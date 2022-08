Hace mucho que no se ve en pantallas o escenarios peruanos a un grupo infantil que entretenga y mueva multitudes. Décadas atrás existieron Parchís (con sus respectivas versiones: la española y la argentina) o Timbiriche, agrupaciones que dejaron en la memoria colectiva canciones y coreografías que escuchan y bailan hasta hoy las generaciones que nacieron en los años 80. Hubo, sí, programas infantiles memorables como Hola Yola, Nubeluz o Karina (o María Pía) y Timoteo, pero siempre conducidos por animadoras, no por niños y niñas. Eso hasta ahora. Como no podía ser de otra forma, YouTube es la plataforma que acaba de ver nacer a un conjunto nacional que en solo siete semanas ha conseguido más de 18 millones de reproducciones con nueve videos musicales, los cuales están siendo consumidos también desde México, España y Estados Unidos. Su nombre es Chiki Toonz.

Los integrantes –ataviados con colores en la ropa como en los viejos tiempos– son cinco talentosos chicos y chicas de 12 años que, a pesar de su corta edad, poseen una importante experiencia en el canto, el baile y la actuación tanto aquí como en el extranjero. Ellos son Oliver Tshucdi, Catalina Parra, Mariano Ramírez, Thaís Patiño e Ivanna Bernal.

MIRA TAMBIÉN: Los agricultores de Apurímac que aplican saberes ancestrales para prevenir una crisis alimentaria

“Tras la pandemia pensamos que sería genial crear contenidos para niños hechos por niños. De ahí parte la idea. Hay un mercado amplio porque están los chicos de 0 a 6 años que consumen mucho YouTube supervisados por sus padres, pero también los de 7 a 12 años que empiezan a verlos como referentes, como pares a imitar. Por eso nos estamos esforzando por compartir contenido de calidad y con mensaje positivo”, cuenta María Pía Ibárcena, mánager del grupo.

Oliver explica: “Es increíble ver cómo se arma y crece el proyecto. Comenzamos practicando coreografías y canciones, luego fue genial grabar los videos en un estudio croma, para después verlos editados y colgados en nuestro canal. Otra cosa genial fue nuestra primera presentación en vivo en el Mega Plaza, hace poco. La emoción de los niños en vivo fue una experiencia muy bonita”.

La primera presentación en vivo del grupo fue el 3 de julio pasado en el Mega Plaza, de independencia.

“Es lo máximo cuando nos mandan videos de bebes o niños bailando nuestras canciones. Nos emociona tanto como estar entre nosotros grabando tik toks y jugando”, narra Catalina; mientras que Mariano apunta: “Somos como una familia. Todos nos apoyamos y nos emocionamos por cada logro”. A Ivanna, en tanto, la experiencia le está “enseñando a ser responsable y organizada para no descuidar el colegio” y a Thaís que “¡presentarse en vivo es algo que estaría bueno hacer por mucho tiempo!”.

Lo cierto es que ChiKi Toonz se encuentra ahora en una primera fase. La siguiente será cantar su propio repertorio (hoy se abocan a canciones infantiles tradicionales) y ver la posibilidad de saltar a la televisión. “Pronto en el canal habrá más contenido, como juegos, sketchs, tutoriales, pruebas de juguetes. Quisiéramos posicionarnos tanto en Internet como en la TV para llegar a la mayor cantidad de público posible. Ya hay gente de otros países interesada en el proyecto”, culmina Ibárcena. Esto recién está empezando. //

Los primeros ‘chiquifamosos’

Existió un primer grupo llamado ‘Chiquitoons’ en 1998. Ellos conducían un programa infantil en Frecuencia Latina que también pasaba dibujos animados. De este formaron parte los hoy actores Sergio Gjurinovic y Juan Carlos Rey de Castro.