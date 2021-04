Conforme a los criterios de Saber más

Su vida ha estado vinculada a lo sobrenatural desde que usaba pañales. Así, al menos, es como él lo cuenta. Hayimy Jesús Aleman Herrera (Piura, 1974) nació en una fecha que los más devotos consideran divina: 24 de diciembre. Fue un martes a las doce del mediodía con cuarenta y cinco minutos, precisa el vidente. Y vino al mundo, afirma, de una manera que se registra solo en el 3 por ciento de embarazos: en posición podálica, por la cual muchas veces aparecen primero los pies al momento del parto. “No sé si es por la fecha o por la forma que nací, pero siempre he sido una persona con suerte”, comenta convencido de su buena estrella. “Yo vine a este mundo de pie”, agrega.

Hayimy no se cree un enviado de Dios, pero sus palabras pueden enceguecer o ser un bálsamo para quienes acuden a él. Su primera revelación, asegura, sucedió mientras dormía, a los seis o siete años: vio cómo un camión que transportaba licor se desbarrancaba en la ruta El Alto–Los Órganos, en Talara, donde él creció. Dos días después, dice que una radio local reportó un accidente de similares características al de su sueño. María Teresa y José, sus papás, fueron los únicos testigos de su “premonición”.

Por varios años trabajó “como una persona normal” en algunas empresas petroleras del norte del país, hasta que llegó a Lima con el nuevo milenio. Ya instalado, una prima le sugirió que “le viera el futuro” a unos pocos conocidos. De ese círculo fue que conoció a una productora de televisión que le propuso conducir un programa de corte esotérico en un desaparecido canal de cable. Así fue como empezó a construir su popularidad. Por estos días pasa la mayor parte del tiempo en su departamento de Miraflores, donde lo primero que llama la atención, apenas se ingresa, es un altar en el que conviven vírgenes, santos, ángeles, velas y cráneos. En este espacio lo acompaña Catrina, una gata esfinge que adoptó en junio pasado.

–Intuyo que es una persona creyente. ¿Es así?

Sí, yo creo en Dios. Creo en la Virgen de Guadalupe. Creo en los ángeles. Creo en un Dios que hace milagros.

–¿No hay una contradicción entre la fe religiosa y su oficio de vidente?

Hay que tener en cuenta que yo no hago brujerías o amarres. Lo que tengo es un don. Yo no soy brujo o curandero. Con decirte que he atendido a altos funcionarios de la Iglesia cristiana. Acá en Perú han sido dos cardenales.

–¿En qué consiste lo que hace?

Yo soy vidente porque veo acontecimientos que pueden ocurrir en el futuro. Pero además soy un puente con el más allá. Soy un puente entre vivos y muertos. Eso es lo que hago.

–¿Y cómo ve lo que dice ver?

Tomo ayahuasca. Lo hago con mucha responsabilidad. No muy seguido. Es para visualizar cosas importantes. Las imágenes vienen a mí de forma espontánea días después de la experiencia con la planta. Puede ser mientras manejo, camino o viajo en avión. Aparecen las imágenes en mi cabeza y yo trato de darles una interpretación.

***

Hayimy dice que fue precisamente tras un viaje de ayahuasca en la ciudad de Tarapoto, a mediados del 2020, que visualizó a los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori en segunda vuelta. Luego de conocerse los primeros resultados oficiales del 11 de abril, se viralizó un video en el que lanza ese vaticinio, 40 días antes de la elección. Para que no queden dudas, el ‘vidente’ saca un diario local del 31 de diciembre del año pasado y me pide leer el titular: “Hayimy ve a una mujer en Palacio”. Hace unos días, en su programa de Radio Exitosa, confirmó que esa mujer es la lideresa de Fuerza Popular. En el 2011 acertó con Ollanta Humala, pero falló cuando dijo que Alejandro Toledo volvería a ser presidente (aunque ese no es su más clamoroso desacierto: afirmó que Humala tenía un hijo no reconocido en Madre Mía, asunto que no se ha probado).

A mediados del 2020, Hayimy dice que visualizó a los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori en segunda vuelta. (Foto: Elías Alfageme)

Los coqueteos de Hayimy con la coyuntura política del país no son de ahora. Cuenta que es “guía espiritual” de políticos, empresarios y diplomáticos. Hace un par de meses su nombre saltó a las primeras planas de los diarios, luego de revelarse sus visitas a Palacio de Gobierno para encontrarse con el expresidente Martín Vizcarra. Sobre el tema ha dicho lo siguiente: “No lo guiaba para que él haga tal cambio u otro. Él no tomaba las decisiones que yo le decía, simplemente me escuchaba como cualquier persona”.

–¿Acepta consultas de todos los políticos?

Yo acepto las consultas de todas las personas que acuden a mí como guía espiritual. Y se lo digo con honestidad. No suelo hacer diferencias.

–¿Qué quieren saber las personas que nos gobiernan?

A la mayoría de los políticos más que nada les interesa saber cómo va a terminar su gestión. Diría que un 80 por ciento de las consultas van por ahí.

–¿Y el otro 20 por ciento restante?

Un 10 por ciento de consultas se refiere a si van a tener problemas legales o si van a hacer fortuna. Lamentablemente, es así. El otro 10 por ciento pregunta por su vida amorosa. Si les conviene estar con tal o cual persona, o si es mejor separarse. Cosas así.

–Al aconsejar a gobernantes, ¿qué tanta influencia cree que tiene su opinión en el destino del país?

No, no, no. Yo soy guía espiritual. No tengo ninguna influencia de ese tipo.

–¿No se ha beneficiado por sus vínculos con el poder?

No, para nada. Soy un ciudadano de a pie. No me beneficio de nada más allá de la retribución que me hacen por la consulta.

–¿Teme ganarse algún problema serio por lo que dice o las personas con que se relaciona?

No, yo estoy tranquilo. Vivo con la conciencia limpia. //

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: ¿Qué medidas dispuso la ONPE para los comicios ante la COVID-19?