Antes que una estética colorida, un género o un sonido particular, la cuestión de ser independiente en la música siempre ha sido un asunto de gestión, de medios económicos e incluso un asunto político. El término ‘indie’, como se ha conocido siempre, alude a una forma de desarrollar una carrera musical al margen de la gran industria pop. Los artistas que no desean pertenecer a los grandes sellos, que no quieren ser estereotipados ni ceder su libertad creativa a las corporaciones, pueden optar por la vía independiente, que es una vía difícil, desde luego, pero también en ocasiones satisfactoria.

Sucede que en un país sin industria musical consolidada como el Perú, donde cada cual baila con su pañuelo, casi cualquier persona que abraza la música es en verdad un artista ‘indie’. En ese panorama, el surgimiento cada vez más sostenido de mujeres cantautoras que gozan de una rabiosa independencia y hacen la música que les nace desde distintos géneros es un tema que merece atención.

Hablamos de La Lá, Lorena Blume, Danitse, Gala Brie, Pamela Rodríguez, Elisa Tokeshi, Clara Yolks, Nuria Saba, La Negra Valencia, Susana Fátima, Fernanda Perochena y Naïa Valdez, por mencionar solo a algunas que han logrado destacar en sus respectivos géneros. Un ejemplo de artista independiente es La Zorra Zapata, el nombre artístico de Nuria Zapata, quien está consolidando una carrera en sus propios términos, con mucha garra y experimentación detrás. Ella estuvo de gira el mes pasado por Ecuador y Estados Unidos, y en México fue parte del showcase “Equal”, un proyecto de Spotify que busca fomentar la igualdad de género en la industria musical mediante playlists y conciertos. “Creo que, en general, es mucho mas accesible hacer música con la tecnología actual. La mayoría de colegas tiene un estudio casero que les permite hacer canciones, grabarlas y producirlas. Ese es uno de los factores. En mi caso, ver que hay otras mujeres que son líderes de sus propios proyectos es inspirador y contagioso. Es como una bola de nieve que al girar se hace mas grande. Me siento parte de la avalancha”

Nuria Zapata, del proyecto La Zorra Zapata, tiene un home studio en casa que le permite aterrizar ideas y componer. (Foto: Richard Hirano). / Richard Hirano

La Zorra Zapata sostiene que es difícil hacer una carrera “exitosa” en Perú, y lo es mucho más aún tratar de hacerla sin el apoyo de las radios. “Es casi imposible llegar a un publico más masivo que te permita desarrollar una carrera. Me parece una locura que no se abra ese espacio en las radios, que podría beneficiarnos a todos”. También cree que uno de los grandes desafíos es la centralización de la cultura en lima. “He viajado a países vecinos y puedo darme cuenta como cada ciudad tiene su propia movida. Poco a poco, eso está empezando a cambiar en Perú pero siento que como artistas, es nuestra responsabilidad abrir esos espacios fuera de Lima”.

La plataforma Equal ya ha promovido a muchas peruanas. La cantante y compositora Micaela Salaverry, quien además ha figurado en playlists como “Radar andino” y “Mujeres del indie”, siendo de este último la portada. Salaverry comenzó a escribir canciones a los 18 años, casi por accidente, pues su objetivo inicial era dedicarse al ‘management’ musical. Un curso universitario le cambió la perspectiva, y desde entonces la creación de canciones es parte de su rutina diaria. Ha realizado sesiones de composición en México y siempre siente un vértigo especial cuando está en la fase de creación: “Cuando una canción nace completa, es todo; me voy a dormir con una adrenalina en el cuerpo que me cuesta dormir, porque sigo pensando en la canción”.

Micaela Salaverry nació en Trujillo y estudió música. Este año presentará un EP de cinco canciones de corte conceptual. (Foto: Alessandra Villaverde).

Fan de Stevie Nicks, Sabrina Carpenter y Taylor Swift, Salaverry reconoce que la cancha en el mundo de la música está inclinada en contra de las mujeres. Desde una continua subestimación de su trabajo hasta insultos machistas lanzados en alguna presentación en vivo o en redes sociales, las mujeres enfrentan obstáculos significativos.

“A mí me han preguntado varias veces si en verdad hago mis propias canciones. Piensan que solo he escrito la letra. Y es raro tener que explicar que una mujer puede crear una canción, los arreglos y todas las líneas”, dice la cantante y compositora Fabiana Brenner, quien está preparando un disco de retorno que podría ver la luz el próximo año.

Otro problema que enfrentan las cantautoras, a decir de Fabiana, es la falta de espacios de difusión. “Los músicos independientes que estamos creando y haciendo cosas, ya asumimos que no nos van a pasar en la radio. Es un tema cultural porque no hay leyes ni una cuota de música nacional. Y en los festivales pasa algo parecido, con ‘line-ups’ donde hay muy poca presencia femenina”, señala.

Fabiana Brenner destacar la solidaridad de sus colegas mujeres en la escena. "Las mejores amigas me las ha dado la música". (Foto: Taina Montanaro).

Desde Francia, Mariana Contreras, conocida como Bea Mar, es una cantante y compositora peruana que fue fichada por Warner Chappell en México, pero que desarrolla una carrera independiente desde París. Hace poco grabó y produjo un disco en su casa, llamado “Homebeats”, en el que resume su experiencia de tres años tratando de hacerse un lugar en la Ciudad Luz. Bea considera que la existencia de tantas mujeres cantautoras en la música peruana se debe en parte a la profusión de facultades de música. Ella formó parte de la primera promoción de la Escuela de Música de la Universidad Católica.

Mariana Contreras es Bea Mar, una cantautora peruana que hace carrera desde París. (Foto: Chris Varas Matta).

Además de sus canciones, Bea es una activa creadora de contenido en redes, donde comparte videos sobre música, historia y migración. En la vía independiente, los músicos necesitan crear sus propios canales de difusión para suplir la ausencia de una radio. Por eso, no es raro verlos en estas plataformas gratuitas. “Las redes sociales ahora son lo más importante para los músicos independientes, que no cuentan con grandes presupuestos ni disqueras. Son una forma de compartir tu música, tu proceso, y documentar tu día a día. Hay videos espontáneos, pero siempre tienes que tener un plan y un rumbo de lo que quieres hacer. Es necesario tener una dirección”. //