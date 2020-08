Un año y diez meses le tomó al periodista y editor Alberto Rincón Effio seleccionar las 14 entrevistas que componen “Las palabras de Chabuca”, libro que será presentado el 15 de setiembre a las 7 p.m. por la cuenta de Facebook de Planeta de Libros Perú. En ellas, más allá del lado artístico, se devela su pensamiento y carácter. Dos de aquellas piezas fueron publicadas en el diario El Comercio, una en 1979 y la otra en 1980. A continuación las reproducimos. La primera se titula “Con una novedosa creación inaugura Chabuca Granda el café concert Zeñó Manué”, del 17 de enero de ese año.

NARRATIVA VIGENTE. Portada del libro Las palabras de Chabuca, de Alberto Rincón. (Foto: Planeta)

“Con su novedosa creación Cada canción con su razón y Una tarimba negra inaugura Chabuca Granda su café concert Zeñó Manué.

El flamante local está ubicado en la segunda cuadra de la Av. Benavides (Centro Turístico La Aldea) y la fecha de inauguración, en principio, ha sido fijada para mañana jueves 18.

Entrevistada al respecto, Chabuca Granda declaró que, en la primera temporada, además de la dirección, actuará como atracción: “Me veo obligada, ya que saco un librito titulado Cada canción con su razón y en la segunda parte va Una tarimba negra”, dijo.

¿Qué otras atracciones proyecta presentar en su local?

En la primera temporada me presentaré yo. En la segunda, presentaré una temporada de jazz con Jaime Delgado Aparicio y en la tercera actuará Elsa María Elejalde (estrenará una obra musical) y allí se termina el año. Las demás atracciones que pienso presentar serán para el próximo año.

¿Podría decirnos a cuánto asciende la inversión hecha en el local?

Es una inversión muy costosa. Por eso me he demorado cuatro años.

¿Qué opinión le merece Miraflores como plaza artística para el inversionista?

Me encanta… Sencillamente me encanta… Miraflores sigue siendo un pueblito delicioso, pequeñito, gracioso y todavía tiene alguna alegría. Es casi un balneario, un sitio muy acogedor, que en cuanto lo conviertan en ciudad, no sé qué va a ser de él.

¿Existe alguna diferencia con el café teatro?

No hay diferencia alguna, se trabaja igual. La diferencia del café concert con el teatro está precisamente en la proximidad del artista con el público, por lo cual gusta mucho y se diferencian ambos de los otros espectáculos. Pero entre ellos no existe diferencia.

¿Considera Ud. que ha aumentado la actividad nocturna de Lima o ha bajado?

No me he dado cuenta, ya que estoy muy ocupada. La gente, se podría decir, ha cambiado de locales. Ahora, aparte del Crillón y el Bolívar, van a otros locales como el Sheraton, pero siempre tienen preferencia por los locales pequeños. Al menos, eso creo.

¿Qué otros proyectos tiene Ud. para este año?

Debo salir al exterior para despedirme de todos aquellos países que han sido gentiles conmigo. Ya no quiero salir del Perú… Deseo quedarme aquí, creo que ya es tiempo, puesto que ya estoy esperando mi sexto nieto.

¿Y qué países proyecta visitar?

El recorrido va a ser más o menos el siguiente: México, Los Ángeles, San Francisco, New York, Miami y de ahí a Centroamérica. Antes no se me había ocurrido hacer esto, pero ahora que tengo mi local sí lo haré. Pienso también hacer contratos muy serios como protección al artista”.

Página original de El Comercio en la que se observa la entrevista hecha a Chabuca Granda en 1979. (Foto: Archivo Histórico El Comercio).

SIGO AQUÍ

La otra entrevista concedida a El Comercio en 1980, publicada el 1 de setiembre de ese año y consignada en el libro de Rincón Effio, tiene como titular: “Lamento defraudarlos, me siento bien”.

“Me siento muy bien, como ven, y siento haberlos defraudado. No me moriré del corazón», declaró ayer enfáticamente en El Comercio Chabuca Granda.

Tanto a su arribo al aeropuerto Jorge Chávez como, más tarde, en su domicilio, se mostró jovial, contenta y conversadora. Prácticamente, desde su llegada, en horas de la tarde, hasta la noche, atendió a los periodistas de diarios, radio, televisión y de la prensa internacional. Fue la figura más solicitada y acaparó la atención de todos los medios de comunicación.

Mi regreso ha sido un día de grandes emociones y estoy muy agradecida por todas las atenciones recibidas tanto en Lima como en Bogotá. Han sido muy gentiles conmigo, pero lo que quisiera recalcar y agradeceré que lo publiquen textualmente es que «a los artistas quiérannos vivos y no en artículo de muerte»

Su casa era un entrar y salir de familiares, amigos y periodistas. Ella era el foco central y a todos les dejaba admirados con su vitalidad.

Su hija Teresa, que la cuida al centímetro desde Colombia, era la más preocupada. Entre los saludos y mimos a sus nietos y sobrinos que la visitaron Chabuca nos dice: Lo que pasa es que soporté un inmenso trajín sin preocuparme de la altura de Bogotá ni de mi edad. Los sesenta años pesan y yo estoy subida de peso.

Ella viajó a Bogotá a cumplir un ventajoso contrato por un mes sin imaginar cómo se trabaja por allá. En los nueve primeros días hizo dieciocho funciones. La última, que fue todo un recital, la cumplió en La Media Torta en un espectáculo gratuito para el pueblo (de acuerdo con una ley especial). Fue en plena actuación donde sintió una fuerte opresión al pecho que la obligó a retirarse para ser tratada en el hospital San Ignacio de la Universidad Católica, donde estuvo veinte días. Apenas le dieron de alta decidió venirse a Lima.

Tengo que guardar estricta dieta y descanso de dos meses mínimo, antes de volver a mi actividad artística. Aprovecharé para terminar mi comedia sobre «La historia negra de una señora blanca», y ordenar mi archivo que está abandonado.

Chabuca en determinado momento se mostró preocupada por una posible operación de una complicación arterial que le han diagnosticado, pero confía en evitarlo con adecuado tratamiento. Para fin de año la esperan en Buenos Aires y, para enero, proyecta viajar a México”.//

VIDEO RECOMENDADO

Tema 'Fina Estampa' de Chabuca Granda es interpretado por artistas españolas