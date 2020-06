1.- Renato Cisneros, escritor y periodista

Lo peor: las semanas en que aquí en España morían casi 1000 personas por día, mientras mi esposa trabajaba en el hospital. Lo mejor: Ver El Mago de Oz con mi hija, a pedido suyo, unas 174 veces.

2.- Cecilia Tait, deportista y empresaria

El Mejor: cuando mi hija menor ingreso a Stanford. Peor: cuando no pude viajar para estar con ella.

3.- Hugo Coya, periodista y gerente en Del Barrio Producciones

Difícil encontrar algo bueno en medio de una desgracia, menos cuando tengo amigos, colegas, conocidos que han muerto en esta pandemia. Lo peor es ver a tantos peruanos obligados a escoger entre morir de hambre o morir por el coronavirus.

4.- Maricarmen Marín. Cantante y conductora

Lo mejor fue tener tiempo para replantear cosas y construir un nuevo hogar. Lo peor ha sido saber que se conoce poco las necesidades básicas de la mayoría de peruanos.

5.- James Berckemeyer, cocinero

No sé si es lo peor, pero sí hubo mucha incertidumbre y cambios constantes. Sobre todo cuando se alargó la primera parte de la cuarentena. Lo que sí puedo decir es que lo mejor ha sido poder trabajar finalmente; tenemos muchas familias que dependen de nosotros y el poder continuar ha sido una bendición.

6.- Sofía Mulanovich, campeona mundial de Surf

Lo mejor de mi cuarentena ha sido el nacimiento de mi primer hijo. Lo peor, no poder meterme al mar en mucho tiempo.

7.- Santiago Roncagliolo, escritor

Lo mejor: he preparado platos (y cocteles) como un profesional. Lo peor: ha habido momentos en que en casa ya estábamos todos hartos unos de otros.

8.- Gianfranco Brero, actor

Los mejores momentos (no uno, sino varios), son el tiempo que he dedicado a la cocina ya disfrutar de lo hecho en casa, y también el hecho de aprender a salir adelante en una circunstancia de crisis. Lo malo es la distancia social y la imposibilidad de ver a mi madre (la actriz Élide Brero, 97 años) por miedo al contagio.

9.- Morgana Vargas Llosa, fotógrafa

Lo mejor: tener el privilegio de estar sanos, juntos y seguros con mi mamá, esposo e hijas. Lo peor, tener que cancelar mis 3 trabajos de fotografía este año y haber cancelado todos los planes de viaje para estar con el resto de mi familia (papá, hermanos, sobrinos) y no saber cuándo nos volveremos a ver.

10.- Elmer Huerta, médico

Mejor momento: muchísimo más tiempo para comunicar mensajes educativos sobre la pandemia para el público peruano e hispanohablante en EEUU y América Latina... El peor momento: No haber podido todavía ver a mis pacientes en el nuevo Preventorio de la Universidad George Washington.

11.- Juliana Oxenford, periodista

Lo mejor de la cuarentena, poder formar parte de la cobertura de la pandemia y salir en vivo y en directo con la entrevistas en programa diario. Lo peor: ansiedad, vómitos y nauseas de los primeros meses de embarazo.

12.- Juan Acevedo, historietista

Mejores momentos: las conversaciones con mis hijos Gabriel (en la casa) y Juan Francisco (por teléfono); relanzar mi tira del Cuy por Facebook, una diaria durante toda la cuarentena y hasta ahora, ¡no puedo parar! El peor: cuando me quedé solo y ver que por más que barría, limpiaba, lavaba, cocinaba... La casa se me venía encima y no podía trabajar.

13.- Jaime Chincha, periodista

EN LO PERSONAL. Lo mejor: mi esposa Andrea y yo en la terraza, abrazados, solos, de noche y un vino. Lo peor: no haber podido ver y estar con mi hija Marcela en 96 días. Lo mejor, también, al final, fue verla y estar con ella un día entero. EN EL TRABAJO. Lo mejor: poder dar tranquilidad y datos sobre el bono y los anuncios del gobierno, a los oyentes que llamaron a la radio. Lo peor: un cansancio mental provocado por la pandemia que se fue acumulando por 95días; afortunadamente, ese día pude descansar dos días.

