Desde que estalló el caso GameStop la semana pasada -en el que jóvenes usuarios de Reddit provocaron millonarias perdidas a fondos de inversiones de Wall Street al inflar artificialmente el valor de empresas en decadencia- se sabía que estábamos ante una potencial gran película. Después de todo, si algo bueno se puede decir de los escándalos en los que se ve envuelto el mundo de Wall Street de vez en cuando es que nos deja grandes películas en el camino. Películas aclamadas por la crítica, que son éxitos de público y hasta nominadas al Oscar.

El caso de GameStop es muy reciente, de apenas una semana en desarrollo, pero ello no ha impedido que muchos se hayan mostrado interesados en concretar una posible película. Según informó Deadline este fin de semana, la productora cinematográfica MGM se habría hecho con los derechos de un proyecto de libro sobre el tema, llamado tentativamente The Antisocial Network (La Red Antisocial), luego de una puja que describe el medio como bastante competitiva.

El responsable del proyecto de libro es Ben Mezrich, conocido por su best seller Billonarios Accidentales, el mismo que el cineasta David FIncher llevó a la pantalla el 2011 en su recordada La Red Social, sobre los orígenes de Facebook, que fue nominada al Oscar a Mejor Película. De 51 años, Mezrich es un escritor que se ha hecho un nombre como gran contador de historias sobre finanzas, traiciones y sobre gente que se hace rica de la noche a la mañana. .

La masiva compra de acciones de GameStop, una empresa casi en quiebra, puso en jaque a las grandes firmas financieras de Wall Street. REUTERS/Carlo Allegri

En el 2008, uno de sus libros de Mezrich, Bringing Down The House, sobre un grupo de estudiantes del MIT hábiles con los cálculos que hackearon a los grandes casinos fue llevado a la pantalla grande en la película 21 Blackjack. Otro libro suyo, Bitcoin Billionaires, sobre los hermanos Winklevoss, los que idearon Facebook, se encuentra en fase de desarrollo para una posible película.

LAS MEJORES PELÍCULAS SOBRE WALL STREET

Como decíamos arriba, el mundo del mercados de valores de Estados Unidos, lleno de excesos, avaricia y traiciones, ha sido caldo de cultivo para grandes historias. Hay dramas, comedias, documentales y hasta películas bienintencionadas y aleccionadoras. Pasamos a listarlas en orden de gusto.

5. En Busca de la Felicidad (2006)

La película biográfica sobre el emprendedor y conferencista Chris Gardner es de las pocas que muestra a los corredores de bolsa de una forma romántica y bienintencionada. Will Smith es el protagonista, un padre de familia atribulado por las deudas, la falta de hogar y la custodia de su hijo. Su motivación mayor, pese a las penurias, es obtener un trabajo en el campo bursátil que le permita capear su mala racha y conseguir lo que él llama la felicidad.

4. El Lobo de Wall Street (2013)

Martin Scorsese logra trazar un hilarante fresco del mundo de los corredores de una forma implacable. Por momento, la frontera que separa a estos de los animales parece casi indistinguible, mientras conocemos la historia real de Jordan Belfort (Leonardo Di Caprio), un ambicioso agente bursátil que monta un elaborado esquema de estafa muy bien planeada. Drogas, sexo y dinero son las constante en esta cinta nominada a cinco premios de la Academia.

El Lobo de Wall Street

3. La Gran Apuesta (2015)

El colapso del mercado de casas e hipotecas de Estados Unidos el 2008 no fue la ruina para todos. Para unos pocos que lo supieron anticipar (y apostaron grandes cantidades a su caída) significó un negocio redondo. El director Adam McKay contó la historia de estos curiosos personajes en La Gran Apuesta, una comedia dramática de 2015 con un reparto estelar (Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell, Brad Pitt). Fue nominada a las principales categorías en los Oscar 2016 y se llevó la de Mejor Guión Adaptado.

2. De Mendigo a Millonario (1983)

Un par de millonarios de Wall Street, dueños de una firma de inversión, deciden hacer un experimento social con la vida de dos personas. Optan por arruinar la vida de uno de sus corredores, con cargos falsos, y darle su empleo a un hombre de la calle. De Mendigo a Millonario probablemente sea la primera comedia en situar su clímax en la especulación del mercado de futuros. Más de uno debe haber estado perdido en su, no obstante, emocionante final, cuando Valentine (Eddie Murphy) y Winthorpe (Aykroyd) se vengan de los hermanos Duke al jugar a su antojo con el precio de mercado del jugo de naranja.

Dan Aykroyd y Eddie Murphy le ganan a los poderosos de Wall Street en su propio juego en De Mendigo a Millonario.





1. Wall Street (1987)

Dirigida por Oliver Stone, es la película arquetípica sobre el amoral universo de Wall Street. Bud Fox (Charlie Sheen) es un joven broker que aspira a ascender en la salvaje cadena alimenticia de las inversiones y que admira al tiburón de las inversiones Gordon Gecko (Michael Douglas) quien lo adopta como su protegido. Gecko, que piensa que “la codicia es buena”, no tiene escrúpulos de ningún tipo si se trata de hacer dinero de cualquier forma, lo que crea un conflicto en Bud que, a fuerza de golpes de desencanto, aprende que no todo lo que él creía que brillaba era oro. En el 2010, Stone volvió a contar la historia de Gecko en la no tan elogiada: Wall Street 2: El dinero nunca duerme.