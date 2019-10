Si naces en el corazón de los Andes, Huaraz, sabes mirar ese cielo claro y ves más.

Jheison Huerta estudió Administración y Comercio en Italia pero siempre lo llamó el arte, lo tentaron las comunicaciones, la publicidad. Hasta que descubrió la astrofotografía, hacia el año 2013, y cambió su manera de trabajar y de ver el espacio bajo el que creció, cuando era un niño huaracino. ¿Qué es la astrofotografía? Digamos que es la estación final entre el arte de fotografiar y la contemplación del espacio, las galaxias, planetas y estrellas a millones de años luz. Con tecnología de punta y en determinadas zonas de cielo abierto. En el Perú se practica hace algunos años, con los muchachos de L.A.BA.SE., en Santa Eulalia. Decenas de talleres, cursos, expediciones después, un breve correo de la NASA le confirmó esta semana a Jheison que todo su esfuerzo había valido la pena.

-¡Mi primer APOD y el primero entregado a un fotógrafo en Perú!, escribió en sus redes sociales, donde sus amigos de inmediato lo abrazaron, lo quisieron, se sintieron (más) orgullosos de él.

Un APOD -me explica Guillermo Spiers, astrofotógrafo con experiencia- “es como Oscar para un actor, o el Nobel para un científico”. Emocionado, alguna vez me dio más detalles: APOD son las siglas de Astronomy Picture of the Day -imagen astronómica del día-, un sitio web subvencionado por la NASA y por la Universidad Tecnológica de Michigan y abierto a todo el mundo. Este espacio reconoce “cada día, una imagen o foto diferente del nuestro universo, con una corta explicación escrita por un astrónomo profesional”. El 22 de octubre último, Jheison Huerta recibió el premio que tanto soñaba y que por primera vez se le daba a un astrofotógrafo peruano: su postal en un sitio web de la NASA para todo el planeta.

Esta fue la explicación de la NASA sobre por qué la eligió:

Explicación: ¿Qué se refleja en el espejo más grande del mundo? Estrellas, galaxias y un planeta. Muchas de estas estrellas están confinadas al gran arco que atraviesa la imagen, un arco que es el plano central de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Dentro del arco hay otra galaxia: la vecina Gran Nube de Magallanes (LMC). Las estrellas que son visibles individualmente incluyen Antares en el extremo izquierdo y Sirius en el extremo derecho. El planeta Júpiter brilla intensamente justo debajo de Antares. La imagen presentada se compone de 15 cuadros verticales tomados consecutivamente durante diez minutos desde el Salar de Uyuni en Bolivia. El Salar de Uyuni (Salar de Uyuni) es el salar más grande de la Tierra y es tan grande y extraordinariamente plano que, después de una lluvia, puede convertirse en el espejo más grande del mundo, que abarca 130 kilómetros. Este espejo expansivo fue capturado a principios de abril reflejando cada una de las galaxias, estrellas y planetas mencionados anteriormente.

¿Por qué un APOD es para ustedes como un Óscar para un actor?

Pues es exacto lo que tú describes. Nosotros que estamos en el mundo de la fotografía astronómica esto es recibido como un Grammy o un Óscar. Para nosotros es un gran logro por lo difíciles y exigentes que son los parámetros para llegar a alcanzar un APOD.

¿Cómo te enteraste?

La NASA me mandó un correo comunicándome que mi foto estaba en evaluación y me pidieron información sobre la captura, horario y fecha.

¿Cuál es la foto que hiciste y cómo fue el proceso?

Es una panorámica de 15 fotos singulares fusionadas luego con un software para captar todo el ángulo que requiere la Vía Láctea. Desde hace 3 años vengo intentando hacer esta foto para lo cual he viajado en la temporada de lluvias al Salar de Uyuni, en Bolivia. Recién en el tercer intento logré encontrar las condiciones ideales.

¿Desde cuándo eres un astrofotógrafo?

Empecé en el año 2011 a practicar la astrofotografía de paisajes en Huaraz, donde el cielo nocturno cuenta con las condiciones ideales para esa práctica. Luego de capacitarme y aprender las técnicas fundé el grupo Astrofoto Andes en el 2014 donde comencé a dictar talleres a fotógrafos aficionados y profesionales. Ahora esta rama me ha llevado a dictar workshop en Bolivia y Colombia donde hay grupos que recién comienzan a interesarse en el tema.

¿Es muy costoso sumarse a esta experiencia?

Con el avance tecnológico de las cámaras se ha podido lograr que la práctica esté al alcance de todos. Inclusive ahora se puede capturar las estrellas y galaxias con un teléfono móvil. Y naturalmente el impacto que tienen este tipo fotos ha hecho que más personas se interesen y vengan a nuestros talleres.

¿Qué cámara o equipos usas tú?

Yo uso una cámara full frame Canon 5D Mark IV con el lente canon 16-35mm f2.8.

Después de esta foto premiada, ¿qué sueñas fotografiar?

Sueño con fotografiar un cometa o un eclipse solar en la Cordillera Blanca.