14.- Andrés Edery, dibujante

Peor: luego de un mes, mi hija de un año con su abrigo en la mano señalándome la puerta. Mejor: cuando salimos todos juntos a pasear por primera vez.

15.- Natalia Málaga, subcampeona mundial de vóley

Lo mejor fue que compartí muchas cosas con mi hija. Hice mantenimiento a mi casa también. Lo peor fue no poder estar con mis hermanos y amigos o ir a entrenamientos en la cancha.

16.- Vania Masías, bailarina y directora de la escuela D1

Lo mejor: estar con mi familia y gozarme los todos los días. Ser testigo de la re invención, compromiso y resiliencia de mi equipo con D1. Lo peor: la muerte de una persona muy querida.

17.- Rosana Cueva, periodista

Mejor: Los primeros días en familia cocinando, viendo películas juntos. Peor: Dolorosos diría yo: Pedidos desesperados de conocidos para ayudarlos a conseguir una cama u oxígeno. Y no poder hacerlo.

18.- Gustavo Rodríguez, escritor

Lo mejor ha sido, para mí, haber aprendido a cocinar y a transmitirles amor a mis hijas de una nueva manera. Lo peor viene siendo la imposibilidad de visitar a mi madre: abrazos imposibles que nunca me serán compensados.

19.- Ricardo Morán, productor y conductor de TV

Lo mejor fue el tiempo para estar permanentemente al lado de mis hijos y verlos aprender cosas nuevas, como caminar, por ejemplo. Lo peor de la cuarentena es que nos ha demostrado las grandes brechas que existen entre los peruanos. Esperemos que verlas nos haga mejorar.

20.- Teresina Muñoz Nájar, escritora y periodista

Son varios momentos mejores: dormir de un tirón, conversar con mis tres hermanas a la vez, seguir trabajando... El peor: el día que perdí a mi querido Lucho Repetto.

21.- Regina Alcover, actriz

Lo mejor: ser madre, abuela y amiga “cibernética”. Lo peor: no haber podido estar en el nacimiento de mi nieta.

22.- Mauricio Fernandini, periodista

Turtupilines, gavilanes, loros, botones de oro y otras especies fueron los dueños de la ciudad. Un verdadero privilegio sentir por primera vez que vivo en el tercer país del mundo con mayor variedad de aves. Lo más triste para mí ha sido perder a Luis Repetto Málaga, un entrañable amigo, y a miles de peruanos.

23.- Anuska Buenaluke, periodista

Mi peor momento ha sido ser consciente de que si algo le pasaba a mi familia en España, ellos no podían venir a mi rescate ni yo ir para allá. Es decir, ser una extranjera sin boletos de ida y vuelta. Y mi mejor momento, la verdad es que me es muy difícil de encontrar. Quizás algo tan tonto como lo que vi ayer desde mi ventana. Hubo un choque entre un coche y una moto. Automáticamente la mujer del coche bajó ayudar al motociclista, al momento, otro motorizado también paró para ayudar. No mantenían los dos metros y no les importó. Se trataba de ayudar. Eso me hace seguir creyendo en la humanidad.

24.- Osvaldo Cattone, director y productor teatral

Lo mejor: poner mi casa en orden y terminar mi autobiografía. Lo peor: ver las noticias y no poder hacer nada por los que sufren.

25.- Rosa Ávalos-Warren, ingeniera aeroespacial de la NASA

Lo mejor fue revitalizar el tiempo en familia y poder gozar de las etapas de desarrollo de mi bebé. Lo peor fue y continúa siendo no tener la oportunidad de abrazar a mis demás seres queridos.

26.- Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la PUCP

Lo mejor: almorzar todos los días con mi familia, como lo hice yo de niño. Lo peor: la abolición de las ocho horas de trabajo y no poder distinguir lunes de domingo.

27.- Lorena Salmón, periodista y escritora

Lo mejor fue haber hecho deporte todos los días y descubrirme como cocinera funcional. Lo peor fue no poder abrazar a los que quiero o ver a mis papás con la frecuencia que lo hacía.

