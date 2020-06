Quienes crecimos como hijos de la televisión, todavía recordamos la cortina musical de la famosísima serie estadounidense estrenada en 1957 titulada Perry Mason. Claro, la ficción no era de nuestra época. Pero vaya que acompañábamos de pequeños a papá en la sala de la casa cuando emitían una repetición por la pantalla chica allá en los años ochenta. En blanco y negro, el show seguía la historia de un abogado/investigador privado que vive al día defendiendo a sus clientes y atormentado por los traumas de su experiencia en la Primera Guerra Mundial. Aquel programa, transmitido por CBS durante seis años, estaba protagonizado por el inolvidable Raymond Burr. Pues bien, HBO, bajo la producción ejecutiva del mismísimo Robert Downey Jr., estrenó anoche una nueva versión. Esta vez estelarizada por el ganador del Emmy, Matthew Rhys.

La producción actual ha sido concebida por Rolin Jones y Ron Fitzgerald y está ambientada en los años 30 de los Estados Unidos. Asimismo ha sido dirigida por Timothy Van Patten. El elenco incluye a John Lithgow, Tatiana Maslany, Juliet Rylance, Chris Chalk, Shea Whigham, entre otros.

Matthew Rhys ganó el Emmy en el 2018 por su trabajo en el drama "The Americans". (Foto: HBO)

Solo la trama del primer capítulo transmitido ayer para que se de una idea de qué va: Los Ángeles, 1931. Después de una investigación desagradable que involucraba a un comediante famoso, Perry Mason (Rhys) y su brazo derecho, Pete Strickland (Whigham), son contratados por el abogado E.B. Jonathan (Lithgow), mentor de Perry, para dilucidar un caso complejo. Charlie Dodson, un bebe de un año de edad, fue brutalmente secuestrado. El rescate pedido a sus padres, Matthew (Nate Corddry) y Emily (Gayle Rankin) fue de US$ 100 mil. Después de conocer a Herman Baggerly (Robert Patrick), un anciano millonario miembro de la iglesia que los Dodsons frecuentan, Perry, E.B. y su secretaria Della Street (Rylance) se preguntan por qué una familia claramente modesta recibiría un pedido de rescate por ese valor.

Como ya se está haciendo costumbre con algunas series, la experiencia de visualización se expande con la emisión de un podcast que analizará paso a paso el show. Este se llamará Perry Mason: el podcast y puede ser oído en HBO GO, en la página web de HBO o en cualquiera de las principales plataformas de podcasts.

John Lithgow (atrás) interpreta al abogado E.B. Jonathan, quien contrata los servicio de Mason de forma infomal. Foto: HBO)

Tim Van Patten (polo blanco) dirige la serie. (Foto: HBO)

Los aportes de la serie de los 60

Hay que decir que el icónico personaje fue creado por el escritor Erle Stanley Gardner. Este develaba centenares de misterios en su búsqueda de probar la inocencia de sus clientes en más de 80 libros y cuentos publicados entre 1933 y 1973. El éxito de la historia hizo que desde 1957 comenzaran las adaptaciones para televisión, cine y radio, siendo la estelarizada por Raymond Burr la más recordada.

Giancarlo Cappello, catedrático de la Universidad de Lima y autor de “Una ficción desbordada: Narrativa y Teleseries” le explica a Somos la trascendencia de la serie que comenzó a emitirse en 1957. “Fue un hit de la época. Primero porque partía de un personaje ‘seguro’. Las novelas en las que se basaba el show se vendían muchísimo. Pero es recordada, sobre todo, porque a nivel televisivo propuso dinámicas que se usan mucho hoy. Fue el primer programa de ficción cuya música de introducción, una cuña, es reconocible hasta ahora. Otro aporte fue cómo se estructuraban los capítulos de la serie. En las primeras partes se solían ver los antecedentes y los pormenores antes de la ocurrencia del delito. Como a la mitad se veía la consumación del mismo. Ya la segunda parte era el juicio, recordemos que Mason era abogado. Ese es un esquema que otras series importantes y más actuales como ‘La ley y el orden’ han mantenido hasta ahora”, explica.

El investigador añade que otro de los grandes méritos de aquel show fue que fundó el subgénero televisivo en el que los abogados son los protagonistas. Entre los emitidos en los últimos tiempos podemos mencionar ‘The Practice', ‘The good wife', ‘The good fight', ‘How to get away with murder’, ‘Boston Legal’, ‘Ally McBeal’, ‘Suits', ‘Damages’, entre otros. “No hay que olvidar que los otros géneros con los que estas series sobre abogados mejor conversan son el policial y el melodrama”, puntualiza.

La nueva versión de Perry Mason se emite por HBO los domingos a las 8 p.m.