Salir a la ventana, aplaudir por varios minutos, gritar algunas arengas y cantar Contigo Perú cuando el reloj marca las 8 p.m. a modo de apoyo y agradecimiento a quienes trabajan por el bien común en tiempos de cuarentena forzada por el coronavirus parece haberse convertido en una nueva (y buena) costumbre. Es precisamente en tiempos difíciles cuando empezamos a valorar la labor de los demás.

Aquí un reconocimiento a personas cuyas herramientas de trabajo también ayudan a que estemos a salvo. Un homenaje a quienes merecen ser aplaudidos ahora y luego de esta emergencia. //

“No podemos dejar a las personas incomunicadas”

MARTÍN RODAS (55), técnico de telecomunicaciones

“Siempre le pido a Dios que no nos pase nada”, es la frase que más repite Martín Rodas durante toda la plática. Desde hace seis años que trabaja en Ezentis, empresa que presta servicios para la instalación y mantenimiento de infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones, y entiende que en cada emergencia es imprescindible que las personas se mantengan conectadas. Si antes solía atender entre cuatro y seis averías de Internet, cable y teléfono al día, ahora soluciona el doble de problemas técnicos. “El trabajo se ha vuelto un poco más triste porque antes veía a mis compañeros, tomábamos una gaseosa, hablábamos. Ahora solucionamos las averías y luego regresamos a nuestras casas”, comenta el chiclayano de 55 años. Si hay algo que rescata de esta situación es el empezar a ser más cuidadosos y pensar en los demás.

Martín solía trabajar en el perímetro de Gamarra. Tras la emergencia, va a todos los distritos. Pide tener un uso más responsable del Internet. (Foto: Lino Chipana / GEC)

“No hay que olvidar a los animales, ellos no tienen voz”

INGRID YARLEQUE (37), contadora

Basta con que Ingrid Yarleque preste atención a la mirada de los gatos para que sepa si tienen hambre, sed o alguna dolencia. Esa conexión se remonta al 2016, cuando empezó a organizarse junto a otros 30 vecinos de Lince para velar por los mininos del Parque Castilla. Desde entonces organizan actividades pro fondos destinada a la alimentación y atención veterinaria. “Siempre doy todo por ellos. Cuando anunciaron la cuarentena me ofrecí a ir a ver a los gatos porque algunos vecinos tienen hijos pequeños y otros voluntarios no viven en el distrito”. Va con mascarillas y guantes de látex todos los días a las 4 p.m. para dar alimento a los 70 gatos del lugar. “Hay personas que en la mañana les dan comida y agua. Aún hay gente buena. Hay que tratar de apoyar a los animales. Sé que no es fácil y sobre todo en esta época, pero ellos no tienen a nadie”.

Diariamente, Ingrid lleva cuatro kilos de comida para los gatos del Parque Castilla. Si desea colaborar, puede escribirles al Facebook Gatos Parque Castilla. (Foto: Archivo personal Ingrid Yarleque)

“Salimos a la calle porque nuestro compromiso es con los vecinos”

VERÓNICA SILVERA (35), supervisora de limpieza

Cuando anunciaron la llegada del coronavirus al país, Verónica Silvera tuvo miedo. Lo primero que vino a su mente fue la posibilidad de contagiar a alguno de sus cuatro hijos. Admite que le costó asimilar el hecho de que deberá trabajar en plena emergencia. “Pero es mi trabajo. Además, soy el único sustento en casa. Tenía que salir a la calle”. Ella, junto a otras 25 personas, arranca el turno de limpieza pública de las calles y avenidas de San Miguel, distrito en el que trabaja desde hace ya 12 años, desde las 6 a.m. hasta la 1 p.m. “En cada lugar al que vamos, salen los vecinos a agradecernos. Eso nos da fuerza para seguir apoyando en una situación de riesgo como la que estamos viviendo, porque reconocen y valoran nuestro trabajo”.

Verónica y su equipo barren, baldean y recolectan residuos sólidos de avenidas como La Paz, Elmer Faucett y La Marina. (Foto: Municipalidad de San Miguel)

“Lo que está ocurriendo debe servir de mejora para la sociedad”

CÉSAR RODRÍGUEZ (43), taxista

Desde hace más de cuatro años que César Rodríguez conoce el rostro menos caótico de Lima. En cada carrera de madrugada que hacía hasta el aeropuerto Jorge Chávez, disfrutaba del poco tránsito y de la tranquilidad de la capital. Nunca pensó que esa imagen de la ciudad iría a repetirse de día, ni mucho menos que esto sería provocado por una pandemia. Sus compañeros de viaje ahora son: su salvoconducto, las mascarillas, los guantes de látex y el gel antibacterial. “Ahora limpio el carro después de un servicio. Cuando llego a mi casa, lavo mi carro. Siempre ando con cuidado, con los implementos necesarios”. Recorrer las calles con poca presencia de transeúntes, además, hace que reflexione sobre lo que nos depara como sociedad. “Lo que está ocurriendo, como dijo el presidente, debe hacernos mejores. Vamos a mejorar”.

César solía trabajar entre seis a ocho horas. Desde la cuarentena, sus carreras son esporádicas. “Es importante que las personas tomen las medidas preventivas. Ahora soy más cuidadoso con la limpieza por mí y por mi familia”. (Foto: Archivo personal César Rodríguez)

