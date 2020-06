Si el mundo como lo conocíamos no hubiese sido afectado por el coronavirus, el 2020 tendría que haber sido el año en que Toño Jáuregui lanzara su segundo disco como solista. Tenía el videoclip de Por arte de magia, single promocional, grabado en París antes de la emergencia sanitaria. “Vino la pandemia y no me quedó más que esperar unos días hasta tomar una decisión y no tuve otra opción que lanzarla en redes sociales. Algo que ya se está haciendo. Tenía intensiones de darle un poco más de promoción, ir a los medios, pero no se pudo. Así que en realidad, esta canción salió en las plataformas digitales”, cuenta el músico.

La crisis, claro, puede ser una oportunidad. El cantautor cuenta que el tiempo en casa lo ha ayudado a repensar y perfeccionar sus proyectos en redes sociales. “Han nacido algunas ideas de experiencias como el hecho de hacer acústicos desde casa -y compartirlos por su canal de YouTube-, tocar para los lives, publicar material inédito [como los demos de Nicotina, en Spotify]”. Bajo la premisa de innovación y proximidad, invitó a sus seguidores a ser parte del videoclip Ya Verás (Desde casa). Y es que, como explica más adelante el artista, el futuro de la escena musical está en lo digital. “Es una forma diferente de mostrar lo que uno y su arte es”.

Otro fruto, resalta Toño, de pasar más tiempo en casa es que -finalmente- terminó de escribir el libro sobre la historia de Libido (y la suya): cómo nace la banda y el deseo de estar hacerse un nombre en la industria musical. “Cuando nosotros empezamos y éramos adolescentes, lo que hacíamos era tocar en nuestra casa, muy parecido a esto, y mostrarle a nuestro amigo del barrio. Ellos nos daban el primer veredicto”, comentó a modo de adelanto.

¿El libro podría ayudar a un posible reencuentro con Libido?

No lo sé [risas]. Solamente estoy contando lo que quiero contar. Sin interés y desinterés de nada. Siempre siendo transparente con la biografía. (...) Si se restablece cierta armonía o las condiciones para que se dé, bien. No puedo estar sujeto a esto. Actúo de acuerdo a lo que siento y todos los mensajes, considero, de manera sincera. Tengo ganas de seguir haciendo canciones, de tocar. Hay muchas más cosas por hacer.

Para más detalles sobre consejos para músicos emergentes, el rol del oyente, la nostalgia de los conciertos y, claro, Libido, compartimos la entrevista con Toño Jáuregui: