumbas Reales de Sipán –con todos sus personajes– y reconstruir en resina el rostro de la Señora de Cao erigió a lo largo de diez años un museo ambicioso. En este, los hombres del Perú milenario parecen respirar, danzar y seguir adorando a sus dioses.

El museo se ha convertido en un agente motivador que incluso puede cambiar la perspectiva de los visitan. Cada gran escenario está precedido por salas con elementos didácticos y reproducciones de los objetos más representativos de cada cultura. “Algunas personas salen del museo y me buscan muy emocionados al ver que un sueño de esta magnitud es realizable. Un profesor de historia me pidió más información porque los alumnos lo acosaban con preguntas que él no sabía responder, y esto porque el museo despierta en los niños el interés de conocer su pasado”, añade Edi.

Es imposible no soñar despierto entre escenas iluminadas como en una gran obra teatral y con música ambiental pensada para evocar los túneles subterráneos de Chavín o las planicies de Nasca. El Museo Inkariy funciona desde hace siete años, en los cuales ha recibido más de 12 mil niños de las comunidades altas, a los que se les hace el guiado en quechua.

Por la pandemia estuvo cerrado al público, pero actualmente atiende con un aforo limitado. El museo tiene un registro de visitas firmado por cerca de 20 mil turistas de todas partes del mundo que, luego de ver la grandeza de culturas como Chimú o Paracas, han manifestado su deseo de volver al Perú a conocer las otras rutas del país. Edilberto Mérida planea seguir ampliando y mejorando un museo que se ha convertido en una atracción de fuerza en el Valle Sagrado. //

