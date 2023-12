Toda su vida Patti St. George hizo lo que los demás esperarían de una mujer del siglo XIX: casarse con alguien, tener hijos, perdonar las infidelidades. En todas las ocasiones nunca ha recibido el trato que merecía. Pero ahora que organizó una fiesta en honor a su hija mayor, ella le dice, manipulada por el marido, que la fiesta es de mal gusto, que el lord británico con el que se casó merece más. Aquí es donde Christina Hendricks, la intérprete, hace uso de toda su pericia actoral para responder a la injuria con una combinación de dignidad y candidez. No usa el sarcasmo, que sería lo fácil, sino que abre su corazón para responder que sí, que la fiesta es huachafa, pero hay algo de lo que se siente orgullosa en el salón: sus hijas. Y de yapa, suelta que no le importa un bledo lo que se opine de ella. Es una de las escenas que definen a su personaje, contó Hedricks en entrevista con Somos vía Zoom para hablar de “The Buccaneers”, serie de Apple TV+ que acaba de cerrar su primera temporada.

Hendricks nos habla mientras viste una chompa oscura con la figura de un águila, lejos del glamour de esta nueva serie, o de la otra por la que se hizo famosa. A ella la conocen mundialmente por “Mad Men”, donde interpretó a Joan Holloway, jefa de secretarias de una agencia publicitaria que, para sobrevivir a un entorno laboral machista, proyecta una imagen de seductora; aun así, dio pelea a su manera. Situación similar se vio en “Good Girls”, serie de Netflix donde interpretó a Beth Boland, madre de familia con problemas económicos que recurre al crimen. Uno podría pensar que la actriz tiene preferencia por los papeles de mujeres que se enfrentan al sistema. “Siento casi que todas las historias femeninas son esa historia”, nos dice y agrega que, tristemente, esa todavía es la lucha de las mujeres. La entrevista comenzó con Somos y una colega mexicana, pero fallas en la conexión llevaron a que la otra periodista se ausente. La charla de a tres se convirtió, de pronto, en una cita para dos.

En “The Buccaneers”, Hendricks es una madre que ve a sus hijas pasar por las mismas dificultades que ella vivió de joven; no las fuerza a comportarse como ella, sino que las entiende. “Creo que Patti ha aprendido que nada es certero. Y que todas las reglas sociales que ella pensó que obedecía, que hacía todo bien, pero nada de eso contribuyó a lo que esperaba. Sin importar cuánto intentaba comprar su camino hacia la [alta] sociedad; al final del día vas a ser tú mismo, serás revelado tal y como eres”, indicó sobre el proceso que sigue en la serie de ocho episodios. Cuando hablamos para esta entrevista aun no había visto el final, pero sabía que los espectadores tendrán mucho que decir de esas escenas que desafían las convenciones sociales de la época y que también dan pie a nuevas tramas de la segunda temporada, todavía por confirmar. “Creo que la gente va a querer respuestas más pronto de lo que será posible [dárselas]”, dijo Hendricks con una sonrisa.

Hendricks sabe que las oportunidades no llegan tantas veces a la vida, que hay golpes de suerte. Y que, si “Mad Men” termina siendo lo más importante que haya hecho en su carrera, ella estará conforme. Tal serie ya es parte de su vida, y de la de millones de personas, por lo que significó para la historia de la televisión. La actriz nos reveló que en este punto de su carrera valora la atención al detalle de los creadores, que ellos sean meticulosos y que trabajen duro, en cada momento. “Aprendí eso de estar en ‘Mad Men’ y para mí son esas cosas las que te llevan de estar en una serie buena a una serie maravillosa o asombrosa. Creo que cada pequeño detalle cuenta”, sostiene la actriz.

Siempre Joan Sobre "Mad Men" “Mad Men” fue una de estas series donde lo que se sugiere es más poderoso que lo que se muestra. La Joan de Christina Hendricks, quien proyecta contundencia física, es también un personaje definido por su mundo interno, una sobreviviente del acoso sexual, del abuso que vive en su propia casa y de las expectativas de la sociedad en ella. Puede que su mayor logro en la serie haya sido el episodio “The Other Woman”, donde sus colegas de la agencia de publicidad le sugieren prostituirse para beneficio de un potencial cliente. Lo que muestra el episodio, cómo lo muestra, y el lugar complicado en el que pone a las mujeres, en especial Joan, convirtieron este episodio en uno de los mejores de la serie, además de llevar a Hendricks a nuevas alturas.

Mientras tanto, Hendricks sigue en lo suyo. Los últimos años también fue la villana de “Toy Story 4″, ha estado en “Rick and Morty” y también en “Los Romanov”, donde siempre deja huella con su performance. En “The Buccaneers”, si bien no es protagonista, ella destaca el trabajo de sus jóvenes colegas, donde se encuentra Alisha Boe, recordada por ser Jessica en “Por trece razones”, quien construyó una especie de hermandad con otras actrices de la serie, un grupo que Hendricks observó divertida, aunque por la diferencia generacional no integró (tiene casi 49 años).

No podíamos terminar la entrevista sin consultar sobre el trato actual de Hollywood hacia las mujeres; en años previos, con el auge del #MeToo, hay campañas que promueven un mejor ambiente laboral para ellas, así como mayores oportunidades. “Estamos trabajando en ello, los números están cambiando, tenemos más gente en el personal [detrás de cámaras] que el que teníamos antes, más mujeres produciendo, más gente escribiendo. Aún nos falta bastante. Pero estamos trabajando en eso todavía, pero mejora cada día”. La llamada termina, pero la presencia de Christina permanece.

/ Angus Pigott