28.- Melissa Peschiera, periodista

Lo mejor fue poder dar gracias por tener trabajo y saber que con seguridad recibiría un sueldo a fin de mes. Lo peor, saber que miles, o peor aún, millones de peruanos, no lo tendrán.

29.- Miguel Barreda, productor y director de cine

Buenos momentos ha habido varios. Uno de ellos podría ser cuando logré hacer un plato que no había intentado antes y me salió bien: pastel de papa relleno de puerro y cebolla, sopa de apio, estofado de res en salsa de algarro-vino. El peor seguramente el 19 de marzo, cuando iba a estrenarse el largometraje La Cantera y no pudo ser.

30.- Mathias Brivio, conductor de TV

Lo mejor ha sido almorzar con mi familia casi todos los días. Lo peor ha sido no dar besos y abrazos a nadie que no sea de mi núcleo familiar.

31.- Lucho Cáceres, actor

Lo mejor de la cuarentena fue estar con más tiempo con mis perros. Lo peor de la cuarentena fue no ser parte de una ficción y estar todo el tiempo en el mundo real.

32.- Wendy Ramos, actriz

Lo mejor es que ha sido un curso intensivo de creatividad, flexibilidad, trabajo en equipo, desapego y aceptación. Lo peor de la cuarentena: los peruanos que hoy nos faltan.

33.-. Rebeca Escribens, conductora de TV y actriz

Lo mejor fue la gran oportunidad para bajar el ritmo acelerado que demandaba mi vida. Lo peor fue extrañarlo.

34.- Armando Machuca, actor, comediante y docente

Lo mejor ha sido redescubrir una vocación dando un tiempo a cosas importantes y no urgentes. Además de comer panetón en mayo. Lo peor es ver seres queridos perder seres queridos y que hayan podido despedirse bien de ellos.

35.- Patricia Salinas, periodista

Lo mejor fue comprobar que, aún en la peor situación, el peruano de a pie sigue siendo solidario. Lo peor fue comprobar que, aún en la peor situación, los grandes grupos de poder siguen aprovechándose de la necesidad y la desgracia ajena.

36.- Wendy Sulca, cantante

Lo mejor fue estar más tiempo con mi familia y compartir con ellos. Lo peor es no poder socializar con mis amigos, ni poder estar arriba de un escenario.

37.- Jean Pierre Magnet, músico

Lo mejor: tiempo para crear nueva música. Lo peor: no ver a mis hijos y saber que hay sufrimiento.

38.- Fiorella Rodríguez, conductora de TV y actriz

Lo mejor ha sido valorar la cotidianidad y lo peor ha sido no poder besar a mi madre.

39.- Verónica Linares, periodista

Lo mejor: ponerle pausa a mi rutina y replantear prioridades. Lo peor: no estar con toda mi familia y ver tanto sufrimiento.

40.- Carla Harada, periodista

Lo mejor de la cuarentena fue que me permitió conocer y valorar a mi pareja disfrutando de momentos sencillos de la vida. Y lo peor fue que a través del pasar de la cuarentena la incertidumbre nos enfermó a uno de ansiedad y al otro estrés.

41.- Javiera Arnillas, activista, actriz y modelo trans

Lo mejor de la cuarentena fue poder tener tiempo para reflexionar y sanar física y emocionalmente. Lo peor fue no poder ver a mis amigos después de mucho tiempo.

42.- Nicolaza, personaje de televisión

Lo mejor: aprender a hacer queque de zanahoria. Lo peor: no poder ir al teatro.

43.- Roger Loayza, diseñador

Lo peor de la cuarentena fue estar yo solo a la hora de enterrar a mi papá. Entre lo mejor de la cuarentena está el conmovedor despliegue de afecto y preocupación de mis amigos desde todas partes del mundo por lo que le pasó a mi papá. Luego, mi querido Oliver, el perro que rescaté de la calle hace casi cuatro años.

44.- Antonia del Solar, conductora de TV

Lo mejor para mí ha sido darle la vuelta a un proyecto que tengo en mente hace tiempo sobre encontrar nuestra mejor versión. Tenía pensado algo grande, pero dadas las circunstancias tuve que replantarlo y salió incluso mejor que al comienzo. Lo peor fue la incertidumbre: soy una control freak, por lo que no tener respuestas me pone en extremo ansiosa. Puedo decir que lo estoy controlando.

