Saúl Luciano vive en este lugar desde muy pequeño. Proviene de una familia de agricultores que durante la temporada seca, entre mayo y septiembre, se ganan unos soles extras como guías de montaña. Con tristeza, cuenta que ha crecido escuchando las historias de la gente mayor de su pueblo sobre cómo han ido retrocediendo los glaciares de la zona en el último tiempo.

“Las montañas se están derritiendo desde hace años y poco se hace para revertir la situación. Tarde o temprano vamos a tener problemas por la falta de agua”, comenta. Pero esa no es su única preocupación. “El deshielo ha provocado un aumento en el volumen de la laguna Palcacocha. El temor es que esta se desborde y origine un aluvión, como ya ocurrió en 1941″, añade.

Según la Autoridad Nacional del Agua, en los últimos 50 años el Perú perdió el 51% de sus glaciares. En busca de justicia, Saúl contactó a la ONG ambientalista Germanwatch durante la Conferencia para el Cambio Climático de Lima (COP20), en el 2014. Una duda lo embargaba: ¿quiénes deben hacerse responsables por la desglaciación en los Andes?

Saúl vive en el centro poblado de Llupa, en Huaraz, junto a su esposa y sus dos hijos. Se dedican a la siembra de papa, maíz y quinua.

“El cambio climático es causado principalmente por las emisiones de gases de efecto invernadero”, le dice a Somos Noah Walker-Crawford, investigador de University London College y asesor de Germanwatch. “Países como Perú han producido un insignificante monto de emisiones globales. Son las grandes compañías de energía y petróleo las que deben tomar responsabilidad por el impacto que han causado. No basta con cambiar sus modelos de cómo producir energía”, explica.

Fue así que, en el 2015, Saúl entabló una demanda civil contra la empresa alemana RWE “por ser uno de los mayores emisores de CO2 de Europa y el mundo”. Su recurso judicial se basa en un estudio científico de 2013 que asegura que RWE es responsable de alrededor del 0,5% de las emisiones globales, debido a su producción de carbón desde que la empresa fue establecida en 1898. Lo insólito de este caso es que esa empresa no opera en el Perú. “El sistema legal alemán permite que alguien afectado por el cambio climático pueda reclamar al emisor, solicitando que pague por los costos de adaptación al daño”, complementa Walker-Crawford.

En 1941, un aluvión provocó la muerte de 1.800 personas en Huaraz, por el desborde de la laguna Palcacocha. El temor de Luciano es que se repita la historia.

Aunque la demanda fue desestimada en primera instancia, Saúl Luciano apeló. En noviembre de 2017, el Tribunal de la Alta Corte Regional de Hamm admitió su pedido. De acuerdo con el agricultor peruano, las autoridades y vecinos de la laguna Palcacocha han tenido que construir vallas protectoras para evitar que las zonas colindantes resulten anegadas, pero considera que su comunidad no debe asumir el costo total de los trabajos. “Lo que solicitamos es que RWE pague un porcentaje de los gastos por proteger la ciudad ante una eventual inundación, según su contribución al cambio climático. Es decir, medio por ciento del total”, sostiene.

Del lado de la multinacional alemana, han calificado la demanda de “injustificada” porque “no puede hacerse responsable a una sola compañía del calentamiento global”. Guido Steffen, vocero de RWE, declaró a la agencia AFP que “el reclamo fue rechazado en primera instancia por no tener bases legales y no cumplir con las leyes civiles alemanas”. Intentamos comunicarnos con la empresa, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. Un comunicado en su sitio web señala lo siguiente: “Según las leyes, los emisores individuales no son responsables por procesos arraigados universalmente, y globales, como el cambio climático”.

Saúl Luciano junto Noah Walker-Crawford, asesor de Germanwatch, en la Corte Superior de Justicia de Áncash.

En el 2018, la corte de Hamm formalizó el nombramiento de los expertos encargados del peritaje en la etapa probatoria, pero la pandemia postergó por dos años la toma de evidencias en Huaraz. Recién en mayo pasado, una delegación conformada por peritos y jueces alemanes hicieron las diligencias para determinar si existe la posibilidad de un eventual desborde de la laguna Palcacocha.

La visita de los peritos

Video: Gustavo Ríos/Germanwatch

Noah Walker-Crawford cuenta que, hacia fines de este año, los expertos seleccionados por la corte podrían emitir un informe técnico que finalmente esclarezca si existe o no un riesgo alto de aluvión que amenace la casa de Saúl y su comunidad. “Somos optimistas de que nos van a dar la razón en esta etapa”, comenta el especialista.

De ser así, el proceso seguirá su curso y entrará a una nueva instancia para determinar cuál es la responsabilidad de RWE en este caso. Saúl Luciano no piensa claudicar en su lucha. “Mi sueño es que no desaparezcan los glaciares de mi tierra y que los hijos de mis hijos no sufran las consecuencias del cambio climático”, concluye el líder medioambiental. //