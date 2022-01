Conforme a los criterios de Saber más

Corrección: Una versión de esta nota fue publicada en noviembre del 2019, cuando se anunció la visita de Harry Styles a Lima.

Cuando tenía 16 años, Harry Styles, el menor de una familia de padres divorciados, todavía vendía panes en una panadería al noroeste de Inglaterra y movía cajas por siete dólares la hora. Tenía un grupo de rock, White Eskimo, con el que había ganado una batalla de bandas, pero no parecían tener mucho futuro. Vivía a tres horas de Londres y pensaba que su futuro era la carrera de derecho. Un año después, vendía millones de discos y era una superestrella del pop con One Direction. Todo pasó casi en un parpadeo.

Styles saltó a la fama en un programa de talento británico. El chico fue hasta ahí a insistencia de su madre y cantó una versión aceptable de Isn´t She Lovely, de Stevie Wonder, que apenas convenció al jurado. Pero fue su personalidad despreocupada ante el micrófono y el revuelo que causó entre las chicas el día de la audición lo que impresionó a Simon Cowell, el juez “malo” de American Idol, quien le dio la bienvenida al show. Lo curioso es que Harry fue eliminado a las semanas pero Cowell le pidió volver. Le sigirió que se junté con otros eliminados del show y armen una boy banda. Así nació One Direction.

Por supuesto que 1D era un producto de diseño calculado al milímetro para triunfar. Eran cinco jóvenes que cantaban bien y encantaban a las chicas. Había algo especial con ellos que los hacía salirse del molde de las boy bands: no había forma de ponerles un uniforme ni de ensayar una coreografía de baile. También los dejaban, de vez en cuando, meter sus propias canciones. En un sub género tan codificado y empresarial como son las boy bandas, su posición era casi revolucionaria.

El papel de Styles en 1D era protagónico. Solo rivalizaba con su compañero, Zayn Malik, gran cantante y dueño de una mística especial. Tras la partida de Zayn de la banda en 2015, ambos fueron quienes más ambición mostraran a la hora de trazar el sueño solista. Hoy los cinco ex integrantes tienen una carrera en solitario, que llevan disímil fortuna. Uno de ellos, Louis Tomlinson, también llegará a Lima este año.

Cada quien se fue por su lado, según su estilo y personalidad. Malik probó con el R&B en sus tres álbumes. Niall Horan abrazó la onda acústica. Liam Payne optó por el dance pop. Tomlinson se fue por el britpop a lo Oasis o Arctic Monkeys. Styles se fue por otro camino. Abrazó el sonido del soft rock de California para su debut homónimo del 2017 que sorprendió a los críticos. Pensaban que cómo era posible que un alma tan joven pudiese cantar canciones que suenan tan viejas, deudoras de Elton John, Queen y el glam rock.

A diferencia de Malik, Styles no ha mostrado interés por desvincularse de su pasado en una boy band y menos de sus fans adolescentes, a las que engríe con visitas sorpresivas a sus listening partys. De vez en cuando incluye un tema de 1D en sus giras. En el camino, el músico se hizo amigo de Stevie Nicks, de Fleetwood Mac, que le lleva 46 años. Le tocó presentarla cuando la indujeron en el Salón de la Fama del Rock & Roll. Con Nicks ha cantado Landslide yThe Chain, entre otros clásicos.

DEJANDO EL PASADO ATRÁS

La transición de cantante de boy band a solista con credibilidad artística es una ruta difícil para el que le ha emprendido. ¿Acaso fue Michael Jackson el primero que la emprendió al salirse de los Jackson 5? Lo concreto es que pocos tienen suerte de dar ese salto y caer de pie. Por regla, las boy bands tienen la peor reputación: la de ser productos desechables, sin discurso propio y que subestiman a su audiencia joven. Styles ha desafiado ese prejuicio como a su tiempo lo hizo Robbie Williams y Justin Timberlake.

En un mundo multimedia, la ropa también es mensaje y Harry parece trasmitir con ella una vibra liberadora que evoca a los años setenta. La androginia y ambigüedad de sus atuendos, con remotos ecos a David Bowie, es consonante con las banderas de inclusión e igualdad de género que ha defendido en entrevistas y sobre el escenario. Atrás quedó la onda preppy y pulcra de sus primeros años. Hoy es embajador de Gucci y fue ganador del premio Mejor Estrella con Estilo, en los People´s Choice Awards. Algo es algo.

Harry Styles estuvo por Latinoamérica el 2018 para presentar su debut, en una gira que dejó a nuestro país de lado. El hecho sorprendió y entristeció a las más de 35 mil personas que llenaron el Estadio Nacional el 2015 para verlo con One Direction, y que confiaban en verlo de vuelta. El 2019 se anunció su visita al país con la gira Love On Tour, que debió ser aplazada por la pandemia. Tres años después, su fandom ha crecido tanto que el músico ha agotado su show en Perú en solo unas horas. El músico tocará en Lima este 29 de noviembre en el Jockey Club del Perú. //