45.- Elena Santos, cocinera

Lo peor de la cuarentena es no haber tenido un contacto físico con las personas que quiero y no poder darle un abrazo a esa gente que ves después de tanto tiempo. Yo la pasé sola con mis perros y lo mejor de esto ha sido aprender a cuidarme y quererme más, a valorar la vida. Emprendí una vida más saludable gracias a la cuarentena: desterré las gaseosas de mi vida, ¡un record de records!

46.- José del Castillo, cocinero

Lo mejor ha sido compartir más tiempo con mi familia; conocer y sentir que a pesar de las adversidades la solidaridad es cada día más notoria. Lo peor ha sido que, a pesar haber hecho de todo para evitar un impacto muy grande, igual tuvimos que prescindir de personas de nuestros equipos y cerrar algunos locales.

47.- Víctor Caballero, escritor y youtuber (Diario de Curwen)

Mi mejor momento: pasar seis horas por Zoom con una chica que me gusta. El peor: los días en los que siento que esto no terminará.

48.- Yirko Sivirich, diseñador

Lo peor ha sido cerrar mis tres tiendas, donde había invertido mucho dinero. Es una gran pena, pero el lado bueno ha sido que pude compartir más tiempo con mi familia. He tenido a mi madre en casa –ella vive en Ica– y he estado mucho con mi esposo.

48.- María José Osorio, escritora y guionista

Lo peor ha sido la ansiedad. Por el futuro, por la salud, por el país, por no estar siendo más productiva, no estar “aprovechando” más el tiempo. Lo mejor han sido los mensajes de las personas que vieron ‘Amigas del cole’ –la obra por zoom que escribí durante la cuarentena- y les dio un respiro, las hizo reír y las acercó al teatro de nuevo. Incluyo también acá las maravillosas conversaciones con las actrices que ahora considero mis amigas.

49.- Angie Schlegel, diseñadora

Creo que lo peor ha sido la incertidumbre, tener que decirle a mi equipo que tenía que congelar la empresa y que mi esposo se quede sin trabajo. Lo mejor ha sido pasar tiempo con Vicente, mi hijo, y hacerlo juntos como familia ya que mi esposo antes solo lo veía en las mañanas y en las noches. Darnos cuenta también que no necesitamos tanto para ser felices ha sido lo más importante.

50.- Rocío Oyanguren, cocinera e influencer

Lo peor ha sido no poder ver ni a mi mamá ni a mi hermana, quien es mi mejor amiga y confidente. Y lo mejor, haber tenido la posibilidad de disfrutar los momentos más tiernos de mis hijos, que me los estaba perdiendo por el trabajo. Además, pude conectarme a tiempo completo con la cocina, que es mi gran pasión.

51.- María José Rodríguez Larraín, artista plástica

Lo mejor: sentir que por fin el mundo haya hecho una PAUSA. Lo peor: no poder estar con mi hermano Gonzalo, a quien quiero demasiado e iba a venir a visitarnos dos meses a Perú.

52.- Carlos Palma, comediante y conductor de TV

Los mejor: poder pasar 2 meses en cuarentena con mis papas, mi esposa y mi perrito. Lo peor: dejar de pararme en un escenario por tanto tiempo.

53.- Lorena Álvarez, periodista y escritora

Lo mejor de la cuarentena ha sido poder revalorar quienes son esas personas valiosas de nuestra vida. Relaciones y sentimientos que trascienden la distancia física. Mi peor momento en la cuarentena fue al inicio acompañando a mi hijo en sus clases virtuales. Es un nuevo rol que me tocó asumir y ha sido un proceso para ambos de paciencia, diálogo y amor.

54.- Hugo Ñopo, investigador de GRADE

Lo mejor: preparar casi 100 desayunos, meriendas, almuerzos y cenas en casa. Lo peor: soy un privilegiado. Aún lo peor que me haya pasado es incomparable con lo que pasan otros en su día a día.

