Guillermo Spiers maneja su camioneta rumbo a Santa Eulalia y está como ido, como en la Luna. Quienes lo acompañamos este fin de semana de setiembre del 2018, abrigados como si no fuera primavera e ilusionados por la promesa del viaje, intuimos: se trata de la Luna. La que se ha empañado con el polvo de la nueva Ramiro Prialé polvorienta, a medio hacer, y por las condiciones del cielo de Lima esta noche, esta madrugada, y si vamos a poder ver la Luna brillante testigo del cometa el 21p Giacobini Zinner, el paso de la Estación Espacial Internacional, una suerte de hache de 100 000 000 000 de dólares, 73m2 de longitud y 109 de ancho que orbita la tierra, investigándola, y muy pequeñito, como dibujo animado, el planeta Saturno. Sus anillos.

Spiers es administrador de profesión, hijo de padre coleccionista y desde su casa cerca al óvalo Higuereta, dos años después de ese viaje con Somos, ha fotografiado el fenómeno más espectacular de la Navidad: la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, un evento que recién volverá a repetirse hasta el 2040, según informa la NASA en su web oficial. Una experiencia que el astrónomo y matemática alemán Johannes Kepler concluyó a principios del siglo XVII como probable inspiración para la historia de la Estrella de Belén.

Como haya sido, el también astrofotógrafo peruano Guillermo Spiers subió a su azotea este lunes 21 e hizo estas imágenes. “Los 2 titanes del sistema solar en un instante que volverá a ocurrir en otros 20 años. Eventos únicos como estos, hacen que la gente valore mucho la astronomía. Fue alucinante realmente y yo lo ví”, dice.

Pensó en la Navidad. Pensó en Dios.

CREMA DE ESTRELLAS. De izquierda a derecha, La B.A.S.E.: Édgar Castro (físico), Hugo Valle (ingeniero industrial), José Calle (ingeniero agrícola), José Santiváñez, Luis Calle Rosasco (historiador), Abel Molero (administrador). Guillermo Spiers (administrador) e Ignacio Montenegro (administrador). Los prófugos del mundo.

¿Cómo lo hizo? ¿Qué instrumentos usó? ¿Cuántas personas pudieron ver este fenómeno, la conjunción de los planetas Júpiter y Saturno, desde Lima? El Comercio reporteó esto hace unos días: “Este año 2020 nos sigue sorprendiendo. Entramos a diciembre y estamos a pocas semanas de la Navidad; este mes será posible apreciar un fenómeno astronómico que no se suscitaba desde hace 800 años: la alineación de los planetas Júpiter y Saturno —evento conocido como “la gran conjunción”— que da como resultado la famosa “Estrella de Belén” de las Sagradas Escrituras. Guillermo Spiers tiene estas respuestas. La última vez que esto ocurrió este evento fue el 4 de marzo de 1226 y la próxima vez que ocurra este fenómeno astronómico será el 15 de marzo de 2080.

—¿Hace cuánto sabías de que el 21 de diciembre iba a poder verse la conjunción de Júpiter y Saturno?

—Estos inusuales eventos suelen predecirse con meses, incluso años de anticipación. Gracias a esta información, podemos preparamos con tiempo para disfrutar o fotografiar el momento de la mejor forma posible. Esta preparación implica elegir el lugar ideal de observación, donde no haya edificios, árboles o cerros que obstruyan nuestra visión del cielo. Los pronósticos del clima son muy importantes también, ya que con nubes encima, no podemos fotografiar o ver nada. Algunas personas incluso adquieren equipos, lentes y binoculares, y hasta planifican viajes a lugares privilegiados en altura, o condiciones climáticas.

—¿Estos fenómenos en el cielo pueden darse seguido?

—El cielo nocturno está lleno de acontecimientos espectaculares, algunos se pueden ver mensual o anualmente, pero existen otros; muy especiales, que ocurren una vez por siglo, ¡e incluso milenios! Hace unos meses, el cometa Neowise nos sorprendió a todos con su llegada. Mucha gente viajó para observarlo o fotografiarlo. Por desgracia, quienes no pudieron verlo, deberán esperar 6800 años a su retorno.

—¿Cómo te preparaste para este fenómeno?

—Para tomar la foto utilicé un telescopio Celestron EDGE 8 HD, el cual es soportado por una montura electrónica CGEM marca Celestron. La montura tiene como función, direccionar el telescopio hacia el objeto que uno quiera. La montura tiene un control, que te permite elegir hasta 40,000 objetos. El telescopio buscará el objeto que quieras, le apuntará de forma automática y lo seguirá por todo el tiempo que quieras.

