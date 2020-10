Desde sus inicios Pixed, el emprendimiento social que se dedica a la investigación y desarrollo de prótesis de extremidades superiores y gracias a la tecnología 3D puede ofrecer estos dispositivos 70% más económicos a comparación del mercado actual, ha trabajado para que la inclusión de las personas con discapacidad sea cada vez mayor en la sociedad. La concientización ha podido lograse (labor que hasta ahora se sigue haciendo) mediante distintos eventos, charlas y ayuda psicológica a gran cantidad de personas.

Este año, el proyecto liderado por el ingeniero piurano Ricardo Rodríguez Torres, ha convocado -a puertas del Día Nacional de la Persona con Discapacidad. al público y a instituciones a participar del Inclufest; un festival virtual que busca promover la inclusión de las personas con discapacidad y mostrar distintas iniciativas a nivel nacional que luchan día a día por hacer del Perú un país más inclusivo.

El Inclufest, que se realizará del 12 al 23 de octubre, busca afianzar la inclusión mediante charlas, conversatorios y otras actividades. “El festival dará un recorrido y explicación de las barreras (personal, familiar y social), todo desde el punto de vista de distintos expositores expertos en temas de inclusión y discapacidad”, adelantan. La Sociedad Peruana de Síndrome de Down, Capaz, Sin frenos, Bent but not broken y deportistas como Pedro Pablo de Vinatea se han sumado al avento.

Se realizarán diversas actividades en vivo vía la página de Facebook de Pixed Corp, donde darán a conocer iniciativas que promueven la inclusión en nuestro país, desde el ámbito educativo, deportivo, artístico, tecnológico, entre otros. Para más informació, visite https://www.facebook.com/PIXEDCORP.

VIDEO RELACIONADO

La lucha de las personas con discapacidad en tiempos de pandemia