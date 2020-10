Conforme a los criterios de Saber más

El nombre de Christian Serratos ha regresado a los titulares. Es probable que muchos la reconozcan como Rosita Espinosa, por The Walking Dead. Hay otro (gran) grupo, sin embargo, que la conoce como Suzie Crabgrass, el amor plátonico de Ned Bigby. Sí, de la entrañable serie de Nickelodeon Manual de supervivencia escolar de Ned. Ahora asume un reto mayor: interpretar a Selena Quintanilla en la serie biográfica de Netflix a estrenarse el próximo 4 de diciembre.

Desde la niñez, la joven de 29 años nacida en Pasadena (California) mostró su interés por las artes. A los tres años, por ejemplo, ya realizaba patinaje en hielo. Su talento la llevó a participar de campeonatos. A esa misma edad, además, incursionó en el mundo de la actuación. Participó como extra en The Drew Carey Show y en Entrenador.

Con ascendencia mexicana (por parte materna) e italiana (por el lado paterno), firmó a los siete años un contrato con Ford Models, agencia que ha representado a diversas celebridades como Courteney Cox, Ashley Tisdale, Ashley Benson, entre otras. Pero el estrellado llegó en la adolescencia, cuando su rostro empezó a aparecer por la pantalla chica.

Allá por el 2004, Nickelodeon lanzó en setiembre una serie que tiene como protagonista a Ned Bigby (Devon Werkheiser), un estudiante que cursa el séptimo grado y durante el camino, enfrenta situaciones típicas de la secundaria. Christian fue un personaje recurrente en la ficción (44 episodios a lo largo de las tres temporadas).

Continuó apareciendo en series como Zoey 101 o Glee con roles secundarios. En 2007 hizo una aparición especial en Hannah Montana hasta que dio el salto a la pantalla grande, un año después, en la saga de Crepúsculo con el personaje de Angela Weber. Desde entonces, su carrera va hacia arriba. Llevándola a interpretar a Rosita Espinosa, en la serie de AMC The Walking Dead.

La serie de la plataforma de streaming de seis episodios abordará “los años de esfuerzo y sacrificios que la familia Quintanilla tuvo que pasar antes de que el meteórico ascenso a la fama de Selena se hiciera realidad”. Cabe resaltar que este es el primer proyecto donde toda la familia de Selena está involucrada, e incluso, su hermana Suzette Quintanilla, es productora ejecutiva. En el reparto también figura Richard Chavira (Desperate Housewives), Abraham; Gabriel Chavarria (War for the Planet of the Apes), Noemi Gonzalez (East Los High) y Seidy Lopez (Training Day).

