El mundo vive una pandemia de pesadilla por un virus que ha causado la muerte de millones así como el colapso del orden social. La única esperanza de la humanidad reside en hallar una vacuna gracias a la única persona inmune descubierta. Ella se llama Ellie, tiene 14 años y debe ser transportada a un lugar seguro por Joel, un contrabandista huraño que perdió a una hija de la misma edad que la menor. Cuando la productora Naughty Dog y Playstation presentaron The Last of Us en junio del 2013 con esta premisa, poco sabíamos entonces de virus mortales, de epidemias y zonas de cuarentena de las que el videojuego de Neil Druckmann nos habla con profusión, así como de otros tópicos como la soledad y los afectos esquivos. Sabíamos poco o lo habíamos olvidado. Su historia cerraba de una manera tan perfecta que encontró su forma natural de convivir con otros recuerdos gratos de la memoria. Lo que sucede siempre con los clásicos.

De ahí la excitación de esta semana con el lanzamiento de The Last of Us, part II, la secuela más esperada de esta generación de consolas, que fue publicada este viernes 19 de junio. “Mi esposa me ha dicho que me lo va a regalar por el Día del Padre y espero jugarlo ese día”, dice Lucho Quequezana, músico y gamer casual que viene de la generación del Atari, de las Commodore, en donde la mecánica de los juegos era simple: cumplir misiones y ganar puntos.

“Cuando me topé con The Last of Us recuerdo que me cambió todo. Más que un juego, parecía una película, con un guion increíble, un soundtrack espectacular [del oscarizado Gustavo Santaolalla], una fotografía maravillosa. Algo especial del juego es que no sientes que eres un avatar. Cuando lo juegas, no eres Joel o Ellie [los protagonistas], sientes que los acompañas y esa sensación es indescriptible”.

Lucho Quequeza, en su moderno estudio Cabina Libre, ideal para grabar conciertos tipo streaming. El músico es fan de la Playstation 4 y del juego The Last of Us.

Otra fanática que cuenta las horas para jugarlo es Antonella Aservi, la conductora del programa Huella digital. “La historia de The Last of Us es única. Yo hice una transmisión del juego hace un tiempo y no te miento: habré llorado unas cinco veces en algunas partes porque las escenas son tan fuertes, esos diálogos de Joel a Ellie y toda su historia, porque el drama es que él trata de no encariñarse con ella. Es un juego sobre relaciones humanas”

Antonella Aservi, conductora de Huella Digital, ha llorado jugando The Last of Us. Actualmente ahorra para comprarse una Playstation 5, que saldrá a la venta a fines de año. (Crédito de foto: Fernando Criollo).

The Last of Us, part II viene precedida de los mejores comentarios. Para The Washington Post, el nuevo título de Playstation 4 y Naughty Dog es la demostración de “cómo un videojuego puede amarrar una jugabilidad deslumbrante con una hermosa narración ambiental de complejidad moral”. La saga de Ellie, esta vez ya adulta y buscando venganza, ha sido descrita por un medio como The Guardian, así: “El tipo de trabajo desafiante e innovador que se presenta solo dos o tres veces por década”. Hay que añadir que una serie de televisión basada en la historia está en camino, producida por HBO y los responsables de la premiada serie Chernobyl,

GUERRA DE CONSOLAS

Otra noticia que sonó fuerte esta semana fue la comentada presentación de la Playstation 5 (PS5), la nueva consola de Sony que reemplazará a su estándar actual, la PS4. El debate viene servido porque su mayor rival, la XBOX de Microsoft, presentará también este año su nueva consola, Xbox One Series X, lo que revive un enfrentamiento antiguo entre ambas estaciones de videojuegos y las comunidades que las apoyan.

Como se recuerda, Playstation y XBOX tienen una animosidad histórica. Antaño ambas compañías no han dudado en lanzarse dardos y burlas cuando se trata de pelear por audiencias. Se espera que para noviembre de este año, cuando salgan al mercado, la guerra se dispare. “Decir quién ganará esa guerra aún es difícil. Ambas han mostrado varias de sus cartas. A nivel técnico, objetivamente hablando, la XBOX One Series X será la más potente de su generación, tendrá más núcleos de procesamiento gráfico”, dice Phillip Chu Joy, editor en jefe de TEC.

Phillip Chu Joy es editor en jefe de TEC, el programa de tecnología de América Televisión. En la foto, con algunas de sus consolas: Un Nintendo Switch, Una Xbox One X, y una PS4 pro. (Crédito de foto: archivo personal).

El mayor cambio de esta nueva generación de consolas será el almacenamiento. “Esta vez se está apostando ya no por que estas tengan discos duros sino por unidades de estados sólidos de alta velocidad. Esta será también la última generación de consolas que soporten juegos en discos físicos. Ya hay una XBOX sin lectora de discos y la nueva PS5 tendrá una edición así, totalmente digital”.

Para Phillip, la batalla de las consolas de esta generación que se despide la ganó Playstation, que colocó 110 millones de consolas a nivel mundial vs. los 47 millones de XBOX. En defensa del honor de la consola de Microsoft sale Jerry Guevara, administrador y miembro del sintonizado Wilson Podcast. “La Xbox Series X tendrá varias armas para competir en esta guerra de consolas. Se ha anunciado que tendrá retrocompatibilidad con todas las generaciones de XBOX, lo cual quiere decir que si tienes un juego de alguna generación anterior de la consola, lo podrás jugar en la nueva, sin problemas”.

Jerry Guevara, del sintonizado Wilson Podcast, defiende los colores verdes de la consola de Microsoft. En la foto, con figuras coleccionables de los juegos "Halo" y "Gears of War". (Foto: Archivo Personal).

Otra característica que sin duda animará la competencia es el XBOX Gamepass, algo así como el “Netflix de los videojuegos”, pues te permite jugar hasta 100 títulos por una suscripción mensual de 10 dólares. “Y eso incluye Halo, Gears of War y demás juegos de Microsoft Estudios, disponibles desde el primer día que salen al mercado, sin necesidad de comprar- los”. La batalla por las consolas recién inicia. Estas son solo escaramuzas. //

