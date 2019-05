Game of Thrones: ¿es Daenerys Targaryen en verdad la "Reina Loca"? Esto dice la psicología

En el último capítulo de Game of Thrones pudimos ver a Daenerys Targaryen, la madre de los dragones, montada sobre su dragón y abriendo fuego contra soldados rendidos y una aterrada población civil. ¿Qué podría explicar un fenómeno así en un personaje que se vendía hasta hace tiempo como compasivo hacia los más inocentes?

La pista más fácil hasta ahora había sido apuntar a su genética. En el universo de Game of Thrones se habla mucho que la dinastía de los Targaryen es conocida por su historial de trastornos psiquiátricos. Sin ir muy lejos, su padre, el Rey Aerys II, era llamado El Rey Loco por su paranoia y propensión a mandar quemar personas por puro placer.

A lo largo de sus ocho temporadas, la serie ha insinuado la posibilidad que Daenerys se convierta en una posible "Reina Loca". Este rumbo parece ser cosa cierta para muchos. Para otros, todavía no.

Conversamos con Emil Blondet, psicóloga y una gran aficionada a la serie de HBO, quien no compra la idea que la joven conquistadora haya sucumbido a su genética familiar. No al menos por lo que se ha visto hasta ahora en la serie. "En verdad, Daenerys ha mostrado una evolución bastante positiva a lo largo de la serie. Empezó como una niña temerosa de los hombres, por sus experiencias de abuso y maltrato. Sin embargo, esto no creo que la haya llevado a evidenciar los trastornos típicos de los Targaryen, sino que por el contrario, ella demostró gran resiliencia para salir adelante y luchar por un ideal que ella misma construyó".

En su opinión, Daenerys poco a poco se fue fortaleciendo de estos eventos traumáticos, por sus propios resultados, es decir, cuando empezó a ganarse el respeto y la lealtad de diferentes pueblos y personas. Por ello se convirtió "en un símbolo de empoderamiento y reivindicación para las mujeres".

"A lo largo de la historia también se observa en ella una tendencia a la impulsividad", dice Blondet. "La llenan de rabia los abusadores, a quienes quiere destruir, porque se identifica con las víctimas y cree que hay un futuro mejor para ellas. Este ideal por el que ella lucha ha hecho que, con el aporte de la orientación de sus consejeros, no cometiese actos de crueldad con quienes no "se lo merecen".

Se ha escrito mucho de la forma en que parece disfrutar la muerte o el sacrificio de sus enemigos, los "villanos" de la serie. Este "síntoma" también tendría que ser tomado con pinzas, pues estamos en un contexto casi barbárico de guerras y conquistas. "De otro lado, toda persona que lidera un gran grupo humano, tiene siempre ciertos rasgos psicopáticos que le permiten tomar decisiones de manera fría, a pesar de que estas puedan resultar impopulares, todo por el bien de la empresa o del grupo".

¿Que ocurrió entonces con Daenerys en esta temporada? De acuerdo a la psicóloga, si vemos el comportamiento que ha tenido en los últimos capítulos, este resulta inconsistente con todo lo mostrado antes. No se entiende que ahora, con tan poca provocación, empiece a romper con sus propios principios y con su propia construcción de personalidad. "Es cierto, la personalidad puede cambiar radicalmente frente a eventos traumáticos (o procesos terapéuticos), pero ella ha pasado por eventos más traumáticos anteriormente (muertes, abandonos, traiciones, etc.) y ha tenido respuestas más productivas o constructivas, o por lo menos, menos destructivas".

Ante la evidencia, Blondet no cree que Daenerys haya sido presa de los "genes Targaryen", porque se la ve bien puesta en la realidad, consciente de sus actos y no tiene alucinaciones. "Además, en esta última temporada intenta manipular y dominar, y por último, mata a inocentes. Lo que está sucediendo ahora, podría ser resultado de una lucha interna (contra sus genes Targaryen) que lleva muchos años y que finalmente ha resquebrajado una construcción muy frágil de su personalidad".