—Alguna vez te he acompañado y he visto los equipos. Algunos parecen “solo” una cámara de fotos profesional, hasta que conoces la capacidad de los lentes.

—La cámara que usé es especial para astrofotografía, se trata de la ZWO ASI, modelo 071 MC. Estas cámaras se acoplan al telescopio, y te permiten ver en tiempo real, lo que el telescopio logra “ver”. Incluso, sí: hay adaptadores que te permiten acoplar tu cámara personal, ¡e incluso tu celular al telescopio! Imagina transmitir un planeta en vivo desde tu teléfono. Sumado a lo anterior, usé un lente Barlow Luminos, que multiplica por 2.5 el nivel de aumento del equipo. Es decir, el equipo estuvo trabajando a 5080 mm de distancia focal @f25.

¿QUÉ ES LA CONJUNCIÓN JÚPITER Y SATURNO?

—¿Se pueden conseguir en Perú estos equipos?

—La tecnología ha avanzado mucho en este aspecto. En el mercado internacional se pueden encontrar muchos equipos de distintas gamas, precios y calidades. Desafortunadamente, en el Perú no tenemos distribuidores autorizados, y por lo general tenemos que traer todos estos equipos de fuera, mayormente de EEUU. Aún así, a pesar de las dificultades y esfuerzos económicos, la retribución y alegría que recibes después de ver o fotografiar tu primera galaxia, planeta, o nebulosa, es muy grande. Uno se vuelve parte “activa” en la historia de estos objetos, cuya luz ha viajado miles o millones de años para llegar a tu lente, o retina. El cielo nocturno, muchas veces desapercibido y opacado por el halo lumínico de la ciudad, está lleno de objetos interesantes y hermosos.

—¿Desde dónde tomaste la fotografía? ¿Cómo es el proceso?

—La foto fue tomada desde mi azotea en Lima, cerca al óvalo Higuereta. Debido al mal clima que tenemos últimamente, pensé que no lograría ver la conjunción. De hecho, el pronóstico indicaba que tendríamos mucha nubosidad. Por suerte, a eso de las 06:00 pm, de milagro el cielo comenzó a abrir un poco. Apenas lo noté, subí al techo, preparé el equipo y le apunté directamente a los 2 planetas. Vaya sorpresa que me llevé cuando los ví juntos en la pantalla de mi laptop. Una vista única e histórica.

—¿Es sencillo el proceso? Entiendo que lo que haces es fotografiar muchas veces, como si se tratara de un video.

—Es verdad. Grabé 3 videos de 30 segundos de duración. Se preguntarán... ¿si grabaste un video, de dónde salió la foto? Para hacer astrofotografía planetaria o de espacio profundo, no basta con tomar una sola foto del objeto. Es casi seguro que con una sola foto, el planeta salga borroso. Esto es normal, y se debe a un fenómeno llamado “turbulencia atmosférica”. La atmósfera es un velo de calor, agua y gas que nos protege de la radiación solar. Pero este velo protector también distorsiona la luz que llega de los objetos en el espacio. la atmósfera tiene momentos de calma, como también momentos turbulentos. En momentos de calma, las imágenes aparecen muy nítidas, y en momentos turbulentos, aparecerán muy distorsionadas o borrosas. Como no sabemos en qué momento estará calma, lo que hacemos es grabar un video del planeta, donde la cámara capture la mayor cantidad de fotogramas posible. En ese video, atraparemos tanto imágenes nítidas del planeta, como no nítidas. El paso siguiente es aislar los mejores cuadros o fotogramas que la cámara atrapó, y apilarlos en una sola imagen. En otras palabras, rescataremos los mejores instantes en los que el planeta se vio mas nítido (momentos de calma atmosférica), y convertiremos todos esos momentos, en una sola foto. El programa que nos ayuda a hacer esto, se llama Autostakkert.

—Así fotografiaste lo que también se llama Estrella de Belén.

—Fue alucinante reamente. Lo de la Estrella de Belén, no se sabe con certeza. Algunos lo han asociado a esta conjunción, pero realmente no se sabe si fue una estrella, un planeta, una conjunción, un cometa, e incluso una supernova. Lo único que se sabe es que los reyes magos la siguieron hacia el oeste, y que la misma “se detuvo” en el lugar donde nació Jesús.

