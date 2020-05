Ya lo sabemos solo que no se escucha: el fútbol no es más importante que la medicina o la seguridad, y cien cosas más. Mil. Al contrario: solo es el honrado trabajo de miles de familias en el Perú. El fútbol -decía- no cura pero alivia. Basta ver YouTube. Basta buscar el calendario del 2018. Y mientras más lejos lo veo, más quiero que regrese. Ir a él como astronautas que pisan la Luna inhóspita, ir a él como Robocops que no pueden expresar sentimientos, pero que regrese.

Ahora, el fútbol peruano está a punto de volver a jugarse -el protocolo ya está en las oficinas del Minsa para su aprobación- y eso me abre el corazón. Aquí algunas respuestas de este largo proceso.

¿Por qué vuelve?

Primero, una aclaración para no futboleros: este deporte, practicado por más de 270 millones de personas en todo el mundo, se organiza con dinero, cabezas y personal privado. Le pertenece -no es un eufemismo- a la FIFA, ese polémico mundo dentro del mundo, tan poderoso y con tantos afiliados como la ONU. Los sueldos que paga -altos o bajos, exagerados o miserables- no salen ni del MEF ni del Minsa ni nada parecido. No es su culpa, es inocente. Salvo las que le pertenecen al IPD -y que los clubes allí locales alquilan-, todas las canchas en el Perú se pagan, riegan, podan, siembran con dinero privado, de sponsors o taquillas, de mecenas o de administraciones pulcras. Aunque no se entienda, hay canales que pagan por transmitir los partidos más sonmolientos y más acelerados del torneo peruano. Y hay quienes pagamos por tener la señal en casa para verlos.

Dicho esto, va la respuesta: el dinero que lo mueve fue precisamente este uno de los motivos por el que el fútbol peruano -representado en la FPF- encargó a su Unidad de Ciencias Aplicadas la presentación ante el Gobierno de un protocolo de seguridad de 50 páginas ultradetallado, con el único fin de ser evaluado su pronto regreso a la actividad. Bajo estándares que ya se cumplen en Alemania, por ejemplo. Clubes serios como Melgar, Alianza Lima y la San Martín, también elaboraron sus propios protocolos. Luego Universitario.

Con la intervención y firma de los responsables de la federación -los doctores Huamán, Alva, Segura, el doctor Gotuzzo y los profesores Vaccarini y Bonillo-, el protocolo fue recibido y aprobado por el Gobierno de Martín Vizcarra. No sé si lo saben pero bueno, tampoco es un secreto: al Presidente le gusta el fútbol. Esa seriedad para encarar un problema de este tamaño, la vigilancia de Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas, lo convenció. El fútbol no empieza mañana; será paulatino, no se alboroten. Primero las pruebas, luego los entrenamientos, posteriormente el juego. No será como el que conocíamos, pero será.

Y miles de familias podrán volver a vivir gracias a él.

¿Cuáles son los detalles de este protocolo?

El documento -que ya ha llegado a algunas redacciones- será explicado largo en las páginas de Deporte Total por Pedro Canelo o Christian Cruz, por lo que aquí solo contaremos algunas cosas. Acaso las más urgentes, curiosas. Eso que llaman “nueva normalidad”:

-Cada club -cada departamento médico- deberá iniciar una historia clínica nueva para todo su plantel.

-Desde hoy, los clubes profesionales están obligados a realizarles una prueba molecular a los 25 integrantes del equipo.

-Los entrenamientos, una vez terminado este proceso, serán progresivos. Primero un grupo de jugadores -con distancias de 10 metros-, luego la mitad y finalmente todos.

-Los blin blin, las esclavas de plata, los relojes de marca -al menos en un arranque- están prohibidos. es

-Cada futbolista debe llevar: a) Sus implementos deportivos y luego llevárselos a casa para lavar. b) Agua, rehidratantes y útiles de aseo.

-Se recomienda ir en auto propio y evitar el aire acondicionado. Solo.

“Hay que cumplir todo lo que el papel marca”, dijo Agustín Lozano, presidente de la FPF, en un zoom para Fútbol en América. Lucía una barbita candado que lo hacía irreconocible.

¿Cuando vuelve?

La fecha es aún un misterio. Solo hay pronósticos. Según Diego Rebagliati, conductor de Después de Todo en Movistar Deportes, “a más tardar debería volver el 15 de julio o la primera semana de agosto”. Coincidían Horacio Zimmermann y Michael Succar, en uno de los programas deportivos más didácticos que he visto en los últimos meses. Hay otros periodistas consultados para la nota mucho más optimistas y otros, más pesimistas. ¿Qué lo demora? Básicamente, la nueva calendarización, herencia del sistema de campeonato que se elija para la vuelta. Hay hasta 3 opciones: el fútbol en Lima, un torneo regional y un mix. En cualquier caso, los entrenamientos deberían comenzar en un plazo máximo de 10 días aproximadamente, es decir, cuando todos los clubes hayan cumplido con comprar/realizar las pruebas moleculares a sus jugadores.

¿Es posible el regreso de los dobletes o los tripletes?

Para quienes ya frisamos los 40 años, esa palabra sonaba como hoy es Divercity. “Vamos al Nacional a ver el triplete”, era, con el mayor de los respetos por los nuevos parques de diversiones, una saludable posibilidad de conocer flora y fauna del fútbol peruano en 6 horas. Se desayunaba temprano o se llevaba el almuerzo en un taper: a las 11 jugaba Inter-Meteor, a la 1 Boys-Defensor y a las 3:30 p.m. Universitario versus Alianza Atlético de Sullana. La posibilidad de que vuelva esta fiesta popular depende del sistema de torneo que se adopte para el resto del año. De la seguridad garantizada. De la buena voluntad.

¿Cuántos futbolistas profesionales hay en el Perú?

Según un informe de FIFA del 2019, en el Perú solo hay 898 futbolistas y 30 clubes profesionales. Jhony Baldovino, representante legal de los Agremiados en el Perú, agrega información a esta data: “En SAFAP activos, tenemos unos 1000 aproximadamente... entre los de Primera, Segunda y jugadores libres 2020”. Si estos mil futbolistas agremiados tiene una familia básica por mantener -digamos, 4 integrantes-, llegamos a otra cifra. Si incluimos cuerpo técnico por cada club, equipo de utilería, personal administrativo, llegamos a otra cifra. Si recordamos que una industria se mueve alrededor -marketing, marcas, servicios, a otra. Carlos Felipe Barrientos, actual jefe comercial y de marketing de Deportivo Municipal, uno de los pocos clubes peruanos que han respetado todos los contratos vigentes 2020, dice: “Quien cree que el fútbol es solo una pelota no ha entendido bien esto. El fútbol moviliza como ninguna otra actividad. Activa. Crece. Educa”.

Ese fútbol, señores, va a volver.