55.- Jerónimo Pimentel, escritor y editor

El mejor ocurre todos los días: puedo almorzar en casa con mi familia. El peor ocurre todos los días también: el deterioro del mercado editorial en el Perú.

56.- Alejandra Chávez, fitness coach e influencer

Lo mejor: tener salud y estar junto a mi esposo y mi perrita que me alegran los días. Lo peor: tener que aplazar algunos planes con mi empresa y dejar de ver a mis amigos.

57.- Cristina Vallarino, enóloga

Lo mejor, aprender a compartir todas las tareas de mi casa con mi esposo. Y lo lindo de pasar más tiempo con él. Lo peor, creo que como todo el mundo, se quedaron tantos planes sin realizar.

58.- Jesús Alzamora, conductor de TV

Lo mejor: Además de las cosas importantes: (salud, amor, etc.) ver “The Last Dance”. Lo peor: Además de las cosas importantes: (no ver a mi familia, las noticias, las pérdidas) no poder jugar fútbol.

59.- Pedro Ortiz Bisso, periodista

Lo peor lo tengo claro: vivir con miedo. No saber si esa llamada a cualquier hora del día o ese mensaje por whatsapp es de alguien querido buscando ayuda, ahogándose o pidiendo que lo lleven a un hospital. ¿Lo mejor? La cuarentena ha salvado vidas. Ayudó a prepararnos un poco mejor ante la inmensa necesidad que se anunciaba. Aunque el tamaño del desastre y del dolor ha sido inimaginable, ayudó mucho en un primer momento. Luego se manejó mal y contribuyó a acelerar el colapso.

60.- Jorge Alva, médico de la FPF

Lo mejor fue que el aislamiento me permitió gozar de la familia 24 horas diarias, lo que no podía hacer por el trabajo. Lo peor es la crisis sanitaria y económica que afectó a miles de Peruanos en todos sus estatus y con finales dramáticos.

61.- Mabela Martínez, conductora de TV

Lo mejor: tomar al tiempo por las astas y saborearlo segundo a segundo, conversando, riendo, amasando, estudiando y creando, en el abril más azul que he visto. Tiempo en familia y tiempo para mí. Lo peor: ver el sufrimiento cerca y lejos de mi entorno y sentirme absolutamente impotente.

62.- Carola Román, periodista

Lo mejor: aprender a valorar la convivencia en familia y ser más tolerante y solidaria con las labores de casa. Lo peor: se canceló mi participación en un programa sobre los Juegos Olímpicos de Tokio… porque por esta difícil situación los JJOO fueron postergados hasta el 2021.

63.- Carlos Bejarano, periodista

Lo bueno: soy de los afortunados que trabaja en casa. No hay noticias de familiares con Covid-19. Lo malo: La pandemia ha sido una nueva oportunidad para golpearnos en la cara con este país desigual e injusto que hace 200 años somos.

64.- Fiorella Pennano, actriz

Lo mejor: el silencio y paz en las calles sin tráfico ni violencia. Lo peor: ver en las noticias tanto dolor y sufrimiento y no poder hacer mucho al respecto.

65.- Adrián Galarcep, productor artístico de Los Productores

Lo mejor que me pasó: aprendí a preparar keke de plátano y despertar en mi hijo mayor el interés por la cocina. Lo peor que me pasó: perdí a algunas personas que nos obligaron a poner esta pandemia en perspectiva.

66.- Alexandra Grande, karateca

Lo mejor: Tener tiempo de estar con la familia. Nunca había estado así: desayunando, almorzando y cenando todos juntos. Lo peor: Me quitó un porcentaje de mí a la dedicación de mi deporte.

67.- Mateo Garrido Lecca, locutor radial

Lo mejor: estoy creando nuevos shows. Lo peor: ya no sé qué más ponerle a mi sopa ramen.

68.- Sebastián Monteghirfo, actor

Lo bueno: poder estar a cargo de los cursos de mi hijo mayor (Tiziano (8)) y que mejore en sus notas. Lo malo: quedarme sin gas un sábado a las 6pm.

69.- Erik Elera, actor y cantante

Lo peor: haberme separado de mis hermanos, mi familia y amistades. El no poder estar con ellos. Lo mejor: poder compartir más tiempo con mis hijos, con mi esposa y aprender a vivir con lo necesario.

