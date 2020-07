Al otro lado del teléfono, Christian Yaipén (26) cuenta cómo ha pasado sus días de confinamiento: al lado de su familia, disfrutando del tiempo que antes no tenía por el agitado ritmo que suelen tener los artistas con una recargada agenda de trabajo. Antes viajaba de un lado al otro, pudiendo estar un día en Chiclayo y a la noche siguiente en Lima para luego seguir tocando en Arequipa. Nada de eso es posible hoy en día. Pero eso no ha impedido que la voz principal del Grupo 5 mantenga el contacto con sus seguidores (la página en Facebook de la agrupación cuenta con más de un millón de fans). Primero dio un concierto en línea acompañado únicamente de una pista musical de fondo, que se volvió tendencia, pero en la últimas semanas se ha preparado junto a su equipo de músicos para dar un concierto virtual en vivo por Fiestas Patrias, asegurándose que la calidad del sonido y video nos permita vivir una experiencia memorable. Como si estuviéramos ahí mismo.

-¿Cómo ha sido para ti asumir todos estos cambios?

- Definitivamente ha sido difícil. Con la orquesta estamos acostumbrados a subirnos a un escenario, escuchar los aplausos, sentir el cariño del público. Además, todo esto que estamos haciendo es una inversión nueva. No sabes cómo te irá. Una cosa es un evento gratuito y otra muy distinta uno pagado. Pero no perdemos la fe de que todo saldrá bien.

-¿Y cómo lo han tomado los músicos?

- Bueno, todos ellos están emocionados por volver a escena. Eso es lo primordial, que no pierdan las ganas. Ya no estaremos en un concierto como antes, pero eso no significa que vamos a perder la alegría y dejar de dar lo mejor de nosotros. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias.

-¿Qué protocolos de bioseguridad han tomado en cuenta para estar en escena?

- Desde que decidimos dar este concierto, estamos trabajando con una empresa acá en Chiclayo que nos está guiando con el tema de los protocolos. Somos 20 personas, entre músicos, coristas y cantantes los que vamos a estar en el escenario, respetando una distancia de aproximadamente tres metros. Definitivamente no se va a poder llevar una mascarilla en pleno en show, pero hemos acondicionado separadores acrílicos para los músicos, que son como un protector facial enorme, como una medida de protección entre nosotros mismos.

- En lo últimos días diste un concierto que se volvió tendencia en el país, superando en número de visitas incluso a otros artistas del Perú y el extranjero. ¿En qué crees que radica el éxito de la cumbia?

- Si hablamos de cumbia en sí, el país es muy cumbiero. Y desde hace mucho tiempo. Hay cumbia norteña, cumbia sureña, y cada vez veo más que diferentes sectores disfrutan del género. Pero tampoco me gustaría generalizar. Son pocas las orquestas que sobreviven al paso del tiempo y siguen sonando. Aún hay mucho por trabajar.

- ¿Bajo qué condiciones crees que deberían los conciertos con público?

- De manera personal, considero que hasta que no haya una vacuna, los conciertos con público no deben volver. No me parece lógico pagar una entrada para contagiarme y eventualmente morirme. Olvídate, no hay lógica. Lo que nos toca ahora es reinventarnos, acomodarnos a los tiempos que estamos viviendo. Cuando esto pase, va a quedar el precedente de que a pesar de lo difícil que la estamos pasando, el Grupo 5 estuvo ahí para seguir conectándose con su público a través de un concierto en línea.

-¿Cómo has sobrellevado la pandemia al lado de tu familia?

- Mira, yo vivía fuera de casa prácticamente todos los fines de semana. Tocaba de viernes a domingo y recién regresaba los lunes o martes. Compartía muy poco con mi esposa y mi hijo. Por eso agradezco a Dios que ahora tengo la posibilidad de estar junto a ellos, de pasar un domingo en familia, de almorzar juntos y, sobre todo, de estar tranquilos. Sé que las cosas están duras, pero no hay cosa más bonita que ver sonreír a tu familia.

-¿Qué enseñanza te deja todo esto que estamos viviendo?

- A no darnos por vencidos, a no venirnos abajo. Para mí hubiera sido muy fácil guardarme todo este tiempo y vivir de mis ahorros. Pero yo no veo las cosas así. El Grupo 5 es una familia. Muchas personas dependen de esta empresa. Y lo más importante ahora para nosotros es ver la manera de trabajar, de seguir poniendo en práctica el don que tenemos. Juntos vamos a salir de esta.

-¿Qué significa el Grupo 5 para ti?

- Es mi todo. Gracias al Grupo 5, tengo claro quién soy y hacia dónde voy. Gracias al Grupo 5 pude ir Boston a estudiar y conocer a mi esposa, con quien ahora tengo un hijo. A ellos les tengo un amor muy grande, al igual que a todos los integrantes de la orquesta, que en las buenas y en las malas siempre me acompañan.

- ¿Qué crees que te diría tu padre en estos momentos?

-Él era una persona que sacaba de dónde no tenía para cumplir sus sueños. Hipotecó su casa e hizo muchas cosas más para sacar adelante a su agrupación. Todo ese esfuerzo y sacrificio valió la pena. Mis hermanos han podido seguir su ejemplo. Siento que estaría muy orgulloso de nosotros. Por eso, ahora lo que me toca es seguir remando para adelante. Y no me voy a cansar de hacerlo hasta que Dios me dé vida. //

EL DATO: El espectáculo se realizará el 28 de julio a partir de las 4 p.m. desde La Estancia de Monsefú. La entradas las pueden adquirir en Teleticket.

