Los dibujos son azules. Fueron hechos con la tinta del lapicero que Renso Gonzáles guardó rápidamente entre las cosas que llevó al centro de aislamiento, en la Villa Panamericana de Villa el Salvador. Es dibujante desde que tiene memoria, su modo de entender la vida y de andar por este mundo es dibujándolo todo: desconocidos con los que debe compartir el mismo espacio; enfermos como él, quizá más solos y preocupados, a los que oye sollozar y toser; la comida de la mañana, la de la noche; todo lo que su vista alcanza a ver desde una alta ventana, lejos de todo. Incluso las conversaciones de otros pacientes, la angustia detrás de las puertas, el apuro de los médicos y enfermeras en los pasadizos. Y su propio retrato convaleciente.

En una situación normal, Renso habría cargado con sus materiales -papeles, lápices-; él no es cualquier dibujante. “Siempre dibujo a mano. Ilustración tradicional”, nos dice con pocas palabras. Pero esta no era una situación normal. El lunes 18 de enero sintió todos los malestares del virus: dolor de espalda, de riñones, de garganta (le costaba hablar), tenía demasiada tos y falta de apetito. “Estuvimos cinco días en casa, pero ya no nos podíamos atender. Contagié a mi madre y no nos bastábamos los dos”. El historietista, jefe de tienda de la librería Arcadia Mediática, de Miraflores, no empacó sus tintas ni borradores, solo una libreta de 9 por 13 centímetros y un par de lapiceros. “Solo llevé una libreta donde dibujaba cosas que se me venían a la mente, y unos lapiceros para apuntar datos de médicos o indicaciones de las enfermeras”.

Con “la mente en otro lado”, pudo observar detalles y plasmarlos en la pequeña libreta de bolsillo. El resultado es el testimonio de quince días de encierro, peleando contra la enfermedad y el miedo a la muerte. “Hay incertidumbre, y también es un proceso doloroso. Entran pacientes, solos, o familias enteras, grandes y pequeñas, a instalarse. Hay pacientes a los que no se les va la tos por dos semanas... Es triste”, nos describe. A pesar de todo, recuerda con alivio la buena atención recibida en la Villa. “Se están habilitando nuevos espacios para pacientes críticos. Hay esperanzas para poder actuar de inmediato antes de que el virus siga avanzando”.

Actualmente Renso está rehaciendo y afinando unos apuntes sobre el tema, que publicará pronto. Aquí, una muestra de este excepcional testimonio de su paso como paciente covid en la Villa Panamericana.

Renso y su madre estuvieron enfermos en su casa cinco días, hasta que ya no podían atenderse por sí mismos. Por gestiones de su hermano Amadeo, también un reconocido dibujante, se internaron en la Villa Panamericana.

Desde su ventana en el piso doce de una de las torres de la Villa Panamericana, Renso podía ver las minúsculas casas de un cerro de Villa el Salvador. El historietista empezaba el día temprano y registraba todo con dibujos en su libreta.

Un paciente de la cama 1204 le llamaba la atención, tenía un aire al escritor Julio Ramón Ribeyro. Compartían habitación, entablaron una buena relación, aunque el retratado era un hombre ensimismado.

Renso trataba de darse ánimos, de no desmoronarse. Sus dibujos contienen mensajes en ese sentido. Llevar el registro de los días y relatar con bocetos cualquier detalle a su alrededor, le ayudó en momentos de desesperación.

Renso suele incluir reflexiones e incluso diálogos en sus apuntes. Es observador de muchos detalles a su alrededor, desde sonidos hasta sollozos y estados de ánimo, que refleja en la libreta cada día.

Son especialmente expresivos los rostros de otros pacientes con los que Renso compartía espacio dentro de la Villa. Los retratos incluyen datos de sus vidas y partes de conversaciones en los interminables días de confinamiento.

En algunos apuntes con lapicero, Renso transmite su desesperación e incertidumbre. No supo durante muchos días nada sobre su madre. Se observa aquí algunos de los implementos de higiene y comida, sobre una mesa.

El dibujante registró incluso sueños y pesadillas recurrentes en los días de aislamiento y enfermedad. Este, con un perro y una mujer, se repite constantemente.

Autorretrato de Renso, a la espera de ser dado de alta. Estuvo 15 días en la Villa Panamericana. Se recuperó del todo durante otros 15 días en su casa. Actualmente perfecciona algunos de estos dibujos -y otros que hizo el año pasado, a color, por las calles de Lima en cuarentena- y piensa publicarlos.

Los días se sucedían sin tener mucho que hacer, solo esperar.

Autorretrato, pocos días antes de ser dado de alta.