70.- Ximena Galiano, comunicadora

Lo mejor: estar con mis papás, mi hermano y mis perros. Antes el trabajo no me permitía estar tan presente, los extrañaba mucho. Lo peor: no tener la posibilidad de visitar a mis abuelos. Solía aplazar eso pensando que podría hacerlo después y ahora no tengo la oportunidad, los extraño mucho y necesito de sus conversaciones y compañía.

71.- Carolina Denegri, productora de cine

Lo mejor: la posibilidad de estar más tiempo conmigo misma. Lo peor: tener que usar la computadora para todo: trabajar, estudiar, conversar con mi amigos

72.- Naysha Montes, cantante y multiinstrumentista

Lo mejor: Encontrar mucha inspiración para idear nuevas canciones y tiempo para conocer y analizar más la música del Perú. Lo peor: Estar lejos de los conciertos en vivo y los escenarios, así como de amigos y colegas que aprecio mucho.

73.- Alec Marambio, músico

Lo peor fue que no podía ver a mis padres y unos familiares que están mal de salud, por seguridad. Lo mejor fue tener un poco más de tiempo para mis proyectos y también he estado aprendiendo a cocinar algunos platos con ayuda de mi mamá y de amigos que me siguen por las redes sociales Ya sé preparar un rico arroz con pollo, ja, ja, ja.

74.- Mia Mont, cantante

Lo mejor: Volver a conectarme conmigo misma y sacar cosas positivas de una situación negativa. Lo peor: Al inicio la ansiedad de aceptar que algunos proyecto se iban a retrasar.

75.- Tayta Bird (Edwin Carrasco Zedano), músico de folclore futurista

Lo mejor: ver a mi familia unida, dejando de lado las rencillas. Lo peor: haberme alejado de mi tierra, Apurímac, que hasta ahora ni siquiera puedo ir y para poder entrar es muy complicado por los protocolos.

76.- Andrés Chávez Alcorta, artista plástico

Lo mejor: aprendí a dejar de quejarme tanto, valorar más a mis amigos y a mis plantas. Lo peor: Me generó ansiedad la coyuntura e incertidumbre que vivimos; además de tener que posponer mi expo y obra que tanto había estado preparando.

77.- Miguel Villegas, periodista

Lo mejor: el redescubimiento de mi casa. No sabía que aquí adentro había tanto calor, tantos recuerdos, tantos cajones por abrir. Lo peor: intuir que la nueva normalidad va a ser peor que la vieja.

78.- Inés Melchor, fondista:

Lo mejor ha sido disfrutar esta cuarentena con la familia. Ha sabido ese momento también para aprender a apreciar nuestra libertad. Lo peor ha sido ver como algunas personas y conocidos pierden a sus familiares.

79.- Mauricio Mesones, cantante y compositor.

Lo que mas me ha gustado es haber estado junto a mi familia, ya que por mi trabajo a veces no puedo estar o llego muy tarde. Me ha gustado la capacidad de mi banda para poder grabar a la distancia. Hemos grabado una canción por mes.

Lo peor: no haber podido trabajar, no ver a mi familia. Me duele mucho ver la situación de tanta gente que no puede trabajar.

80.- LaLá, cantante y compositora

Lo mejor de la cuarentena fue darnos cuenta en casa de que somos más felices con lo indispensable. Lo peor es que esa conclusión no llega a los que más tienen que, no solo nunca se satisfacen, sino que siempre quieren más.

81.- Pamela Rodríguez, cantante y compositora

De la ventana para afuera la cuarentena ha sido una herida abierta. De la ventana para adentro he sentido alivio. Todo paró y no sabía cuánto mi alma necesitaba suspender el mundo de afuera para viajar adentro. Encontré canciones, nuevos textos y una buena reparación.

82.- Jhoel Herrera, futbolista

Lo mejor es que he descubierto que a lado mío viven unas personas que dicen ser mi familia [ríe]. Lo mejor ha sido reconectar con ellos. Lo peor: no he podido abrazar a mi papá ni a mi mamá, ni a mis hermanos.