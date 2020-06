Con la explosión de las redes sociales, a fines de la década pasada, los usuarios hemos instaurado en nuestro vocabulario un glosario de términos acorde con los tiempos digitales que vivimos. Uno de los más utilizados es “saltkear”, práctica común que consiste en espiar lo que una persona publica o comenta en sus perfiles virtuales. Eso es, precisamente, lo que Jesús Alzamora hace en ‘La 4ta Pantalla’ (Movistar Plus), un programa donde antes de entrevistar a su invitado realiza un trabajo de arqueología en sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y Tik-Tok. Anahí de Cárdenas, Wendy Sulca, Magdyel Ugaz y Edinson Flores son algunos de los personajes que han sido “stalkeados” por él.

-¿Cómo han sido tu días de cuarentena?

- El lado laboral no me ha afectado tanto, felizmente. Lo complicado ha sido estar pendiente de mis papás. Cada uno vive por su cuenta y he tenido que ver que no les falte nada. Es curioso como a cierta edad tus padres pasan a ser una especie de hijos grandes. A veces se ponen un poco rebeldes, hay que estarles diciendo que no salgan de casa, llevarles la comida con todos los cuidados del caso.

-¿Y en tu casa?

- Mi hijo ha tenido un soporte en su mamá y en mí. Él todavía está chiquito, no la ha sentido tanto estos casi 100 días de cuarentena. Pero sí creo que, a los adultos, esta situación que estamos viviendo nos va a marcar profundamente. En unos años recordaremos cómo un virus nos tuvo confinados en nuestras casas por meses para evitar que muera la gente.

- ¿Cómo crees que saldremos de esto?

- Yo espero que la gente tome conciencia de que la humanidad es tan frágil y que el mundo, tal y como lo conocemos, se puede acabar. Es un buen momento para empezar a hacer lo que realmente nos importa y dejémonos de concentrar en cosas materialistas. Es momento de concentrarnos en la familia, los amigos, en la gente que nos quiere.

-¿Sientes que vas por ese camino?

- Hace un tiempo entendí que para conseguir lo que uno quiere, hay que buscárselas. Nada cae del cielo. En la televisión abierta había hecho cosas que estaban más asociadas al entretenimiento, a los programas concurso. Fue una etapa bacán, pero yo sentía que tenía un alma de entrevistador adentro. Cuando salí del canal 2 probablemente nadie me iba a dar un programa de entrevistas si yo no lo hacía. Entonces decidí crear La Banca, el programa de entrevistas que tengo por YouTube.

-A raíz de eso la gente te reconoce más como entrevistador.

-Sí, y es muy bonito. De hecho, ahora soy el encargado de hacer las entrevistas en el canal oficial de Alianza Lima, donde he podido conversar con más de treinta personas, entre futbolistas, cuerpo técnico y directivos. Luego surgió la posibilidad de hacer ‘La 4ta Pantalla’. A la hora de hacer el casting me mucho gustó la idea porque no era una idea tan convencional, se trata de justificar la entrevista en base a las redes sociales del entrevistado.

-¿Qué lado positivo le ves al uso de redes sociales?

- Soy un firme convencido que la cultura de entretener, que a veces es medio menospreciada, cumple un rol importante en la sociedad. No digo que las redes sociales deban cumplir ese rol necesariamente, cada quien hace uso de sus redes como mejor le parezca, pero sí creo que pueden ser plataformas para hacer un entretenimiento sano, positivo. Para mí, las redes sociales son la nueva televisión. Además, no necesitas de un directivo de saco y corbata para que te aprueben el proyecto. A veces en señal abierta son un poco especiales. Si no les caes bien, no te dan la oportunidad.

-¿Es muy complicado tener un proyecto sostenible en Internet?

- Bueno, yo salí de la televisión y debo reconocer que eso me ha ayudado un montón, a pesar de que ya estaba de capa caída. No me quito méritos, porque he tenido que despegarme de mi ego televisivo para poder construir algo propio. No hay nada como tener tu propio kiosko, tu propia carta, sin tener un directivo al lado que el día de mañana te bote porque simplemente no le gustas. Eso sí, hay que meterle mucho punche, tener una mente creativa y no tener miedo de mandarse.

-¿Y qué es lo negativo que le encuentras a las redes sociales?

- La posverdad me molesta mucho. Generar un contenido dañando gente de forma anónima desde un teclado es terrible. Si eres una persona pública, además, hay que estar bañado en aceite y tener tus valores bien claros. Hay que tener mucho cuidado con lo que se publica y la manera con que interactúa con los seguidores. Mi cuenta de Instagram es una responsabilidad enorme para mí. Así la veo.

-¿Qué te gustaría volver a hacer cuando todo esto pase?

- La pichanga de los lunes con mis amigos de la pichanga de Peredo. Tenemos un chat que es como una hermandad. Todos los días hablamos de lo que va ser cuando por fin podamos volver a patear una pelota. Lo malo es que no se sabe cuándo sucederá. //

EL DATO: ‘La 4ta Pantalla’ va todos los viernes (9: 00 pm. ) a través de Movistar Plus.

